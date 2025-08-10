મહેસાણા : વિજાપુરમાં એક શંકાસ્પદ નકલી પનીર ફેક્ટરી પર ફૂડ વિભાગે દરોડો પાડીને મોટા પાયે ભેળસેળયુક્ત પનીર અને પામ ઓઇલ જપ્ત કર્યા બાદ સમગ્ર મામલો ગરમાયો છે. આ ઘટનામાં મીડિયાકર્મીઓ પર થયેલા હુમલાએ પોલીસને પણ હરકતમાં લાવી દીધી છે. આરોપીને પકડવા માટે 3 ટીમો કામે લગાડી છે.
કૌભાંડનો પર્દાફાશ : 8 ઓગસ્ટના રોજ ફૂડ વિભાગને બાતમી મળી હતી કે, વિજાપુરમાં આવેલી 'ડિવાઈન ફૂડ' નામની ફેક્ટરીમાં ભેળસેળયુક્ત પનીર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે ફૂડ વિભાગની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા. રેડ દરમિયાન, ટીમને 649 કિલો શંકાસ્પદ પનીર અને 238 જેટલા પામ ઓઈલના ડબ્બા મળી આવ્યા હતા. જેનો ઉપયોગ પનીરમાં ભેળસેળ કરવા માટે થતો હોવાનું મનાય છે. આટલી મોટી માત્રામાં ભેળસેળયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થો મળતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
પત્રકારો પર હુમલો : આ કૌભાંડનું કવરેજ કરવા માટે મીડિયાની ટીમ ફેક્ટરી પર પહોંચી હતી. પરંતુ, ફેક્ટરી માલિક દિનેશ પટેલે તેમને કવરેજ કરતા અટકાવ્યા હતા. વાતચીત દરમિયાન તેણે મીડિયાકર્મીઓ સાથે ગાળાગાળી કરી અને કેમેરામેનને માર માર્યો. એટલું જ નહીં, તેણે કેમેરામેનને બચકા પણ ભર્યા હતા. આ ઘટના બાદ મીડિયાકર્મીઓએ વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેમાં દિનેશ પટેલ વિરુદ્ધ કલમ 307 હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
પોલીસની તપાસ તેજ : હુમલાની ઘટના બાદથી ફેક્ટરી માલિક દિનેશ પટેલ ફરાર છે. પોલીસે તેને ઝડપી પાડવા માટે તત્કાલ ત્રણ ટીમોની રચના કરી છે. FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) સહિત પોલીસની ટીમોએ ફેક્ટરીની મુલાકાત લીધી છે, અને વધુ પુરાવાઓ એકત્રિત કરી રહી છે.
આ ઉપરાંત, પોલીસે દિનેશ પટેલના સંભવિત છુપાવવાના સ્થળો પર પણ દરોડા પાડવાનું શરૂ કરી દીધું છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આરોપીને વહેલી તકે પકડી લેવામાં આવશે અને કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ કૌભાંડમાં અન્ય કોઈ સંડોવાયેલ છે કે કેમ, તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
