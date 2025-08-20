અમદાવાદ : ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવનથ ડે સ્કૂલના ધોરણ 8ના એક વિદ્યાર્થીએ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને છરી વડે હુમલો કર્યો હતો. ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીને મણિનગરની હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો, ત્યા તેનું મોત થયું હતું. આજે સ્કૂલમાં વાલીઓએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો.
આ ઘટના બાદ તણાવની સ્થિતી સર્જાઈ હતી. સિંધી સમાજના લોકો આક્રોશમાં આવી મોટી સંખ્યામાં શાળાએ પહોંચીને તોડફોડ કરી હતી. આજે બપોરે વિદ્યાર્થીની અંતિમયાત્રા નીકળી હતી જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા.
રાજ્ય શિક્ષણ મંત્રીએ જણાવ્યું : પ્રફુલ પાનશેરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના આપણા સૌ માટે સામાજિક ચિંતન અને મનન કરવાનો વિષય છે. આ ગંભીર બાબતે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અને તેમની ટીમ સંપૂર્ણ તપાસ કરશે. ભવિષ્યમાં આવા બનાવો ફરીથી ના બને તે માટે શીક્ષણ વિભાગ દ્વારા જરૂરી પગલા લેવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગ આધ્યાત્મકતા સાથે શિક્ષણ આપવાનું સતત પ્રયત્ન કરી રહી છે.
વિદ્યાર્થીની અંતિમયાત્રા : આજે બપોરે વિદ્યાર્થીની અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકો, હિન્દુ સંગઠનો અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ જોડાયા હતા. મણીનગરની સેવનથ ડે સ્કૂલ આગળથી પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી.
આ પણ વાંચો :