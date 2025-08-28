ETV Bharat / state

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સીસનો શુભારંભ, સ્વચ્છ ઊર્જાના નેતૃત્વનું પ્રદર્શન કરશે - VGRC 2025

આજે અમદાવાદમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સિસ (VGRC) નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સીસ, 2025
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સીસ, 2025 (Gujarat Information@X)
Published : August 28, 2025 at 12:39 PM IST

ગાંધીનગર : વર્ષ 2030 સુધીમાં 100 ગીગાવોટ (GW) રિન્યુએબલ એનર્જી એટલે કે નવીનીકરણીય ઊર્જા સ્થાપિત ક્ષમતા હાંસલ કરવાના ગુજરાતના મજબૂત વિઝન અને મહત્વાકાંક્ષી મિશનની સાથે, ઉત્તર ગુજરાત આગામી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સીસ (VGRC)માં રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રે પોતાનું નેતૃત્વ પ્રદર્શિત કરવા માટે સજ્જ છે.

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સીસ, 2025

આજે 28 ઓગસ્ટ, ગુરુવારે અમદાવાદ ખાતે આયોજિત વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સીસ રાજ્યની ગ્રીન એનર્જી પહેલ જેવી કે, મોટા પાયાના રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક, ઓફશોર વિન્ડ પ્રોજેક્ટ, વિતરિત સૌર ઊર્જાની પહેલો, તેમજ ઊર્જા જરૂરિયાતો અને ક્લાઇમેટ સંબંધિત પ્રતિબદ્ધતાને પૂર્ણ કરવા માટે વિકસિત કરવામાં આવી રહેલા આધુનિક ગ્રીન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ઉજાગર કરશે.

વર્ષ 2030 સુધીમાં 500 ગીગાવોટ રિન્યુએબલ એનર્જી સ્થાપિત ક્ષમતા અને વર્ષ 2070 સુધીમાં નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જન હાંસલ કરવાના રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યાંકો સાથે સુસંગત, ગુજરાતે પહેલેથી જ એક સીમાચિહ્ન હાંસલ કરી લીધું છે. રાજ્યની સ્થાપિત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતાના 50%થી વધુ હવે નવીનીકરણીય સ્ત્રોતોમાંથી (નાણાકીય વર્ષ 2024-25) આવે છે.

વિશ્વનો સૌથી મોટો હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક

ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં ખાવડા ખાતે વિશ્વનો સૌથી મોટો હાઇબ્રિડ (પવન-સૌર) રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક નિર્માણાધીન છે, જેની પ્રસ્તાવિત ક્ષમતા 37.35 GW છે. ભારતનો પ્રથમ નિયરશોર વિંડ પાયલટ પ્રોજેક્ટ ભાવનગરમાં મહુવા ખાતે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેના થકી ગુજરાત પવન ઊર્જા ક્ષેત્રે એક ડગલું આગળ વધશે. ગુજરાત વર્ષ 2030 સુધીમાં વાર્ષિક 3 મિલિયન મેટ્રિક ટન ગ્રીન હાઇડ્રોજનનું ઉત્પાદન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, જે રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યાંકના 60% યોગદાન આપશે.

ગુજરાત સરકારના ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગના આંકડા (માર્ચ 2025 સુધી) મુજબ, ઉત્તર ગુજરાતના તમામ નવીનીકરણીય ઊર્જા સ્ત્રોતોમાં સૌર ઊર્જા સ્થાપિત ક્ષમતા સૌથી વધુ છે, જે રાજ્યની 4,578 MW ની કુલ રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષમતામાં 94.4%નું યોગદાન આપે છે.

પાટણ જિલ્લો 2,361.86 MW ની કુલ રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષમતા સાથે રાજ્યમાં ટોચના સ્થાને છે. જિલ્લાની આ રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષમતા સૌર, પવન અને સ્મોલ હાઇડ્રો (લઘુ જળવિદ્યુત) ઊર્જા દ્વારા સંચાલિત છે. પાટણમાં 749 MW ની ક્ષમતા ધરાવતો ચારણકા સોલાર પાર્ક આવેલો છે, જે ગ્રીડ ઇન્ટિગ્રેશન અને ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી માટે એક સફળ મોડેલ છે.

24X7 સૌર ઊર્જાથી ચાલતું મોઢેરા ગામ

મોઢેરા ભારતનું પ્રથમ એવું ગામ છે, જે 24X7 સૌર ઊર્જાથી ચાલે છે. મોઢેરામાં 15 MWh બેટરી એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ (BESS) સાથે 6 MW નો સોલાર પ્લાન્ટ સંકલિત છે. વધુમાં, બનાસકાંઠાના રાધાનેસડા સ્થિત 700 MW નો અલ્ટ્રા મેગા સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ અદ્યતન સૌર માળખાકીય સુવિધાઓ અને કાર્યકારી શ્રેષ્ઠતાનું ઉદાહરણ આપી રહ્યો છે.

