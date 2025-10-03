ETV Bharat / state

ઉનામાં વિજયાદશમીની ભવ્ય ઉજવણી, 55 ફૂટ ઉંચા રાવણના પૂતળાનું દહન

ઉનામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા વિજયાદશમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં 55 ફૂટ ઉંચા રાવણના પૂતળાનું દહન કરાયું.

ઉનામાં વિજયાદશમીની ભવ્ય ઉજવણી
ઉનામાં વિજયાદશમીની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 9:26 AM IST

Updated : October 3, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : ઉનાના દેલવાડા રોડ પર આવેલ શાહ એચડી હાઈસ્કૂલ ખાતે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા રાવણ દહન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સાધુ, સંતો, સમાજના આગેવાનો, વેપારીઓ, રાજકીય અગ્રણીઓ સહિત બહોળી સંખ્યામાં સ્થાનિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ઉનામાં વિજયાદશમીની ઉજવણી : આસો સુદ દશમ એકમથી નવ દિવસ દુર્ગા માતાના વિવિધ સ્વરૂપોની ઉપાસના અને આરાધના કરવામાં આવે છે. જે બાદ દશમના દિવસે વિજયા દશમીનો પર્વ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસનું અનેરું મહત્વ હોય છે. અસત્ય પર સત્યના વિજયનો પર્વ મનાવવામાં આવે છે. આ રાવણ દહન કાર્યક્રમ સમગ્ર જિલ્લાના તાલુકામાં યોજાયો હતો.

ઉનામાં વિજયાદશમીની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

શ્રી રામજી પૂજન અને શસ્ત્ર પૂજન : ઉનામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા યોજાયેલ રાવણ દહનના કાર્યક્રમમાં BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના અખંડમંગળદાસ સ્વામી, કથાકાર સંતરામ બાપુ (વાજડી) દ્વારા વિજયાદશમીનું અનેરું મહત્વ વિશે કથાવાર્તા કરવામાં આવી હતી. બાદમાં સંતો દ્વારા શ્રી રામજી ભગવાનની મૂર્તિ પૂજા કર્યા બાદ શસ્ત્ર પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ગીર સોમનાથ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના મહામંત્રી નિપુલભાઈ શાહે જણાવ્યું કે, "વિજયા દશમી પર્વ નિમિત્તે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળ દ્વારા રાવણ દહનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 55 ફૂટ ઉંચા રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે હું તમામ કાર્યકરોનું આભાર માનું છું."

ગીર સોમનાથ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના પ્રમુખ રામજીભાઈ પરમારે જણાવ્યું કે," જેમ શ્રીરામે અધર્મનો નાશ કર્યો અને ધર્મનો વિજય થયો. આ વિજયા દશમી પર્વને ભારત દેશ સહિત વિશ્વભરમાં ઉજવી રહ્યા છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળ દ્વારા રાવણ દહનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

55 ફૂટ ઉંચા રાવણના પૂતળાનું દહન : આ કાર્યક્રમ બાદ ભવ્ય આતશબાજી સાથે સંતો દ્વારા મિશાલ પ્રગટાવી 55 ફૂટ ઉંચા રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. રાવણ દહન કાર્યક્રમ બાદ દાંડિયા રાસ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં યુવાનો ગરબે ઘૂમ્યા બાદ કાર્યક્રમ સંપન્ન કરવામાં આવ્યો હતો. આ તકે આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો બહોળી સંખ્યામાં રાવણ દહન કાર્યક્રમ નિહાળવા ઉમટી પડયા હતા.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : October 3, 2025 at 10:11 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VISHWA HINDU PARISHADBAJRANG DALRAVANA DAHANઉનામાં રાવણ દહનVIJAYADASHAMI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.