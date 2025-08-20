અમદાવાદ: અમદાવાદના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ગઈકાલે ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થી પર ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી અને તેના અન્ય 5-7 સાથીઓએ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીએ છરી વડે હુમલો કરતાં ધોરણ 10નો વિદ્યાર્થી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આજે સવારે સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું.
મૃત્યુ પામેલો વિદ્યાર્થી અને તેનો પિતરાઈ ભાઈ આ શાળામાં અભ્યાસ કરતા હતા. થોડા દિવસો અગાઉ તેમની હુમલાખોર વિદ્યાર્થી સાથે બોલાચાલી થઈ હતી, જેનો અદાવત રાખીને આ ઘટના બની. ગઈકાલે શાળા છૂટ્યા બાદ મણિયાશા સોસાયટી નજીક આ બંને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ફરી બોલાચાલી થઈ, જે દરમિયાન હુમલાખોરે પોતાની સાથે રાખેલી છરી વડે હુમલો કર્યો. ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થી શાળાના કેમ્પસમાં દોડી આવ્યો હતો.
સ્કૂલના સિક્યુરિટી ગાર્ડે આ ઘટના જોઈને તાત્કાલિક શાળા સંચાલકો અને પોલીસને જાણ કરી. પોલીસે હુમલાખોર સગીર વિદ્યાર્થી સામે હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધીને તેને જુવેનાઈલ એક્ટ હેઠળ રાઉન્ડ અપ કર્યો છે.આ ઘટનાને પગલે આજે સવારથી વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ અને સ્થાનિક રહીશોએ શાળા પરિસરમાં ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. આ દરમિયાન શાળાના રૂમ અને કેમ્પસમાં તોડફોડ કરવામાં આવી. પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં લેવા માટે પોલીસનો કાફલો ખડકવામાં આવ્યો હતો. આ ઘર્ષણ દરમિયાન પોલીસ અને પત્રકારો વચ્ચે પણ ઘર્ષણની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને તપાસ સોંપવામાં આવી: મણીનગર સેવનથ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા કેસમાં અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જેસીબી શરદ સિંઘલનું નિવેદન આવ્યું સામે છે. જેમાં તેમને જણાવ્યું કે, મૃતકના પરિજનોની માંગણી અનુસાર તપાસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવી છે. કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા એક સગીર સહિત બે આરોપીની અટકાયત છે. અન્ય બીજો પુખ્ત આરોપી સગીરની મદદ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પીડિત પરિવાર દ્વારા સમગ્ર ઘટનામાં સાત કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા કિશોર હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે, જેને લઈને ક્રાઈમ બ્રાન્ચ આગામી દિવસોમાં તપાસ કરશે. શાળા સંચાલકોએ પાણીનું ટેન્કર મંગાવી પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરાયો હોવાના આક્ષેપો થયા છે તે અંગે પણ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે. શાળા સંચાલકો, પ્રિન્સિપલ અને જવાબદારો સામે પણ તપાસ કરવામાં આવશે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા શાળામાં તોડફોડ કરનાર તત્વોની પણ તપાસ કરાશે. પોલીસની હાજરીમાં શાળામાં તોડફોડ થતા લોકલ પોલીસ તપાસ કરશે. હત્યામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલો હથિયાર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કબજે કર્યું છે."
કોંગ્રેસનું નિવેદન: આ ઘટના અંગે કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા ડૉ. મનીષ દોશીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, "વર્ગખંડમાં બાળકો હથિયાર લઈને આવે તે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. શાળાઓમાં ગાંધીજીના અહિંસા અને મૂલ્યોના પાઠ શીખવવાની જરૂર છે. હિંસાની ઘટનાઓ ચિંતાજનક છે અને એકલતા પણ તેનું એક કારણ હોઈ શકે છે. સરકાર અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. આ દુઃખદ ઘટના માટે સરકારે ગંભીરતાથી વિચારીને શિક્ષણમાં અહિંસાના વિચારો સામેલ કરવા જોઈએ."
વિધાર્થીની હત્યા મામલે આમ આદમીની પાર્ટીની પ્રતિક્રિયા આવી: વિદ્યાર્થીની હત્યા મામલે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રવક્તા ડૉ. કરન બારોટે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદની સ્કૂલમાં એક વિદ્યાર્થી દ્વારા બીજા વિદ્યાર્થીની હત્યાથી ગુજરાત હચમચી ગયું છે. એક વિદ્યાર્થીની છરી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે, આ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે. સ્કૂલ પ્રશાસનની લાપરવાહીના કારણે એક વિદ્યાર્થીનો જીવ ગયો છે. ભાજપના રાજમાં હવે શાળામાં બાળકો પણ સુરક્ષિત નથી? અમદાવાદને સૌથી સુરક્ષિત શહેર કહેવામાં આવે છે પરંતુ હકીકત કંઈ અલગ જ છે. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં અમદાવાદમાં અસંખ્ય ગંભીર ગુનાઓની ઘટના ઘટી, સરકારે હવે કાયદો અને વ્યવસ્થામાં ધ્યાન આપવું પડશે. વિદ્યાર્થીઓની માનસિક સ્થિતિ કયા સ્તરે પહોંચી ગઈ છે તેને હવે સમજવાનો સમય આવી ગયો છે. વાલીઓએ સ્કૂલ પ્રશાસનને જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડા થઈ રહ્યા છે અને અમુક વિદ્યાર્થીઓ છરી લઈને સ્કૂલમાં આવે છે, તેમ છતાં પણ સ્કૂલ પ્રશાસને આ બાબત પર કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં. અગાઉ કોર્પોરેશનના પગલાના કારણે એક બહેને આત્મહત્યા કરી હતી. પ્રશાસન દ્વારા વાલીઓને કહેવામાં આવ્યું કે “જે થાય તે કરી લો” અહીંયા સવાલ છે કે સ્કૂલ પ્રશાસનને કોનું સંરક્ષણ મળ્યું છે? પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં હજારો લાખોની ફી ઉઘરાવવામાં આવે છે પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાનું શું? ભાજપના નેતાઓ પ્રાઇવેટ શાળાઓ ખોલીને કરોડો રૂપિયા કમાય છે તો હવે વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા કોની જવાબદારી? ગંભીર ઘટનાઓ બાદ “કડક પગલાં લેવામાં આવશે” ફક્ત તેવા નિવેદનો આવે છે પરંતુ સિસ્ટમમાં સુધારો થતો નથી. આમ આદમી પાર્ટીની માંગ છે કે આ ઘટનામાં જવાબદાર લોકોની સાથે સાથે સ્કૂલ પ્રશાસન પર પણ કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવે."
