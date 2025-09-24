ETV Bharat / state

ગોધરા પોલીસે CCTV ફુટેજ જાહેર કરી ઈન્ફ્લૂએન્સરનો ફોડ્યો ભાંડો, 'ફોલોઅર્સ વધારવા માટે કર્યુ કૃત્ય'

ગોધરામાં સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સરને પોલીસ દ્વારા માર મારવાના મામલે પોલીસે CCTV ફૂટેજ જાહેર કર્યા છે અને ઇન્ફ્લુએન્સરનું જુઠ્ઠાણું છતું કર્યુ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 11:19 AM IST

Updated : September 24, 2025 at 12:19 PM IST

ગોધરા,પંચમહાલ: ગોધરા શહેર બી ડિવિઝન પોલીસમાં સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સરને બોલાવ્યા બાદ થયેલા હોબાળા દરમિયાન પોલીસચોકીમાં કરાયેલી તોડફોડ બાદ પોલીસે 80 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. આ અંગે તપાસ ટીમ દ્વારા 21 જેટલા આરોપીઓને પકડી પાડવામા આવ્યા હતા.

આ મામલે પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ પણ જાહેર કર્યા છે, જેમા પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે ઈન્ફ્લુએન્સરને માર ન માર્યો હોવાનુ સીસીટીવી જાહેર કર્યું હતું. લોકોના ટોળાએ ગેરસમજથી હોબાળો મચાવ્યો હતો. ગોધરા શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ધસી આવેલા ટોળાએ કરેલા હોબાળા મામલે ગોધરા શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર ઝાકીર જબા દ્વારા તેને પોલીસ મથકમાં બોલાવી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા માર મારવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરતો વિડિયો વાયરલ કરવામા આવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર દ્વારા કરવામાં આવેલા તમામ આક્ષેપોને પાયા વિહોણા ગણાવ્યા હતા.

ગત 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગોધરા બી ડીવીઝન પોલીસ મથક ખાતે બનાવ બન્યો હતો, જેમાં ઝાકીર જબા નામના વ્યકિતએ પોલીસ મથકના પીઆઈએ માર માર્યો છે, તેવો વીડિયો બનાવીને વાઈરલ કરીને લોકોમાં ગેરસમજ ઉભી થાય તેવો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના પગલે એક ટોળું પોલીસ સ્ટેશનમાં ધસી આવ્યુ હતુ અને પોલીસ સ્ટેશનમાં તોડફોડ કરી હતી. આ બાબતે ગુનો રજીસ્ટર થયેલો છે, તેની જે રજુઆત હતી કે તેને માર માર્યો છે અને ઈજા પહોંચાડેલી છે પરંતુ પોલીસ મથકના સીસીસીટીવીમા જોઈ શકાય છે તે ચાર વાગ્યે પોલીસ સ્ટેશનમાં લંગડાતો પ્રવેશે છે અને પીઆઈની ચેમ્બરમા ઘુસે છે.

આ દરમિયાન તે પોલીસ કર્મચારી સાથે આક્રોશ સાથે દલીલો કરે છે. પણ પીઆઈ શાંતિથી બેઠા છે અને તેને ચા પણ પીવડાવે છે. ફુટેજ ચેક કરતા કોઈએ માર માર્યો હતો તેવું બન્યું નથી. પોલીસ મથકની બહાર નીકળતો પણ દેખાી છે. આ અંગે લોકો ઉશ્કેરાતા લોકોનું ટોળું પોલીસ સ્ટેશનમાં ધસી આવે છે. ખરેખર પોલીસ મથકના પીઆઈ દ્વારા માર મારવામા આવ્યો હતો. અને પોતાના ફોલોવર્સ વધારવા માટે આ કૃત્ય કર્યુ હોવાનું જણાઈ આવે છે.

