ETV Bharat / state

વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી 2025: GMDCમાં આ વખતે 9 દિવસ કયા 9 કલાકારો બોલાવશે ગરબાની રમઝટ જુઓ લિસ્ટ

આ વર્ષે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે 22 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર દરમિયાન નવરાત્રી ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવશે.

નવરાત્રીની ફાઈલ તસવીર
નવરાત્રીની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં દર વર્ષે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવરાત્રીના તહેવારમાં વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે 22 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર દરમિયાન નવરાત્રી ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવશે. ગુજરાત ટુરિઝમ દ્વારા કરાયેલી જાહેરાત મુજબ, આ વર્ષની થીમ ‘આહવાન મા આદ્યા શક્તિ’ છે અને તે ગુજરાતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા, આધ્યાત્મિક પરંપરા અને સમુદાયની સહભાગિતાનો ભવ્ય ઉત્સવ બનશે.

નવરાત્રી મહોત્સવનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ 22 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ યોજાશે, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રવાસન મંત્રી મુળુભાઈ બેરા ઉપસ્થિત રહેશે. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત, ગરબા રમવાના વિસ્તાર માટે ખાસ એમ્ફીથિયેટર શૈલીનું વિશિષ્ટ લેઆઉટ તૈયાર કરવામાં આવશે, જેમાં આરામદાયક બેઠકો સાથે ગરબા જોવાનો આનંદ માણી શકાશે અને આખો અનુભવ વધુ રસપ્રદ બનશે.

ઉદ્ઘાટનના દિવસે રાજ્યભરમાંથી 1,000થી વધુ કલાકારો, જેમાં પ્રાચીન, અર્વાચીન, અને રાસ-દાંડિયાના જાણીતા કલાકારો સામેલ રહી, પરંપરાગત ગરબાનું અદ્વિતીય પ્રદર્શન કરશે. આ કાર્યક્રમ યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગના સહયોગથી આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. સ્થળને થીમ આધારિત દરવાજાઓથી શોભાવવામાં આવશે, જેમાં પ્રસિદ્ધ "કળશ ગેટ" પણ હશે, જે સમૃદ્ધિ અને ભક્તિનું પ્રતિક છે. આ શણગાર પરંપરાઓને ઉજવતા મુલાકાતીઓને મનમોહક દૃશ્યોનો અનુભવ આપશે.

નાના જૂથ માટે વિશિષ્ટ ગરબા ઝોન
આ વર્ષે નાના જૂથ માટે 9 ખાસ ગરબા ઝોન તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. દરેક ઝોનમાં મહત્તમ 50 સભ્યો આરામથી ભાગ લઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ટિકિટની કિંમત દર વ્યક્તિ દીઠ ₹100ની રહેશે તેમજ ગ્રુપ બુકિંગ, BookMyShow પર, 25 અને 15 સભ્યોના સેટમાં ઉપલબ્ધ રહેશે, જે આ ઉત્સવને ખાનગી અને સલામત રીતે માણવાની તક આપશે.

દરેક માટે રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ
નવરાત્રી મહોત્સવ દરમિયાન સેલ્ફી પોઈન્ટ્સ તેમજ ફોટો-ઝોન, મહાઆરતી, બાળકો માટેની ખાસ કિડ્સ સિટી (બાળ નગરી), ફૂડ કોર્ટ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ બજાર જેવી અનેક આકર્ષક પ્રવૃત્તિઓ રહેશે, જે દરેક વયના લોકો માટે મનોરંજન અને યાદગાર અનુભવ પૂરો પાડશે.

કિડ્સ સિટી (બાળ નગરી)
બાળકો માટે ખાસ તૈયાર કરેલી કિડ્સ સિટીમાં ટીવી સ્ટુડિયો, સેલ્ફી પોઈન્ટ્સ, ગેમ્સ ઝોન, અને VR ઝોન જેવી ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રવૃત્તિઓ રહેશે, જે સર્જનાત્મકતા અને શીખવાની તક પૂરી પાડશે.

ફૂડ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ સ્ટોલ્સ
26 જેટલા ફૂડ સ્ટોલ્સ દ્વારા વિવિધ સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક વાનગીઓનું સ્વાદિષ્ટ પ્રદર્શન થશે, જ્યારે GLPC (ગુજરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લિમિટેડ) અને ગરવી ગુજરાત દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા હેન્ડીક્રાફ્ટ સ્ટોલ્સ, કલાકારોને તેમના હસ્તકલા ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન અને વેચાણ કરવાની અનોખી તક આપશે.

વિવિધ કલાકારોની યાદી
તા. 22 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઑક્ટોબર 2025 સુધી વિવિધ કલાકારો, ઉત્સવ દરમિયાન, શાનદાર પ્રદર્શન કરશે અને સાંસ્કૃતિક અનુભવને વધુ સમૃદ્ધ બનાવશે. આ વર્ષે વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ, ગુજરાતની પરંપરાની ઉજવણી દ્વારા સમુદાયો વચ્ચે એકતા વધારવા, અને દરેક મુલાકાતીને યાદગાર અનુભવ આપવા માટે આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે.

નવરાત્રિમાં ભાગ લેનાર કલાકાર- ગ્રુપ અને તારીખ

  • 22/09/2025 - સમીર અને શ્રી માના રાવલ
  • 23/09/2025 - પ્રહાર વોરા
  • 24/09/2025 - કાજલ મહેરિયા
  • 25/09/2025 - યશ બારોટ
  • 26/09/2025 - ઓસમાણ મીર
  • 27/09/2025 - નારાયણ ઠક્કર
  • 28/09/2025 - જીગ્નેશ કવિરાજ
  • 29/09/2025 - અભિતબેન પટેલ
  • 30/09/2025 - પાયલ વેખરીયા
  • 01/10/2025 - લાલિત્ય મુન્શા

આ પણ વાંચો:

  1. યશવી નવરાત્રી 2025: ગુજરાતના સૌથી મોટા AC ડોમમાં થશે સેવાનો પડઘમ અને ભક્તિનો સંગમ
  2. નવરાત્રી દરમિયાન ભારે વરસાદ, શરદ પૂનમ સુધી ભીષણ ગરમી અને પછી...: રમણીકભાઈ વામજાની આગાહી

For All Latest Updates

TAGGED:

VIBRANT NAVRATRI 2025NAVRATRI FESTIVALGMDC GROUNDGARBA IN GMDC GROUNDVIBRANT NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.