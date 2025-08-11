કચ્છ: કચ્છના નખત્રાણામાં પાટીદાર સમાજનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં પાટીદાર આગેવાન અને વિશ્વઉમિયાધામના પ્રમુખ આર.પી પટેલ પોતાના નિવેદનના કારણે ચર્ચામાં આવ્યા છે. તેમણે પાટીદારોને ત્રણથી ચાર બાળકો પેદા કરવા કહ્યું હતું. જોકે, તેમના આ નિવેદન સામે સરદાર પટેલ ગ્રુપ (SPG)ના અધ્યક્ષ લાલજી પટેલે અસહમતી વ્યક્ત કરી છે.
પાટીદારોને આર.પી પટેલે શું આહ્વાહન કર્યું?
વિશ્વઉમિયાધામના પ્રમુખ આર.પી.પટેલ નખત્રાણાના કાર્યક્રમમાં કહ્યું કે, પાટીદારોમાં ‘વન ચાઈલ્ડ’ અને ‘નો ચાઈલ્ડ’નો ટ્રેન્ડ ઘાતક છે. પાટીદારો ત્રણથી ચાર બાળક પેદા કરો. ધીમે ધીમે સમાજનું સંખ્યાબળ ઘટી રહ્યું છે. સંખ્યાબળ ઘટશે તો સામાજિક અને રાજકીય તાકાત ઘટશે. રાજકીય તાકાત ઘટશે તો સનાતન ધર્મની તાકાત ઘટશે. સંખ્યાબળ ઘટશે તો તમારા અસ્તિત્વ માટે લડવું પડશે. તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે, પાટીદારોમાં ભૃણહત્યાનું ચલણ હતું જે હવે નહીં રહ્યું. હવે ‘કાકા’ અને ‘મામા’ ભાડા મળશે તેવા બોર્ડ લાગશે. કાશ્મીર અને બંગાળમાંથી હિંદુઓ ભાગી રહ્યા છે.
લાલજી પટેલ વાતથી થયા અસહમત
તેમના આ નિવેદન પર SPGના અધ્યક્ષ લાલજી પટેલે અસહમતી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "હું આર.પી. પટેલના નિવેદનને વખોડતો નથી, પરંતુ તેમની વાત સાથે હું સહમત નથી." તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, "બાળકો વધારવાથી સત્તા વધશે એવું હું નથી માનતો." લાલજી પટેલે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, "સંગઠન મજબૂત હશે તો જ ધાર્યું પરિણામ મળી શકે છે."
લાલજી પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, આજના સમયમાં દીકરા-દીકરીઓ ભણેલા-ગણેલા છે અને તેઓ પોતાની રીતે જ એક કે બે બાળકોનો નિર્ણય લે છે. તેમણે આજના પરિવારોની સ્થિતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે, "ભવિષ્યમાં પરિવારોમાં મામા-કાકા પણ જોવા નહીં મળે." આના પરથી તેમણે સંકેત આપ્યો કે એક સંતાનના નિર્ણયથી ભવિષ્યમાં અનેક પ્રશ્નો ઊભા થશે, પરંતુ સમાજના સભ્યો બાળકોની સંખ્યા વધારવાનું વિચારશે તેવું તેમને લાગતું નથી. લાલજી પટેલે સમાજને સંગઠિત રહેવા પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે પાટીદારોએ સંગઠિત રહેવું જોઈએ અને તેના માટે છેવાડા સુધી પહોંચે તેવી પ્રવૃત્તિ ચલાવવી જોઈએ.
આમ, બાળકોની સંખ્યા વધારવાને બદલે સમાજને સંગઠિત કરવાની જરૂરિયાત પર તેમણે ભાર મૂક્યો. આર.પી. પટેલ અને લાલજી પટેલના નિવેદનોએ પાટીદાર સમાજમાં સત્તા અને સંગઠનની ભૂમિકા વિશે એક નવી ચર્ચા છેડી છે.
આ પણ વાંચો: