ડિજિટલ અરેસ્ટ બન્યો જીવલેણ: વેરાવળમાં મહિલાએ કરી આત્મહત્યા, પછી થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો

વેરાવળમાં એક બિલ્ડરની પત્ની સાથે ડિજિટલ અરેસ્ટનો બનાવ બન્યો હતો. જોકે, બાદમાં આરોપીઓની ધમકી અને ત્રાસથી કંટાળીને કરી મહિલાએ આત્મહત્યા કરી.

ડિજિટલ અરેસ્ટ બન્યો જીવલેણ
ડિજિટલ અરેસ્ટ બન્યો જીવલેણ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 12:49 PM IST

ગીર સોમનાથ : તાજેતરમાં જ વેરાવળના એક બિલ્ડરની પત્ની સાથે ડિજિટલ અરેસ્ટનો કિસ્સો બન્યો હતો. જોકે, આ બનાવ બાદ બિલ્ડરની પત્નીએ આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી છે. આ બનાવ બાદ મૃતકના પતિએ વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. મહિલા પાસેથી QR કોડ મારફતે થોડી થોડી રકમ થઈને કુલ 1.15 લાખ રૂપિયા આરોપીઓએ પડાવી લીધા હતા.

વેરાવળમાં મહિલાએ કરી આત્મહત્યા, પણ...

વેરાવળમાં એક મહિલાએ આત્મહત્યા કરી હોવાનો બનાવ બન્યો છે. આ મહિલાના આપઘાત બાદ પરિવારના સભ્યો સ્તબ્ધ હતા. જો કે, ત્યારબાદ આપઘાતનું કારણ જાણવા વિવિધ તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં મહિલાનો ફોન ચેક કરતા આ ડિજિટલ અરેસ્ટ અને સાયબર ફ્રોડ સામે આવ્યું હતું.

વેરાવળમાં મહિલાએ કરી આત્મહત્યા, પછી... (ETV Bharat Gujarat)

ડિજિટલ અરેસ્ટનો ગંભીર બનાવ : DySP વી. આર. ખેંગાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, વેરાવળમાં જમીન-મકાનનો વ્યવસાય કરતા અશોકભાઈ પ્રવીણચંદ્ર ચોલેરાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેમની પત્ની પૂજાબેનના મોબાઈલ નંબર પર બે વોટ્સએપ નંબર, એક પાકિસ્તાનનો +92 341 1318501 અને બીજો ભારતનો +91 97842 4474 પરથી કોલ આવતા હતા.

આરોપીએ પોલીસના નામે ડરાવ્યા : પાર્સલ મોકલવા બાબતે આરોપીઓએ મહિલાને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરી હતી. આ કોલ્સને કારણે પૂજાબેન છેલ્લા બે દિવસથી ખૂબ તણાવમાં હતા અને બરાબર જમતા પણ ન હતા. આ બંને નંબર પરથી તેમને પાર્સલ મોકલવા બાબતે ઇન્કમટેક્સ અને પોલીસના નામે ડરાવવામાં આવતા હતા. ધમકી આપવામાં આવી હતી કે જો પૈસા નહીં આપે તો તેમનો આખો પરિવાર ફસાઈ જશે.

આરોપીએ મોકલેલા વીડિયો (ETV Bharat Gujarat)

રૂ. 1.15 લાખથી વધુ પડાવ્યા : આરોપીઓએ પૂજાબેનને માનસિક ત્રાસ આપીને વધુ પૈસાની માંગણી કરી હતી. બે દિવસમાં અલગ-અલગ સમયે તેમની પાસેથી QR કોડ મારફતે બે UPI આઈડી પર રૂ. 1,15,000 ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતા. આટલા પૈસા લીધા પછી પણ આરોપીએ વધુ પૈસાની માંગણી ચાલુ રાખી અને તેમને હેરાન-પરેશાન કરતા રહ્યા.

કંટાળીને મહિલાએ કરી આત્મહત્યા : આ સતત માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને પૂજાબેને 30 ઓગસ્ટના રોજ ઘરે એકલા હતા ત્યારે ઝેરી દવા ખાઈ લીધી હતી. જે બાદ તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સારવાર દરમિયાન પૂજાબેનનું મૃત્યુ થયું હતું. DySP ખેંગારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ મૃતક મહિલાને ફોન પર ધમકાવતા કહેતા કે, "અમે તમારા ઘરે આવીએ છીએ અને બધાને ઢસડીને બહાર કાઢીને મારીશું"

આરોપીએ મોકલેલા વીડિયો (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીએ મોકલ્યા બનાવટી વીડિયો...

આરોપીઓએ આ મહિલાને ધમકાવવા માટે વોટ્સએપમાં કેટલાક વીડિયો પણ મોકલ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

એક વીડિયોમાં એક પોલીસ અધિકારીની ઓફિસને CBI ઓફિસ ગણાવી આ ઓફિસે સહી કરવા આવવાનું છે એવું કહ્યું હતું.

બીજા એક વીડિયોમાં એક પોલીસ કંટ્રોલ અને કમાન્ડ સેન્ટર બતાવ્યું છે, જેમાં આરોપી બેકગ્રાઉન્ડમાં એવું બોલી રહ્યો છે કે આમના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કેસ નોંધો.

આરોપીએ મોકલેલા વીડિયો (ETV Bharat Gujarat)

ત્રીજો વીડિયો એવો છે જેમાં ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારી જેવા વ્યક્તિ પોતાની કારમાં બેસે છે અને આરોપી બેકગ્રાઉન્ડમાં એવું બોલે છે કે અમે તામારા ઘરે આવીએ છીએ અને બધાને ઘરની બહાર કાઢીને મારીશું.

આ તમામ વિડીયો જોતા એવું સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે કે આરોપીઓએ વિવિધ પોલીસ અધિકારીઓના વિડીયો વિવિધ માધ્યમોમાંથી લઈને ધમકાવવા ઉપયોગમાં લીધા છે.

સારવાર દરમિયાન થયું મહિલાનું મોત : મૃતક પૂજાબેનના પતિ અશોકભાઈએ આપઘાતના દિવસની સમગ્ર ઘટના અંગે વાત કરતા કહ્યું કે, તેમના પત્ની પૂજાબેન બે દિવસથી અસ્વસ્થ દેખાતા હતા. આપઘાતની ઘટના સમયે તેઓ ઘરે ન હતા અને સમાચાર મળતા ઘરે આવી ગયા હતા. અશોકભાઈ અને પરિવારના સભ્યો પૂજાબેનને હોસ્પિટલ લઇ ગયા હતા. પોતે અને પરિવારના સભ્યો હોસ્પિટલ હતા ત્યારે પણ આરોપીઓના ફોન આવતા હતા.

મહિલાએ કરી આત્મહત્યા, પછી થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ : આ બનાવની જાણ થતાં મહિલાના પતિ અશોકભાઈએ તરત જ સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર ફરિયાદ નોંધાવી. આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે કલમ 108 અને 351(2) હેઠળ બન્ને મોબાઈલ નંબરના વપરાશકર્તાઓ સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બે ફોન નંબરમાંથી એક નંબર પાકિસ્તાનનો છે.

જાહેર જનતા જોગ અપીલ : મૃતક પૂજા બેનના પતિ અશોકભાઈએ લોકોને અપીલ કરી કે, સાયબર ફ્રોડ કે ડિજિટલ એરેસ્ટની ઘટના બને ત્યારે છુપાવવી ન જોઈએ અને પરિવાર તેમજ પોલીસને જાણ કરવી જોઈએ. આ કિસ્સામાં મારી પત્ની પર એટલું દબાણ કરાયું અને તે ડિપ્રેશનમાં આવી ગઈ હતી. પરંતુ પરિવારને જાણ ન કરી, જેના કારણે આ હદ સુધી વાત પહોંચી. જો અમને કહ્યું હોત તો આ બનાવ ન બન્યો હોત.

