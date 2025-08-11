જુનાગઢ: સાસણગીર સહિત જુનાગઢ અને ગીરસોમનાથના ઘણા એવા ગામો છે કે, જ્યાનાં રહેણાંક વિસ્તારોમાં અવાર-નવાર વનરાજાઓ આંટાફેરા મારતા નજરે ચડી જાય છે.
ક્યારેક ધોળા દિવસે રસ્તા પર સિંહ પરિવાર નીકળી પડે તો ક્યારેક શિકારની શોધમાં રહેણાંક વિસ્તારોમાં આવી ચડે. ત્યારે સિંહોની આશ્ચર્યજનક ગતિવિધિઓમાં વધુ એક કિસ્સો ઉમેરાયો છે. જૂનાગઢ જિલ્લાના પાતાપુર ગામે સિંહ પરિવારનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે.
જુનાગઢ જિલ્લાના પાતાપુર ગામ પાસે આવેલી સિમેન્ટ ફેક્ટરી નજીક સિંહોનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. પાતાપુર ગામ નજીક આવેલી પ્રભાત સિમેન્ટ ફેક્ટરી પાસે મોડી રાતે ગેટમાંથી બહાર નીકળતા એક વ્યક્તિ સામે અચાનક સિંહ આવી ચડ્યો અને પછી થયું એવું કે તે વ્યક્તિ સિંહને જોઈને ભાગ્યો અને સિંહ તે વ્યક્તિને જોઈને ભાગ્યો. અન્ય એક વીડિયોમાં સિંહો નિકળતા જ ભર નીંદરમાંથી સફાળા જાગી ગયેલા યુવાને પણ સિંહોને જોઈને ફેક્ટરી તરફ દોટ મુકી હતી.
બે સિંહણ સાથે બે બચ્ચા
એક-બે નહીં પણ બે સિંહણ અને બે બચ્ચા સહિત સિંહ પરિવારે આખી રાત જાણે કે, ફેક્ટરીને બાનમાં લીધી હોય તેમ સતત આંટાફેરા કરતા રહ્યાં. સિંહ પરિવારની આ ગતિવિધિ ફેક્ટરી પરિસરમાં લાગેલા સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગઈ અને હવે આ સીસીટીવીના ફૂટેજનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
બીજી તરફ સિંહોની અવર-જવર થી ફેક્ટરીમાં કામ કરતા કામદારો ભયની લાગણી અનુભવી રહ્યાં છે. ફેક્ટરી બાહર નીકળવું કે ફેક્ટરીના ગ્રાઉન્ડમાં બેસવું પણ તેમના માટે જોખમી લાગી રહ્યું છે.