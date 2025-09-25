વિસડાલીયા રૂરલ મોલ: ‘વોકલ ફોર લોકલ’નો જીવંત પ્રેરણાસ્ત્રોત, 300થી વધુ લોકોને મળી રોજગારી અને વૈશ્વિક ઓળખ
ગુજરાતના માંડવી તાલુકાના વિસડાલીયા ગામ ખાતે સુરત વન વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલો ‘રૂરલ મોલ’ આજે દેશના અન્ય રાજ્યો માટે આદર્શ મોડેલ બન્યો છે.
Published : September 25, 2025 at 10:15 PM IST
સુરત: ગુજરાતના માંડવી તાલુકાના વિસડાલીયા ગામ ખાતે સુરત વન વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલો ‘રૂરલ મોલ’ આજે દેશના અન્ય રાજ્યો માટે આદર્શ મોડેલ બન્યો છે. આ મોલને દેશનો પ્રથમ ટ્રેડમાર્ક પ્રાપ્ત રૂરલ મોલ હોવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું છે, જેણે આદિજાતિ સમાજના ઉત્થાન અને સશક્તિકરણમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન આણ્યું છે.
આત્મનિર્ભરતાનું આગવું કેન્દ્ર
વડાપ્રધાનના ‘વોકલ ફોર લોકલ’ના સંદેશને સાર્થક કરતા આ મોલ થકી વિસડાલીયા અને આસપાસના 32 ગામોના 300થી વધુ આદિજાતિ કારીગરોએ રોજગારી અને આત્મનિર્ભરતા મેળવી છે. ખાસ કરીને, આદિમ જૂથની મહિલાઓ ઘરની ચાર દીવાલોમાંથી બહાર આવીને મસાલા, પાપડ, બેકરી પ્રોડક્ટ્સ અને હસ્તકલાના વ્યવસાયમાં તાલીમ મેળવી આત્મનિર્ભર બની છે.
મોલના ક્લસ્ટર હેડ વિનિતકુમારે જણાવ્યું, “ટ્રેડમાર્ક મળવાથી કારીગરોના ઉત્પાદનોને વૈશ્વિક ઓળખ મળી છે. પહેલાં જે લોકો માત્ર સ્થાનિક હાટબજારમાં ઉત્પાદનો વેચતા હતા, તેમની માસિક આવક જે અગાઉ રૂ. 3,000-4,000 હતી, તે હવે વધીને રૂ. 8,000થી રૂ. 22,000 સુધી પહોંચી છે.”
વિકાસની ગાથા અને એવોર્ડનું સન્માન
સુરત વન વિભાગ (નોર્થ રેન્જ)ના ફોરેસ્ટ ઓફિસર રવિન્દ્રસિંહ પ્રવિણસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું, “વર્ષ 2013માં દેશમાં સૌપ્રથમ વખત આ રૂરલ મોલ શરૂ કરાયો હતો. શરૂઆતમાં વાંસ આધારિત હસ્તકલા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાયું, ત્યારબાદ મશરૂમ ખેતી, દાળ-મસાલા પ્રોસેસિંગ, બેકરી અને કાચી ઘાણી તેલ જેવા યુનિટો પણ શરૂ થયા. વિસડાલીયા રૂરલ મોલ આજે માત્ર એક વેપારી કેન્દ્ર નથી, પરંતુ આદિજાતિ સમાજને આગળ વધવાનો માર્ગ બન્યો છે.”
વિસડાલીયા રૂરલ મોલની આદર્શ કામગીરીને કારણે તેને વર્ષ 2019માં કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલય દ્વારા દેશના ટોચના નવ ક્લસ્ટરમાં સ્થાન મળ્યું હતું, અને વર્ષ 2022માં પ્રતિષ્ઠિત સ્કોચ એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયો હતો.
કોટવાળીયા સમાજને મળી આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ
આ મોલ કોટવાળીયા સમાજના કારીગરો માટે વરદાનરૂપ સાબિત થયો છે, જેઓ વાંસમાંથી સોફા સેટ, ખુરશી, ટેબલ, હિંચકા અને સુશોભનની ચીજવસ્તુઓ સહિતનો ઘરગથ્થું સામાન તૈયાર કરે છે. તેમના ઉત્પાદનો માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ મુંબઈ, દિલ્હી અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં પણ પહોંચી રહ્યા છે.
મોલના અભિગમમાં શિક્ષણ સાથે તાલીમનું પણ વિશેષ સ્થાન છે. અહીં લાયબ્રેરી અને અભ્યાસ કેન્દ્ર પણ ઉભા કરાયા છે, જ્યાં આદિજાતિ બાળકો અભ્યાસ કરીને પોતાનું ભવિષ્ય ઘડી રહ્યા છે.
વાઘેલાએ જણાવ્યું, “આ મોલે સાબિત કર્યું છે કે યોગ્ય માર્ગદર્શન અને સહાય મળે તો ગ્રામ્ય સમાજ આત્મનિર્ભરતા અને સમૃદ્ધિ તરફ આગળ વધી શકે છે. વિસડાલીયા રૂરલ મોલ આજે સમગ્ર ગુજરાત માટે આદર્શ મોડેલ બન્યો છે.” આમ, વિસડાલીયા રૂરલ મોલ માત્ર ઉત્પાદનોનું વેચાણ કરતું કેન્દ્ર નથી, પરંતુ આત્મનિર્ભરતા, સશક્તિકરણ અને સ્વદેશીની સંકલ્પનાને હકીકતમાં ફેરવતું જીવંત ઉદાહરણ છે.
