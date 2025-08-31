ETV Bharat / state

વિસનગરમાં તાંબાનો તેજ ધીમે ધીમે ઓસર્યો, જાણો ભવ્ય ભૂતકાળ અને વર્તમાનનો પડકાર

આજે, તાંબાના ભાવમાં વધારો, GST નો બોજ અને આધુનિક યુગના બદલાતા પ્રવાહોને કારણે આ ઉદ્યોગ ધીમે ધીમે મંદ પડી રહ્યો છે.

વિસનગરમાં તાંબાનો તેજ ધીમે ધીમે ઓસર્યો
વિસનગરમાં તાંબાનો તેજ ધીમે ધીમે ઓસર્યો (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 31, 2025 at 4:34 PM IST

મહેસાણા : એક સમયે ‘તામ્ર નગરી’ તરીકે ઓળખાતું વિસનગર આજે પોતાના અસ્તિત્વ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. એક એવો સમય હતો, જ્યારે આ નગરના ઘેર ઘેરથી ખટ ખટ અવાજ આવતો હતો. જે તાંબાના વાસણો બનાવતા કારીગરોની મહેનતનો અવાજ હતો. અહીં બનતા વાસણો માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ દેશ-વિદેશમાં પણ પ્રખ્યાત હતા. આજે, તાંબાના ભાવમાં વધારો, GST નો બોજ અને આધુનિક યુગના બદલાતા પ્રવાહોને કારણે આ ઉદ્યોગ ધીમે ધીમે મંદ પડી રહ્યો છે.

ભવ્ય ભૂતકાળ અને વર્તમાનનો પડકાર : વિસનગરમાં તાંબાનો ઉદ્યોગ એક ભવ્ય ભૂતકાળ ધરાવે છે. એક સમયે અહીં 150થી વધુ કારખાનાઓ ધમધમતા હતા. જે આજે ઘટીને માત્ર 15 થઈ ગયા છે. આ કારખાનાઓમાંથી વાર્ષિક અંદાજે 50 કરોડ રૂપિયાનો વેપાર થાય છે. અહીં બનતા તાંબાના ઘડા, ગરબા અને અન્ય વાસણોની નવરાત્રિ અને લગ્ન જેવા શુભ પ્રસંગોએ ભારે માંગ રહે છે. પરંપરાગત રીતે કંસારા સમાજ આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો હતો. પરંતુ, આજના યુવાનો આ વ્યવસાયથી દૂર જઈ રહ્યા છે. હાલમાં ઠાકોર સમાજના લોકોએ આ વ્યવસાયને અપનાવ્યો છે. જૂના કારીગરો દ્વારા આ કારખાનાઓ ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે.

ભાવવધારો અને બદલાતી પસંદગીઓ : તાંબાના ઉદ્યોગને સૌથી મોટો ફટકો તાંબાના ભાવ વધારાથી લાગ્યો છે. આજે તાંબાનો ભાવ પ્રતિ કિલો રુ.1100 થી રુ.1200 સુધી પહોંચી ગયો છે. આ ભાવવધારાના કારણે લોકોએ સ્ટીલના સસ્તા અને ટકાઉ વાસણો તરફ વળવાનું શરૂ કર્યું છે. લગ્નોમાં પણ તાંબાના વાસણો ભેટ આપવાનું ચલણ ઘટ્યું છે, અને તેની જગ્યાએ સ્ટીલ અને પ્લાસ્ટિકની ગિફ્ટે લઈ લીધી છે. વળી, GSTનો બોજ પણ આ ઉદ્યોગ માટે એક મોટો પડકાર છે. તાંબુ ખરીદવા પર 18% GST લાગે છે. જ્યારે તૈયાર વાસણોના વેચાણ પર 12% GST લાગે છે. જેના કારણે આ ઉદ્યોગને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

અસ્તિત્વ ટકાવવા પ્રયાસ : આ બધા પડકારો વચ્ચે પણ કંસારા સમાજ પોતાના પૂર્વજોના આ વ્યવસાયને જીવંત રાખવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યો છે. તેઓ આશા રાખી રહ્યા છે કે સરકાર આ ગૃહ ઉદ્યોગને સબસિડી જેવી મદદ પૂરી પાડે, જેથી આ કળા અને વ્યવસાય બંનેનું અસ્તિત્વ ટકી રહે.

