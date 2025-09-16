ETV Bharat / state

અમદાવાદના વિશ્વ ઉમિયાધામમાં આકાર પામતો દેશનો સૌથી મોટો કોન્ક્રીટ રાફ્ટ, જાણો શું છે વિશેષતા

વિશ્વ ઉમિયાધામમાં દેશનું સૌથી મોટું કોંક્રીટ રાફ્ટ ભરાશે, માતા ઉમિયા જેના પર બિરાજમાન થશે એ પાયાનો સ્લેબ 3600 ટન સિમેન્ટ અને 4800 ટન સ્ટીલથી ભરાશે,

વિશ્વ ઉમિયાધામ અમદાવાદ
વિશ્વ ઉમિયાધામ અમદાવાદ (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 16, 2025 at 2:37 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના જાસપુર ખાતે વિશ્વ ઉમિયાધામમાં ઐતિહાસિક ઉજવણીની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ હાઈવે પર આવેલા જાસપુર ખાતે વિશ્વ ઉમિયાધામમાં દેશના સૌથી મોટા કોન્ક્રીટ રાફ્ટનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.

આધ્યાત્મિક ચેતનાથી રાષ્ટ્ર ચેતનાના અભિયાન અંતર્ગત જગત જનનીમા ઉમિયાના વિશ્વના સૌથી ઊંચા 504 ફૂટ મંદિરનું નિર્માણ તેમજ સામાજિક સશક્તિકરણ અંતર્ગત શિક્ષણ, રોજગાર, આરોગ્ય, સ્પોર્ટ્સ અને કલ્ચરલ સહિત અનેકવિધ સાંસ્કૃતિ પ્રવૃતિઓના કેન્દ્રસમા વિશ્વ ઉમિયાધામનું અમદાવાદમાં 100 વીઘા જમીનમાં અને 2 હજાર કરોડ રૂપિયાના સામાજિક નીધિ સહયોગથી નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.

વિશ્વ ઉમિયાધામમાં આકાર પામતો દેશનો સૌથી મોટો કોન્ક્રીટ રાફ્ટ (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે વાત કરતા વિશ્વઉમિયાધામના પ્રમુખશ્રી આર.પી.પટેલ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદમાં જગત જનની મા ઉમિયાના વિશ્વના સૌથી ઊંચા 504 ફૂટ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. જે વિશ્વની 9મી અજાયબી સમાન ગણાશે. ત્યારે ઐતિહાસિક મા ઉમિયાના મંદિરનો ગગન વિહાર 1551 ધર્મસ્તંભ ઉપર આકાર લઈ રહેલ છે.

વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે સૌથી મોટા કોન્ક્રીટ રાફ્ટનું નિર્માણ
વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે સૌથી મોટા કોન્ક્રીટ રાફ્ટનું નિર્માણ (Etv Bharat Graphics)

જેનું રાફ્ટ કાસ્ટિંગ સતત 3 દિવસ અર્થાત્ 72 કલાકમાં સુધીમાં ભરવામાં આવી રહ્યો છે. જે ધાર્મિક ક્ષેત્રે વિશ્વનો સૌથી મોટો અને ભારતમાં પ્રથમવાર સૌથી મોટા રાફ્ટ ગણાશે. મહત્વનું છે કે લગભગ 24 હજાર ઘનમીટર અર્થાત્ 8 લાખ 57 હજાર 500 ઘન ફૂટ જેટલો ક્રોંક્રિટનો રાફ્ટ ભરાઈ રહ્યો છે. જે કાર્યનો શુભારંભ 15 સપ્ટેમ્બર 2025ને સાંજે 5 કલાકે શરૂ થયો છે. હવે 15-16-17-18 સપ્ટેમબર 2025 સુધી કાર્ય શરૂ રહેશે.

વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે સૌથી મોટા કોન્ક્રીટ રાફ્ટનું નિર્માણ
વિશ્વ ઉમિયાધામ ખાતે સૌથી મોટા કોન્ક્રીટ રાફ્ટનું નિર્માણ (Etv Bharat Graphics)

વિશ્વ ઉમિયાધામના પ્રમુખ આર.પી.પટેલ જણાવે છે કે, વિશ્વ ઉમિયાધામ માત્ર પાટીદારોનું જ નહીં સમગ્ર સનાતન ધર્મનું પ્રતિક છે, આ સર્વ સમાજનું ધામ છે. 1551 ધર્મસ્તંભ પર બની રહેલા રાફ્ટ કાસ્ટિંગમાં 20 ફૂટ લાંબો 27 કિમી લાંબો રોડ બનાવી શકીએ તેટલા કોંક્રિટનો ઉપયોગ થયો છે. તો સાથે જ અમદાવાદથી મહારાષ્ટ્રના પૂના પહોંચી શકીએ તેટલા સ્ટીલનો ઉપયોગ થયો છે એટલે અંદાજિત 680 કિમી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેટલા લાંબા સ્ટીલનો વપરાશ થયો છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, અમદાવાદના વૈષ્ણોદેવી સર્કલના જાસપુર ગામ ખાતે ઉમિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા 100 વીઘા જમીનમાં વિશ્વ ઉમિયાધામનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. અમદાવાદ એરપોર્ટથી વિશ્વ ઉમિયાધામનું અંતર આશરે 17થી 18 કિલોમીટર થાય છે.

