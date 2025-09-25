કોડીનારમાં છ માછીમારો પર તૂટી પડ્યું 150 લોકોનું ટોળું, પછી...
કોડીનારના મૂળ દ્વારકા બંદર પર વેરાવળના છ માછીમારો પર 150થી વધુ લોકોના ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો, બોટ લાંગરવા જેવી સામાન્ય બાબતે આ ઝઘડો થયો હતો.
ગીર સોમનાથ : દરિયા કિનારા પર એક બીજા માછીમારો વરચે બોટ લાંગરવા બાબતે માથાકૂટ થતી રહેતી હોય છે. આવી જ બાબત કોડીનાર તાલુકાના મૂળ દ્વારકા બંદર પર બની છે. અહીં વેરાવળના ભીડિયાના માછીમારો પર મૂળ દ્વારકાના સ્થાનિક માછીમારોએ હુમલો કર્યો હતો. જેમાં છ જેટલા લોકોને ઇજા થઈ હતી. ઈજાગ્રસ્તોને કોડીનાર સિવિલ હોસ્પિટલ અને વધુ સારવાર અર્થે વેરાવળ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
વેરાવળના છ માછીમારો પર હુમલો : બોટ લાંગરવા જેવી સામાન્ય બાબતે 150થી વધુ લોકોના ટોળાએ વેરાવળના છ માછીમારો પર હુમલો કર્યો હતો. આ બનાવમાં છ જેટલા લોકોને ઈજા પહોંચી હતી. માછીમારો પર હુમલો થયાની જાણ વેરાવળના લોકોને થતા માછીમારોને તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હુમલો કરનાર અજાણ્યા માછીમારો સામે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
બોટ લાંગરવા જેવી બાબતે માથાકૂટ : માછીમાર બોટ એસોસિયેશનના પ્રમુખ રમેશ ડાલકીએ જણાવ્યું કે, વેરાવળની બોટ દરિયામાં માછીમારી કરવા માટે ગઈ હતી. ત્યારે મૂળ દ્વારકા બંદર પર એંકર વડે બોટ લાંગરવા જેવી સામાન્ય બાબતે માથાકૂટ થઈ હતી. જેમાં ખલાસીઓ પર લાકડા વડે હુમલો કરી વાયરલેસ GPS લઈ ગયા છે. આ હુમલો કરનાર અકબર જુમા, ફારૂક જુમા અને હનિફ જુમા સહિતના માછીમારોની ઓળખ થઈ છે.
ત્રણ સગા ભાઈ વિરુદ્ધ FIR : કોડીનારના મૂળ દ્વારકા બંદરના દરિયામાં મારામારી કરનાર ત્રણ સગા ભાઈઓ સામે નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. હુમલો કરનાર શખ્સોને ઝડપી પાડી જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા છે. આ બાબતે વધુ તપાસ ઇન્ચાર્જ PI એચ. એલ. જેબલિયા ચલાવી રહ્યા છે.
