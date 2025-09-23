'વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ-2025'નો શુભારંભ, ગુજરાતની સંસ્કૃતિ અને સંગીતનો અનોખો સંગમ
અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભવ્ય વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ 2025 નો શુભારંભ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : September 23, 2025 at 7:21 AM IST
અમદાવાદ : હેરિટેજ સિટી અમદાવાદનું વાતાવરણ વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવના રંગે રંગાઈ રહ્યું છે, જે GMDC ગ્રાઉન્ડ પર ભવ્યતાથી ઉજવવામાં આવે છે. આ મહોત્સવ માત્ર એક ઉત્સવ નથી, પરંતુ ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, સંગીત અને નૃત્યનું અદ્ભુત મિલન છે. DJ ના તાલે ગરબા રમતા યુવાનો, રંગીન ચણીયા-ચોળી અને કેડિયામાં સજ્જ લોકો, અને માતાજીની આરતીની સુગંધ - આ બધું જ GMDC ગ્રાઉન્ડને જીવંત બનાવે છે.
'વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ-2025'
વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ-2025 નો શુભારંભ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આ વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રીના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે, 1000 કરતા વધુ કલાકારોએ નવરાત્રીમાં પરફોર્મ કર્યું હતું. આ પરફોર્મન્સમાં, પશ્ચિમ બંગાળથી આવેલા કલાકારોએ માતાજીના વિવિધ સ્વરૂપ ધારણ કર્યા હતા. ઘણા કલાકારો ગરબા રમ્યા, તલવારબાજી કરી, સાથે જ બધા કલાકારોએ પોતાની કળાને પ્રદર્શિત કરી હતી.
#WATCH | Gujarat CM Bhupendra Patel inaugurated the 'Vibrant Navratri 2025' event in Ahmedabad on the first day of Shardiya Navratri. (22.09) pic.twitter.com/fN3eu99Dvs— ANI (@ANI) September 22, 2025
વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ-2025 જોવા, બીજા રાજ્યોમાંથી પણ ઘણા લોકો અને બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, જેવા દેશોમાંથી પણ લોકો ગરબા જોવા માટે આવ્યા હતા. આ નવરાત્રી મહોત્સવમાં ફૂડ કોર્ટ, હસ્તકલા, બાળકો માટે રમવાની જગ્યા, સેલ્ફી પોઇન્ટ સહિતના આકર્ષણો ઉમેરાતાં જાય છે.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે કર્યું ઉદ્ઘાટન : વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે, નવરાત્રી ઉત્સવ એ ગુજરાતની પરંપરા અને વિરાસત છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના ગરબાને બીજા દેશોમાં પણ લઈ ગયા અને ગુજરાતના ગરબાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે. વડાપ્રધાને 2003 માં ગુજરાતના ઉદ્યોગ આગળ વધે તેના માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ચાલુ કરાવ્યું હતું. તેના પછી સાંસ્કૃતિક વારસો આગળ વધે તેના માટે વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રીનું આયોજન કરાવ્યું હતું.
સામાન્ય પરિવારો માટેનો મહોત્સવ : આ નવરાત્રી મહોત્સવ, શેરીઓમાંથી નીકળીને બહાર પાર્ટી પ્લોટ સુધી પહોંચ્યો છે. આવા ગરબા મહોત્સવ બીજા રાજ્યોમાં પણ થઈ રહ્યો છે. આવનારી શરદ પૂર્ણિમાએ દિલ્હીમાં ગરબા યોજાવાના છે. આ મહોત્સવથી સામાન્ય પરિવારના લોકોને પોસાય તેવા ભાવથી મનોરંજન મળે છે, સાથે બીજા લોકોને રોજગાર પણ મળે છે. ગયા વર્ષે વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવમાં દસ લાખથી વધુ લોકો આવ્યા હતા.
