દાહોદમાં વિજયાદશમીની ભવ્ય ઉજવણી, 70 ફૂટ ઊંચા રાવણના પૂતળાનું દહન કરાયું
દાહોદ શહેરમાં ભવ્ય આતશબાજી સાથે રાવણ દહન કરી વિજયાદશમીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પૂતળું બનાવવા માટે આગ્રાથી કારીગર આવ્યા હતા.
Published : October 3, 2025 at 7:42 AM IST
દાહોદ : 10 દિવસ સુધી માતાજીની આરાધના અને ભક્તિભાવ સાથે નવરાત્રી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી. જે બાદ અધર્મ પર ધર્મના વિજયના પ્રતીક સમાન વિજયાદશમી પર્વની દાહોદ શહેરમાં આનંદ અને ધાર્મિક ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી. જેમાં ભવ્ય આતશબાજી સાથે શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારમાં રાવણ દહન કરવામાં આવ્યું હતું.
વિજયાદશમીની ભવ્ય ઉજવણી : દાહોદ શહેરના પરેલ વિસ્તારમાં આવેલા સી સાઈડ ખાતે શિવ શક્તિ ગ્રુપ દ્વારા છેલ્લા 54 વર્ષથી રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે. વર્ષોથી પરેલમાં સૌથી મોટા રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે રાવણ તૈયાર કરવા માટે ખાસ આગ્રાથી કારીગરો બોલાવવામાં આવ્યા હતા. કારીગરોએ 20 દિવસની મહેનત બાદ આશરે 65 ફૂટ જેટલું ઊંચું રાવણનું પૂતળું તૈયાર કર્યું હતું. આજે વિજયાદશમીની ઉજવણીના ભાગરૂપે ભવ્ય આતશબાજી સાથે રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું.
70 ફૂટ ઊંચા રાવણનું દહન : બીજી તરફ ગોધરા રોડ સ્થિત સિદ્ધેશ્વરી સોસાયટી સ્થિત સિદ્ધેશ્વરી માતાના મંદિરના પટાંગણમાં વર્ષોથી રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ સાથે ભંડારો રાખવામાં આવે છે. ચાલુ વર્ષે આશરે 70 ફૂટ ઉંચું પૂતળું બનાવવામાં આવ્યું હતું. રાવણના પૂતળામાં ઇલેક્ટ્રિક ફટાકડા ગોઠવવામાં આવ્યા અને ડિજિટલ પદ્ધતિથી રાવણ દહન કરવામાં આવ્યું હતું. રાવણ દહન પહેલા પટાંગણમાં ભવ્ય આતશબાજી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ રિમોટથી પૂતળામાં મૂકેલા ફટાકડા તબક્કાવાર ફોડી રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું.
સેંકડો લોકો સહભાગી થયા : વિજયાદશમી પર્વને લઈ દાહોદવાસીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. રાવણ દહન નિહાળવા માટે હજારોની સંખ્યામાં લોકો આવ્યા હતા. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. તેમજ ફાયરબ્રિગેડ દ્વારા દરેક રાવણ દહનના કાર્યક્રમ સ્થળે વોટર બાઉઝર સાથે એક-એક ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો...