Published : June 2, 2025

જૂનાગઢ : વિસાવદર વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી માટે ભાજપે અંતે ઉમેદવારની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભાજપે જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખ અને એક વખત વિસાવદર વિધાનસભા ચૂંટણી લડેલા પરંતુ તેમાં કોંગ્રેસના હર્ષદ રીબડીયા સામે હારનો સામનો કરી ચૂકેલા કિરીટ પટેલને બીજી વખત મેદાને ઉતાર્યા છે. આજે વિજય મુહૂર્તમાં જાહેર થયેલ ઉમેદવાર કિરીટ પટેલ વિધિવત રીતે તેમનું ઉમેદવારી પત્ર ભરશે. વિસાવદર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર ભારે કશ્મકશની વચ્ચે જૂનાગઢ જિલ્લાની વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક પર યોજાઈ રહેલી પેટા ચૂંટણી માટે ભાજપે બીજી વખત કિરીટ પટેલ પર પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો છે. જિલ્લા ભાજપના બે ટર્મ સુધી પ્રમુખ રહેલા કિરીટ પટેલ અગાઉ 2017 માં વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક પરથી કોંગ્રેસના હર્ષદ રીબડીયા સામે ચૂંટણી લડ્યા હતા, પરંતુ તેમાં કિરીટ પટેલનો પરાજય થયો હતો. ફરી એકવાર કિરીટ પટેલ પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો ભારે કશ્મકશ અને ખૂબ જ મનોમંથન બાદ ભાજપ સેન્ટ્રલ લીડરશીપ ફરી એક વખત કિરીટ પટેલની વિસાવદર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી લડવા માટે ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી કરી છે. કિરીટ પટેલ આજે સવારે વિજય વિશ્વાસ સંમેલન બાદ વિજય મુહૂર્તમાં તેમનું ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરશે. જેમાં તેમનો મુકાબલો આમ આદમી પાર્ટીના ગોપાલ ઇટાલીયા અને કોંગ્રેસ જેને ઉમેદવાર બનાવે તેની સામે થવા જઈ રહ્યો છે. કિરીટ પટેલની રાજકીય કારકિર્દી સંયુક્ત જૂનાગઢ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના રાતીધાર ગામના વતની કિરીટ પટેલ યુવા કાર્યકર તરીકે ભાજપમાં જોડાયા હતા. બે ટર્મ સુધી જૂનાગઢ જિલ્લા યુવા ભાજપના પ્રમુખ પણ બન્યા. સામાન્ય કાર્યકર્તાથી લઈને જિલ્લા યુવા ભાજપના પ્રમુખ બન્યા બાદ કિરીટ પટેલ સંગઠનમાં ઉતરોતર પ્રગતિ કરતા રહ્યા. સહકારી ક્ષેત્રની સૌથી મોટી કહી શકાય તેવી APMC સહકારી બેંક સહિત જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ તરીકે પણ કિરીટ પટેલે સંગઠનમાં કામ કર્યું છે.

