અંકલેશ્વરમાં 50 ફૂટ ઉંચું રાવણનું પૂતળું બનાવાયું, વિજયાદશમીએ કરાશે દહન
અંકલેશ્વર શહેરમાં આવેલ ONGC કોલોની આ વખતે વિજયાદશમી પર્વે રાવણ દહનના ભવ્ય કાર્યક્રમ માટે સજ્જ થઈ રહી છે.
Published : September 28, 2025 at 2:26 PM IST
ભરૂચ : જિલ્લાના અંકલેશ્વર શહેરમાં આવેલ ONGC કોલોની આ વખતે વિજયાદશમી પર્વે રાવણ દહનના ભવ્ય કાર્યક્રમ માટે સજ્જ થઈ રહી છે. છેલ્લા અનેક વર્ષોથી અહીં રામલીલા સાથે રાવણ દહનના કાર્યક્રમો એકતા અને સાંસ્કૃતિક ગૌરવનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ વર્ષે પણ પરંપરા જાળવી રાખતા ઉત્તર ભારતીય સમાજ અને ONGC પરિવાર દ્વારા ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હાલ રાવણ, કુંભકર્ણ અને મેઘનાથના 50 ફૂટ ઊંચા પૂતળાનું નિર્માણ અંતિમ તબક્કે છે.
દશેરાનું ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ
વિજયાદશમી, જેને દશેરા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભારતભરમાં વિવિધ સ્વરૂપે ઉજવાય છે. દક્ષિણ અને પૂર્વીય રાજ્યોમાં આ તહેવાર દેવી દુર્ગાની મહિષાસુર પર વિજયની યાદ અપાવે છે. જ્યારે ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં દશેરાને રામ-રાવણ યુદ્ધની પરંપરાથી જોડવામાં આવે છે. અહીં ભગવાન શ્રીરામ દ્વારા રાવણ પર મેળવવામાં આવેલી જીતના પ્રતીકરૂપે પૂતળા દહન કરવામાં આવે છે. આ પરંપરા માત્ર ધાર્મિક જ નહીં, પરંતુ સામાજિક સંદેશ આપતી ઉજવણી પણ છે. અસત્ય પર સત્યની જીત અને અહંકારનો નાશ.
અંકલેશ્વર ONGC કોલોનીમાં છેલ્લા 49 વર્ષથી દશેરાનો ઉત્સવ અનોખી એકતા સાથે ઉજવવામાં આવે છે. માત્ર સ્થાનિક જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર જિલ્લામાંથી હજારો લોકો આ ભવ્ય આયોજનમાં સહભાગી થવા માટે અહીં ઉમટી પડે છે.
ભવ્ય પૂતળા નિર્માણની તડામાર તૈયારીઓ
આ વર્ષે ખાસ આકર્ષણ તરીકે રાવણ, કુંભકર્ણ અને મેઘનાથના ભવ્ય પૂતળા બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. જેઓની ઊંચાઈ અંદાજે 50 ફૂટ હશે. ઝઘડીયાના કુશળ કલાકારો દ્વારા સતત દોઢ મહિના સુધી રાત-દિવસની મહેનત બાદ આ પૂતળાઓ તૈયાર થઈ રહ્યા છે. બાંબુ, નાના-મોટા ખીલા, સાડી, ન્યૂઝ પેપર અને રંગીન કલરનો ઉપયોગ કરી અલગ અલગ આકાર અને માપના અંગો બનાવીને પૂતળાને જીવંત સ્વરૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
પૂતળા બનાવનાર કલાકાર જોસેફ વસાવાએ જણાવ્યું કે, "આ કામમાં કુશળતા સાથે ધીરજની પણ મોટી જરૂર હોય છે. દરેક વર્ષ નવું કળાત્મક સ્વરૂપ આપવા માટે નવી તકનીકો અજમાવવામાં આવે છે જેથી દર્શકોને કંઈક અલગ અનુભવ મળે."
રામલીલાનું ભવ્ય આયોજન
દશેરાની ઉજવણી માત્ર પૂતળા દહન સુધી સીમિત નથી. અહીં ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા રામલીલાનું પણ ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. રામલીલામાં સ્થાનિક કલાકારો તેમજ બાળકો ભાગ લે છે, જે દર્શકોને ભગવાન શ્રીરામના જીવન અને તેમની અસાધારણ વિજયગાથા સાથે સંકળે છે.
ONGC કોલોનીના પ્રમુખ અને રામલીલા સમિતિના વડા શશીકાંત કુમારે જણાવ્યું કે, “રામલીલા માત્ર મનોરંજન નથી, પરંતુ આપણા સમાજને સંસ્કૃતિ સાથે જોડવાનો એક માધ્યમ છે. પેઢીથી પેઢી સુધી ધર્મ, નૈતિકતા અને એકતાના સંદેશને પહોંચાડવાનો આ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.”
ભવ્ય મેળો – બાળકો માટે ખાસ આકર્ષણ
આ વર્ષે દશેરા પર્વે બાળકો અને તેમના પરિવારો માટે વિશેષ મેલો પણ યોજવામાં આવશે. વિવિધ પ્રકારની રાઇડ્સ, ઝૂલાઓ અને ફૂડ સ્ટોલ્સ બાળકો માટે મનોરંજનનું કેન્દ્ર બનશે. માત્ર ધાર્મિક કાર્યક્રમ જ નહીં, પરંતુ સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક મજા માણવાનો પણ સૌને અવસર મળશે. આ મેળો માત્ર બાળકો માટે જ નહીં, પરંતુ યુવા અને વડીલો માટે પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. આખા પરિવાર માટે આ એક સંપૂર્ણ મનોરંજક અને યાદગાર તહેવાર બનવાનો છે.
ONGC પરિવાર તરફથી આમંત્રણ
આ ભવ્ય આયોજનમાં સહભાગી થવા માટે ONGC પરિવાર દ્વારા સમગ્ર શહેર અને જિલ્લાના જનતાને આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. દર વર્ષે જેમ જનસમુદાય ઉત્સાહપૂર્વક જોડાય છે, તેમ આ વર્ષે પણ વિશાળ ઉપસ્થિતિની આશા છે.
સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાપન પર ખાસ ભાર
આયોજકો દ્વારા સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને લઈને પણ ખાસ તૈયારી કરવામાં આવી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડવાના કારણે પોલીસ તંત્ર, સ્વયંસેવકો અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ તહેનાત કરવામાં આવશે. આગ લાગવાની શક્યતા રોકવા માટે ફાયર બ્રિગેડની ટીમો પણ સ્થળ પર હાજર રહેશે.
અસત્ય પર સત્યની જીતનો સંદેશ
વિજયાદશમીનો તહેવાર આપણને અસત્ય, અહંકાર અને અધર્મને દૂર કરીને સત્ય, નમ્રતા અને ધર્મના માર્ગ પર ચાલવાની પ્રેરણા આપે છે. રાવણ દહન માત્ર એક દર્શનિય કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ જીવનના મૂલ્યોને ઉજાગર કરતો એક સંદેશ છે. અંકલેશ્વર ONGC કોલોનીમાં છેલ્લા 49 વર્ષથી જે રીતે એકતાભાવ સાથે આ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે, તે સમાજમાં ધાર્મિક સહિષ્ણુતા, એકતા અને ભાઈચારો વધારવાનું ઉદાહરણ છે.
શશીકાંત કુમાર, પ્રમુખે જણાવ્યુ, “આ કાર્યક્રમ માત્ર પૂતળા દહન કે રામલીલા પૂરતો નથી. આ આપણા સમાજને સાથે લાવવાનો, પરંપરા જાળવવાનો અને ભવિષ્યની પેઢીને સાંસ્કૃતિક વારસો પહોંચાડવાનો ઉપક્રમ છે.”
જોસેફ વસાવા, પૂતળા નિર્માતાએ જણાવ્યું કે, “રાવણ, કુંભકર્ણ અને મેઘનાથના પૂતળા બનાવવામાં લાંબો સમય અને મહેનત લાગે છે. દરેક વર્ષ અમે નવા ડિઝાઇન અને રંગો દ્વારા પૂતળાને આકર્ષક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.”
અંકલેશ્વરની ONGC કોલોનીમાં આ વર્ષે યોજાનારા રામલીલા અને રાવણ દહનનો ભવ્ય કાર્યક્રમ માત્ર ધાર્મિક નહીં પરંતુ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક એકતાનો પણ પ્રતિબિંબ છે. 50 ફૂટ ઊંચા રાવણ, કુંભકર્ણ અને મેઘનાથના પૂતળાનું નિર્માણ, રામલીલાનું જીવંત પ્રદર્શન, ભવ્ય મેળો અને આતશબાજી – આ બધું મળીને દશેરાની ઉજવણીને યાદગાર બનાવશે.
આ પણ વાંચો...