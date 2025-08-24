જુનાગઢ : ગણેશ ચતુર્થી નજીકના દિવસોમાં આવી રહી છે, ત્યારે પર્યાવરણને અનુકૂળ એવા માટીના ગણપતિ બનાવવાનો એક વર્કશોપ સહિતા મહિલા મંડળ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 51 જેટલી બહેનોએ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લઈને માટીના ગણપતિ કઈ રીતે બનાવી શકાય તેને લઈને માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરીને ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે સ્વયંમ માટીમાંથી બનાવેલી ગણપતિની પ્રતિમાનુ સ્થાપન કરીને પર્યાવરણને અનુકૂળ ગણેશ ઉત્સવ મનાવવાની તૈયારી કરી હતી.
માટેના ગણપતિ બનાવવાનો વર્કશોપ : ગણેશ ચતુર્થીનું પાવન પર્વ ખૂબ જ નજીકના દિવસોમાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે જુનાગઢ સંહિતા મહિલા મંડળ દ્વારા ખડેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી માટીના ગણપતિ બનાવવાના એક વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં માટીમાંથી કઈ રીતે ગણપતિ બનાવી શકાય તે માટેનું માર્ગદર્શન આપવા માટે 10 વર્ષથી માટીના ગણપતિ જૂનાગઢની મહિલાઓને ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકાય તે શીખવાડનાર વિણાબેનની હાજરીમાંઆ વર્કશોપ પૂરો થયો હતો. જેમાં માટીના ગણપતિ બનાવવાથી લઈને તમામ માહિતી અને સ્વયંમ તેઓએ નિદર્શન કરીને માટીમાંથી ગણપતિ ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકાય તે માટેનું માર્ગદર્શન અને નિદર્શન જુનાગઢમાં 51 જેટલી મહિલાઓને આપ્યુ હતું.
પંચતત્ત્વમાનું એક તત્વ માટી : કોઈપણ જીવને પંચતત્ત્વમાં વિલીન થવાનું નક્કી હોય છે. પંચતત્વો પૈકીના એક તત્વ એટલે કે માટીમાંથી સ્વયમ વિઘ્નહર્તા દેવને બનાવવા માટે 5 વર્ષથી લઈને 75 વર્ષ સુધીની નાની બાળકીઓ અને વૃદ્ધ મહિલાઓએ પણ માટીના ગણપતિ બનાવવાના વર્કશોપમાં ભાગ લીધો હતો. વર્કશોપમાં ભાગ લેનાર મહિલાઓ પણ એવું માને છે કે આધુનિક સમયમાં કેમિકલ અને અન્ય એવા પદાર્થો કે જે નદી સરોવર અને દરિયા જેવા કુદરતી જળ પ્રાપ્તિના સ્ત્રોતોને ખૂબ જ નુકસાન કરવાની સાથે જે તે જળમાં રહેલા જીવોને પણ અકાળે મોત તરફ પ્રેરી જાય છે.
પ્રત્યેક લોકોએ ખાસ માટીમાંથી બનાવેલી ગણેશની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરીને પર્યાવરણના જતનની સાથે જળચર પ્રાણીઓના આકાળે થનારા મોતથી પણ બચવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના ઘરે આ રીતે માટીના ગણપતિ બનાવીને તેનું પૂજન અને અર્ચન કર્યા બાદ ઘરે જ તેનુ વિસર્જન કરીને માટી ફૂલછોડના કુંડામાં પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. જેથી પર્યાવરણને અનુકૂળ અને જળના જીવો માટે આશીર્વાદ સમાન માટીના ગણપતિ બનાવવા માટે સૌ કોઈએ પહેલ પણ કરવી જોઈએ.
