ETV Bharat / state

જુનાગઢના વિણાબેને માટીમાંથી ગણપતિ બનાવવા વર્કશોપનું આયોજન કર્યું, જાણો કેમ બનાવી શકાય - GANESH CHATURTHI 2025

10 વર્ષથી માટીના ગણપતિ જૂનાગઢની મહિલાઓને ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકાય તે શીખવાડનાર વિણાબેનની હાજરીમાંઆ વર્કશોપ યોજાયો

જુનાગઢમાં માટીમાંથી ગણપતિ બનાવવા વર્કશોપ યોજાયો
જુનાગઢમાં માટીમાંથી ગણપતિ બનાવવા વર્કશોપ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read

જુનાગઢ : ગણેશ ચતુર્થી નજીકના દિવસોમાં આવી રહી છે, ત્યારે પર્યાવરણને અનુકૂળ એવા માટીના ગણપતિ બનાવવાનો એક વર્કશોપ સહિતા મહિલા મંડળ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 51 જેટલી બહેનોએ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લઈને માટીના ગણપતિ કઈ રીતે બનાવી શકાય તેને લઈને માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરીને ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે સ્વયંમ માટીમાંથી બનાવેલી ગણપતિની પ્રતિમાનુ સ્થાપન કરીને પર્યાવરણને અનુકૂળ ગણેશ ઉત્સવ મનાવવાની તૈયારી કરી હતી.

માટેના ગણપતિ બનાવવાનો વર્કશોપ : ગણેશ ચતુર્થીનું પાવન પર્વ ખૂબ જ નજીકના દિવસોમાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે જુનાગઢ સંહિતા મહિલા મંડળ દ્વારા ખડેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી માટીના ગણપતિ બનાવવાના એક વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં માટીમાંથી કઈ રીતે ગણપતિ બનાવી શકાય તે માટેનું માર્ગદર્શન આપવા માટે 10 વર્ષથી માટીના ગણપતિ જૂનાગઢની મહિલાઓને ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકાય તે શીખવાડનાર વિણાબેનની હાજરીમાંઆ વર્કશોપ પૂરો થયો હતો. જેમાં માટીના ગણપતિ બનાવવાથી લઈને તમામ માહિતી અને સ્વયંમ તેઓએ નિદર્શન કરીને માટીમાંથી ગણપતિ ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકાય તે માટેનું માર્ગદર્શન અને નિદર્શન જુનાગઢમાં 51 જેટલી મહિલાઓને આપ્યુ હતું.

જુનાગઢમાં માટીમાંથી ગણપતિ બનાવવા વર્કશોપ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)

પંચતત્ત્વમાનું એક તત્વ માટી : કોઈપણ જીવને પંચતત્ત્વમાં વિલીન થવાનું નક્કી હોય છે. પંચતત્વો પૈકીના એક તત્વ એટલે કે માટીમાંથી સ્વયમ વિઘ્નહર્તા દેવને બનાવવા માટે 5 વર્ષથી લઈને 75 વર્ષ સુધીની નાની બાળકીઓ અને વૃદ્ધ મહિલાઓએ પણ માટીના ગણપતિ બનાવવાના વર્કશોપમાં ભાગ લીધો હતો. વર્કશોપમાં ભાગ લેનાર મહિલાઓ પણ એવું માને છે કે આધુનિક સમયમાં કેમિકલ અને અન્ય એવા પદાર્થો કે જે નદી સરોવર અને દરિયા જેવા કુદરતી જળ પ્રાપ્તિના સ્ત્રોતોને ખૂબ જ નુકસાન કરવાની સાથે જે તે જળમાં રહેલા જીવોને પણ અકાળે મોત તરફ પ્રેરી જાય છે.

પ્રત્યેક લોકોએ ખાસ માટીમાંથી બનાવેલી ગણેશની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરીને પર્યાવરણના જતનની સાથે જળચર પ્રાણીઓના આકાળે થનારા મોતથી પણ બચવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના ઘરે આ રીતે માટીના ગણપતિ બનાવીને તેનું પૂજન અને અર્ચન કર્યા બાદ ઘરે જ તેનુ વિસર્જન કરીને માટી ફૂલછોડના કુંડામાં પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. જેથી પર્યાવરણને અનુકૂળ અને જળના જીવો માટે આશીર્વાદ સમાન માટીના ગણપતિ બનાવવા માટે સૌ કોઈએ પહેલ પણ કરવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો :

  1. ગણેશ ચતુર્થી 2025: અમદાવાદના ગુલબાઈ ટેકરામાં ઇકો-ફ્રેન્ડલી માટીની ગણેશ મૂર્તિઓનો ટ્રેન્ડ
  2. પંચમહાલમાં વસતા રાજસ્થાની મૂર્તિકારો : ભક્તો માટે ઝીણવટપૂર્વક તૈયાર કરે છે ગણેશજીની પ્રતિમા

જુનાગઢ : ગણેશ ચતુર્થી નજીકના દિવસોમાં આવી રહી છે, ત્યારે પર્યાવરણને અનુકૂળ એવા માટીના ગણપતિ બનાવવાનો એક વર્કશોપ સહિતા મહિલા મંડળ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 51 જેટલી બહેનોએ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લઈને માટીના ગણપતિ કઈ રીતે બનાવી શકાય તેને લઈને માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરીને ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે સ્વયંમ માટીમાંથી બનાવેલી ગણપતિની પ્રતિમાનુ સ્થાપન કરીને પર્યાવરણને અનુકૂળ ગણેશ ઉત્સવ મનાવવાની તૈયારી કરી હતી.

માટેના ગણપતિ બનાવવાનો વર્કશોપ : ગણેશ ચતુર્થીનું પાવન પર્વ ખૂબ જ નજીકના દિવસોમાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે જુનાગઢ સંહિતા મહિલા મંડળ દ્વારા ખડેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી માટીના ગણપતિ બનાવવાના એક વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં માટીમાંથી કઈ રીતે ગણપતિ બનાવી શકાય તે માટેનું માર્ગદર્શન આપવા માટે 10 વર્ષથી માટીના ગણપતિ જૂનાગઢની મહિલાઓને ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકાય તે શીખવાડનાર વિણાબેનની હાજરીમાંઆ વર્કશોપ પૂરો થયો હતો. જેમાં માટીના ગણપતિ બનાવવાથી લઈને તમામ માહિતી અને સ્વયંમ તેઓએ નિદર્શન કરીને માટીમાંથી ગણપતિ ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકાય તે માટેનું માર્ગદર્શન અને નિદર્શન જુનાગઢમાં 51 જેટલી મહિલાઓને આપ્યુ હતું.

જુનાગઢમાં માટીમાંથી ગણપતિ બનાવવા વર્કશોપ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)

પંચતત્ત્વમાનું એક તત્વ માટી : કોઈપણ જીવને પંચતત્ત્વમાં વિલીન થવાનું નક્કી હોય છે. પંચતત્વો પૈકીના એક તત્વ એટલે કે માટીમાંથી સ્વયમ વિઘ્નહર્તા દેવને બનાવવા માટે 5 વર્ષથી લઈને 75 વર્ષ સુધીની નાની બાળકીઓ અને વૃદ્ધ મહિલાઓએ પણ માટીના ગણપતિ બનાવવાના વર્કશોપમાં ભાગ લીધો હતો. વર્કશોપમાં ભાગ લેનાર મહિલાઓ પણ એવું માને છે કે આધુનિક સમયમાં કેમિકલ અને અન્ય એવા પદાર્થો કે જે નદી સરોવર અને દરિયા જેવા કુદરતી જળ પ્રાપ્તિના સ્ત્રોતોને ખૂબ જ નુકસાન કરવાની સાથે જે તે જળમાં રહેલા જીવોને પણ અકાળે મોત તરફ પ્રેરી જાય છે.

પ્રત્યેક લોકોએ ખાસ માટીમાંથી બનાવેલી ગણેશની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરીને પર્યાવરણના જતનની સાથે જળચર પ્રાણીઓના આકાળે થનારા મોતથી પણ બચવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના ઘરે આ રીતે માટીના ગણપતિ બનાવીને તેનું પૂજન અને અર્ચન કર્યા બાદ ઘરે જ તેનુ વિસર્જન કરીને માટી ફૂલછોડના કુંડામાં પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. જેથી પર્યાવરણને અનુકૂળ અને જળના જીવો માટે આશીર્વાદ સમાન માટીના ગણપતિ બનાવવા માટે સૌ કોઈએ પહેલ પણ કરવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો :

  1. ગણેશ ચતુર્થી 2025: અમદાવાદના ગુલબાઈ ટેકરામાં ઇકો-ફ્રેન્ડલી માટીની ગણેશ મૂર્તિઓનો ટ્રેન્ડ
  2. પંચમહાલમાં વસતા રાજસ્થાની મૂર્તિકારો : ભક્તો માટે ઝીણવટપૂર્વક તૈયાર કરે છે ગણેશજીની પ્રતિમા

For All Latest Updates

TAGGED:

GANPATI ECOFRIENDLY WORKSHOPVINABEN JUNAGADHGANESH CHATURTHI 2025ECO FRIENDLY GANESH IDOLGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.