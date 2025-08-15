ભાવનગર : વોટ ચોરીના મુદ્દાને લઈને વિરોધ પક્ષ આકરા પાણીએ છે અને દેશભરમાં આ મુદ્દે વિરોધ નોંધાવી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં પણ કોંગ્રેસનો વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, ત્યારે શું વોટ ચોરીનો મુદ્દો ચર્ચામાં રહેશે ? જુઓ પીઢ પત્રકારો અને રાજકીય વિશ્લેષકોનું શું માનવું છે.
દેશમાં વિરોધ પક્ષમાં બેઠેલી કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરીના મુદ્દે હાહાકાર મચાવ્યો છે. બિહારની ચૂંટણી અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં આવનારી ચૂંટણીને લઈને આ મુદ્દાની અસર ગુજરાત કક્ષાએ કેવી છે તે જાણવા માટે ETV Bharat ટીમે પીઢ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષકો સાથે ખાસ વાતચીત કરી. વોટ ચોરીના મુદ્દે રાજકીય વિશ્લેષકો શું માની રહ્યા છે, શું તેની અસર આગામી ચૂંટણીમાં પડી શકે છે, ચાલો જાણીએ...
"વોટ ચોરી મુદ્દે ચૂંટણી પંચ સામે શંકાની સોય" : અરવિંદ સ્વામી
ભાવનગર શહેરના પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું કે, વોટ ચોરી એ આખા દેશનો મુદ્દો છે. ચૂંટણી પંચ સામે ઘણી બધી શંકા ટંકાઇ રહી છે, એટલે કે આંગળી ચિંધાઈ રહી રહી છે. ચૂંટણી પંચે તેની સાઇટ પરથી તેના ઘણા ડેટા હટાવી લીધા છે, પણ વિરોધ પક્ષે તેની પ્રિન્ટ કાઢી લીધી છે. આ વખતે વિરોધ પક્ષ એક થયો છે, 300 જેટલા સાંસદ રસ્તા પર ઉતરી દેખાવ કરી રહ્યા છે. તેમની પાસે પ્રૂફ છે, તે જોતા એમ લાગે છે કે લોકોમાં પ્રશ્ન જરૂર ઊભા થઈ રહ્યા છે.
"આવતી ચૂંટણીમાં વોટ ચોરીનો મુદ્દે અસર કરશે" : અરવિંદ સ્વામી
પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, આગામી જે ચૂંટણીમાં વિરોધ પક્ષ વોટ ચોરીના મુદ્દે ધમાલ મચાવશે, તેમાં સવાલ નથી. આ ઉપરાંત ભાજપમાં અંદરોઅંદર વીખવાદ એટલી ચરમસીમાએ હશે કે પ્રદેશ કક્ષાએ કલ્પના ન કરી હોય એ રીતથી નારાજગી વ્યક્ત થશે, એમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી છે. આવતા વર્ષ 2026 માં પણ પેટા ચૂંટણી આવી રહી છે. આ મુદ્દાની અસર ચૂંટણી પર દેખાશે.
"ધુમાડો નીકળે છે, તો ચોક્કસ ક્યાંક આગ હશે જ" : અરવિંદ સ્વામી
અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું કે, લોકોના મન ઉપર અસર થાય. અખબારો અને સોશિયલ મીડિયામાં સમાચાર આવી રહ્યા છે, માધ્યમો ઉપરથી લોકોની વિશ્વસનીયતા ઘટી ગઈ છે. હવે વોટ ચોરીનો મુદ્દો છે. મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણી યોજાઈ ગઈ, તેમાં વિરોધ પક્ષને તો શંકા છે જ, લોકો પણ સહમત થતાં જાય છે. બિહારમાં ચૂંટણી થવા જઈ રહી છે, તેમાં 62 લાખથી વધુ મતદારોના નામ કમી કરવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચ સામે શંકાની સોય ટંકાઇ રહી છે. દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થતા વાર લાગશે, પણ ધુમાડો નીકળે છે તો ચોક્કસ ક્યાંક આગ હશે જ.
" કોંગ્રેસ પાસે નેતૃત્વની ઉણપ, પણ મજબૂત થઈ શકે " : મહેન્દ્રભાઈ ઝવેરી
ભાવનગરના પીઢ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષક મહેન્દ્રભાઈ ઝવેરીએ જણાવ્યું કે, દેશમાં ભાજપની સત્તા પ્રથમ ગુજરાતમાં આવી હતી. પછી કાળક્રમે જે બન્યું, કૌભાંડો થયા, તેમાં કોંગ્રેસનો એક વર્ગ સાફ થતો ગયો. કોંગ્રેસ પાસે આદર્શ કે મૂલ્ય ધરાવતા નેતાઓ ક્યાં છે. અહેમદ પટેલ પછી કોણ ? શક્તિસિંહે પણ રાજીનામું આપી દીધું પછી શું ?
રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી જે કરે છે એ પરિવારની બ્લડ લાઈનની દેશપ્રેમ પ્રત્યેની એક દાઝ છે. દેશ પ્રેમનું નાટક થઈ શકે પણ દેશદાઝનું નાટક નહીં. પણ ચોક્કસ કોંગ્રેસ પોતાના સંગઠન પર ધ્યાન દેશે તો કોંગ્રેસ મજબૂત થઈ શકે. કોંગ્રેસમાં જુના નેતા રહ્યા નથી, સારા નેતા હતા એ ખરીદાઈ ગયા છે. આથી કોંગ્રેસે સંગઠનને મજબૂત કરવું પડશે.
