ETV Bharat / state

વેરાવળમાં ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર વિશેષ ગણેશ સ્થાપના, ગણપતિ ઉત્સવમાં દેશભક્તિનો વિશેષ માહોલ - GANESH MAHOTSAV 2025

ગીર સોમનાથ જિલ્લા સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સહિતના ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, અને ગણેશજીની પુજા કરવામાં આવી હતી.

ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર વિશેષ ગણેશ સ્થાપના
ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર વિશેષ ગણેશ સ્થાપના (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 8:39 PM IST

1 Min Read

ગીર સોમનાથ : વેરાવળમાં ઓપરેશન સિંદૂર થીમ આધારિત વિશાળ ગણપતિ પંડાલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જૂનાગઢ ગીર સોમનાથ જિલ્લા સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સહિતના ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, અને ગણેશજીની પુજા કરવામાં આવી હતી.

વેરાવળમાં ગોવાળિયા ગ્રુપે દેશના સૈનિકોના સન્માનમાં આ વિશેષ થીમ પસંદ કરી છે. જેમાં શહેરીજનો અને જિલ્લાભરમાંથી લોકો આ પંડાલના દર્શન માટે ઉમટી રહ્યા છે. સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ દેશના અને રાજ્યના તમામ વિઘ્નો તમે હરી લેજો અને વિસર્જન તમારી સાથે કરી લેજો અને દેશ મજબૂત બને મહાસત્તા બનેએ માટે ભગવાન ગણેશજીને પ્રાર્થના કરી.

ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર વિશેષ ગણેશ સ્થાપના (Etv Bharat Gujarat)

વેરાવળ શહેરના ટાવરચોક વિસ્તારમાં ગોવાળિયા ગ્રુપે ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર કરેલી ગણેશજીની સ્થાપના જિલ્લાભરમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. આ વિશેષ ગણેશ પંડાલમાં જૂનાગઢ લોકસભાના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા સહિત અનેક મહાનુભાવોએ દર્શન અને આરતી કરી હતી.

સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ જણાવ્યું : "ગુજરાત અને સમગ્ર દેશમાં ગણેશ ઉત્સવ વિશેષ રીતે ઉજવાય છે. ગોવાળિયા ગ્રુપને અભિનંદન આપતા કહ્યું કે, આ થીમથી દેશના સૈનિકોનું મનોબળ વધશે. તેમણે શહીદ થયેલા જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને દેશની સુરક્ષા માટે પ્રાર્થના કરી હતી. આ વર્ષે ગણપતિ ઉત્સવમાં દેશભક્તિનો વિશેષ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે."

ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર વિશેષ ગણેશ સ્થાપના
ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર વિશેષ ગણેશ સ્થાપના (Etv Bharat Gujarat)

ગોવાળિયા ગ્રુપ દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર જ્યારે દેશભક્તિનું વાતાવરણ બનાવ્યું છે, ત્યારે એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ભગવાન ગણેશજીને પ્રાર્થના કરું છું કે હે ભગવાન આ દેશના અને અમારા રાજ્ય ગુજરાત રાજ્યના તમામ વિઘ્નો તમે હરી લેજો અને વિસર્જન તમારી સાથે કરી લેજો અને આ દેશ મજબૂત દેશ બને મહાસત્તા બનેએ માટે ભગવાન ગણેશજીને પ્રાર્થના કરી.

પંડાલમાં વિમાન, રૉકેટ અને સેનાના જવાનોની સજાવટ વચ્ચે ગજાનનનું વિરાટ સ્વરૂપ સ્થાપિત થયું છે. ઓપરેશન સિંદૂરે ભારતના શૌર્ય અને વિજયનું પ્રતિક છે. જેમાં દેશભક્તિ અને સેનાના બલિદાનનો સંદેશ સંકળાયેલો છે. તિરંગા સાથેનું આ દ્રશ્ય ભક્તિ સાથે દેશપ્રેમનો પણ સંદેશ આપે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. કચ્છના ભુજમાં "ઓપરેશન સિંદૂર" થીમ પર બનશે 'સિંદૂર વન' મેમોરિયલ પાર્ક સૈન્યના શૌર્યને અર્પણ
  2. ગણેશોત્સવને લઈને થયા લોકો ઉત્સાહિત, શું છે શ્રીજી ગણપતિનો મહિમા

ગીર સોમનાથ : વેરાવળમાં ઓપરેશન સિંદૂર થીમ આધારિત વિશાળ ગણપતિ પંડાલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જૂનાગઢ ગીર સોમનાથ જિલ્લા સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સહિતના ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, અને ગણેશજીની પુજા કરવામાં આવી હતી.

વેરાવળમાં ગોવાળિયા ગ્રુપે દેશના સૈનિકોના સન્માનમાં આ વિશેષ થીમ પસંદ કરી છે. જેમાં શહેરીજનો અને જિલ્લાભરમાંથી લોકો આ પંડાલના દર્શન માટે ઉમટી રહ્યા છે. સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ દેશના અને રાજ્યના તમામ વિઘ્નો તમે હરી લેજો અને વિસર્જન તમારી સાથે કરી લેજો અને દેશ મજબૂત બને મહાસત્તા બનેએ માટે ભગવાન ગણેશજીને પ્રાર્થના કરી.

ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર વિશેષ ગણેશ સ્થાપના (Etv Bharat Gujarat)

વેરાવળ શહેરના ટાવરચોક વિસ્તારમાં ગોવાળિયા ગ્રુપે ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર કરેલી ગણેશજીની સ્થાપના જિલ્લાભરમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. આ વિશેષ ગણેશ પંડાલમાં જૂનાગઢ લોકસભાના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા સહિત અનેક મહાનુભાવોએ દર્શન અને આરતી કરી હતી.

સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ જણાવ્યું : "ગુજરાત અને સમગ્ર દેશમાં ગણેશ ઉત્સવ વિશેષ રીતે ઉજવાય છે. ગોવાળિયા ગ્રુપને અભિનંદન આપતા કહ્યું કે, આ થીમથી દેશના સૈનિકોનું મનોબળ વધશે. તેમણે શહીદ થયેલા જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને દેશની સુરક્ષા માટે પ્રાર્થના કરી હતી. આ વર્ષે ગણપતિ ઉત્સવમાં દેશભક્તિનો વિશેષ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે."

ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર વિશેષ ગણેશ સ્થાપના
ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર વિશેષ ગણેશ સ્થાપના (Etv Bharat Gujarat)

ગોવાળિયા ગ્રુપ દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર જ્યારે દેશભક્તિનું વાતાવરણ બનાવ્યું છે, ત્યારે એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ભગવાન ગણેશજીને પ્રાર્થના કરું છું કે હે ભગવાન આ દેશના અને અમારા રાજ્ય ગુજરાત રાજ્યના તમામ વિઘ્નો તમે હરી લેજો અને વિસર્જન તમારી સાથે કરી લેજો અને આ દેશ મજબૂત દેશ બને મહાસત્તા બનેએ માટે ભગવાન ગણેશજીને પ્રાર્થના કરી.

પંડાલમાં વિમાન, રૉકેટ અને સેનાના જવાનોની સજાવટ વચ્ચે ગજાનનનું વિરાટ સ્વરૂપ સ્થાપિત થયું છે. ઓપરેશન સિંદૂરે ભારતના શૌર્ય અને વિજયનું પ્રતિક છે. જેમાં દેશભક્તિ અને સેનાના બલિદાનનો સંદેશ સંકળાયેલો છે. તિરંગા સાથેનું આ દ્રશ્ય ભક્તિ સાથે દેશપ્રેમનો પણ સંદેશ આપે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. કચ્છના ભુજમાં "ઓપરેશન સિંદૂર" થીમ પર બનશે 'સિંદૂર વન' મેમોરિયલ પાર્ક સૈન્યના શૌર્યને અર્પણ
  2. ગણેશોત્સવને લઈને થયા લોકો ઉત્સાહિત, શું છે શ્રીજી ગણપતિનો મહિમા

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH MAHOTSAV 2025VERAVALGIR SOMNATH NEWSOPERATION SINDOOR THEME GANESHGANESH MAHOTSAV 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.