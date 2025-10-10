ETV Bharat / state

ડાકોર મંદિરના પૂજારીનો ધુણતો વીડિયો વાયરલ, PSIને રૂલરમાંથી SOGમાં મૂકાવાની વાત સાંભળી લોકો અચરજમાં

પોલીસ ગોર તરીકે આપનાર પૂજારી વિષ્ણુપ્રસાદ સેવકનો વિડીયો તેમના જ સોશિયલ મીડીયા એકાઉન્ટમાંથી થયો વાયરલ કરાયો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 3:26 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 4:21 PM IST

ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરના પૂજારી ધુણતા હોય તેવો વિડીયો વાયરલ થતાં અચરજ ફેલાયું છે. પોતાની ઓળખ પોલીસ ગોર તરીકે આપનાર પૂજારી વિષ્ણુપ્રસાદ સેવકનો વિડીયો તેમના જ સોશિયલ મીડીયા એકાઉન્ટમાંથી થયો વાયરલ કરાયો છે.

વીડીયોમાં આ સેવક મહાશય પોતાના ઘરે જ ધૂણી અને લોકોના કામ કર્યા હોવાનું જણાવી રહ્યા છે. જોકે મંદિરના પૂજારીનો વીડીયો વાયરલ થતા વિવિધ ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. જો કે વીડીયો વાયરલ થયા બાદ તેમણે તે બદલ માફી માંગી હતી.

એક PSIને SOGમાં મુકી આપ્યો: વિષ્ણુપ્રસાદ

વીડિયોમાં પૂજારી વિષ્ણુ પ્રસાદ સેવક ધુણતા ધુણતા પોતે એક PSIનું પણ કામ કર્યું છે. જેમાં અત્યારે એને ખૂબ સુખ શાંતિ હોવાનું સેવક કહી રહ્યા છે, તેમજ આ PSIને રૂલર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ઉઠાવીને SOGમાં મૂકી આપ્યો હતો, તેમ પણ જણાવી રહ્યા છે. મેં તો આ PSIને DGP સ્કોડમાં મુકાવાની વાત કરી હતી. જ્યાં મહિને 50 લાખ રૂપિયાની તાકાત ન હતી, તેમ પણ તેઓ કહી રહ્યા છે.

મંદિરના પૂજારીના ધુણતા વીડિયોથી લોકોમાં અચરજ ફેલાયું

રણછોડજી મંદિરના સેવક આ રીતે ઘરે ધુણતા હોય અને આ પ્રકારની વાતો કરતા હોય એવો વિડિયો વાયરલ થતા લોકોમાં અચરજ ફેલાવા પામ્યું છે. જો કે ડાકોર મંદિરમાં પોલીસ અને વહીવટી તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓને નિયમિત રીતે આ પૂજારી સેવા પૂજા કરાવતા હોવાની પણ વિગતો મળી રહી છે.

માફી માંગુ છું: વિષ્ણુપ્રસાદ

જો કે વિડીયો વાયરલ થયા બાદ તેઓ માફી માગતા જોવા મળી રહ્યા છે. જેમાં તેઓ જણાવી રહ્યા છે, હું વર્ષમાં એકવાર ભૈરવજીની સાધના કરૂ છું. એટલે ભૈરવજીનો જન્મ દિવસ ધામધૂમથી ઉજવું છું. જે વિડીયો વાયરલ થયો છે, સોશિયલ મીડિયા પર જે કંઈ બોલેલો છું, એ બદલ હું માફી માંગુ છું. એ વાત ખોટી છે હું કોઈ પોલીસની કે કોઈની બદલી કરાવી શકું એવી તાકાત ધરાવતો નથી. ભગવાનની સેવા કરી જીવન ગુજારુ છું. જે કોઈને મનદુઃખ થયું હોય એ બદલ હું દરેકની હાથ જોડીને માફી માંગુ છું.

Last Updated : October 10, 2025 at 4:21 PM IST

