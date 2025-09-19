હાશ...છૂટ્યા... દેવાયત ખવડને મળ્યા શરતી જામીન, આ બે જિલ્લાઓમાં પ્રવેશ પર મનાઈ
દેવાયત ખવડને 1 લાખના બોન્ડ જ્યારે 6 શખ્સોને 25-25 હજારના બોન્ડ સાથે જામીન આપવામાં આવ્યાં છે, તેમજ બે જિલ્લામાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે.
Published : September 19, 2025 at 10:16 AM IST
ગીરસોમનાથ: જાણીતા ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ સહિત 7 શખ્સોના વેરાવળ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા મહત્વનો ચુકાદો આપી જામીન મંજુર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દેવાયત ખવડને 1 લાખના બોન્ડ જ્યારે 6 શખ્સોને 25-25 હજારના બોન્ડ સાથે જામીન આપવામાં આવ્યાં છે, તેમજ સુરેન્દ્રનગર અને અમદાવાદ જિલ્લામાં પ્રવેશ નહીં કરવા માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
જુનાગઢ જેલમાં ખવડ
દેવાયત ખવડ સહિત તમામ 7 જેટલા શખ્સોને દર પંદર દિવસે એટલે કે મહિનામાં બે વખત તાલાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજિયાત હાજર પણ થવું પડશે. ગત 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ તાલાળા કોર્ટે ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ સહિત તમામ શખ્સોના જામીન ફગાવતા જુનાગઢ જેલમાં ધકેલવામા આવ્યા હતા. જો કે ડિસ્ટ્રિક્ટ સેશન્સ કોર્ટના આદેશ બાદ તમામ 7 શખ્સોને જામીન પર મુક્ત કરાતા પરિવારજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
વેરાવળ સેશન્સ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ વિક્રમસિંહ ગોહિલના આદેશ મુજબ દેવાયત ખવડ સહિતનાઓને ગત તારીખ 17 સપ્ટેમ્બર સુધી રિમાન્ડ પર મોકલવામા આવ્યા હતા. દેવાયત ખવડ કોર્ટમાં હાજર ન હોવા છતા તેમના વકીલ દ્વારા જામીન રદ થવા અને રિમાન્ડ મંજૂર કરવા સામે કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો ન હોવાનું લેખિતમાં જણાવવામાં આવ્યુ હતું, જેને કોર્ટે શખ્સોની સંમતિ તરીકે ગણ્યું હતું.
ક્યા કારણે વધી હતી દેવાયત ખવડની કાયદાકીય મુશ્કેલી
અમદાવાદના સનાથલ વિસ્તારમાં રહેતા ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ અને ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ વચ્ચે ઘણા સમયથી મનદુઃખ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ ગીર વિસ્તારના ગામોમાં ફરવા આવ્યા હતા, અને પોતાના મોબાઈલ પર ગીર વિસ્તારનું સ્ટેટ્સ મૂકતા દેવાયત ખવડના માણસોને ધ્યાને આવતા તેઓ દેવાયત ખવડ અને તેના સાથીઓ સાથે બે કારમાં કુલ 16 જેટલા લોકો ગીર વિસ્તારમાં આવી પહોંચ્યા હતા.
ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ અને તેમના મિત્રો ગીર વિસ્તારમાં આવેલા ચિત્રોડના રિસોર્ટમાં રોકાયા હતા. બાદમાં સવારના 11 વાગ્યાના સમયે સોમનાથ મહાદેવ પ્રભાસ પાટણ મંદિરે દર્શન કરવા માટે જઇ રહ્યા હતા, ત્યારે ચિત્રોડ ગામે દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા શખ્સો કાર લઈ આવ્યા હતા અને ધ્રુવરાજસિંહની કાર સાથે કાર ટકરાવી, ધ્રુવરાજસિંહ પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા ધ્રુવરાજસિંહને પ્રથમ તાલાળા હોસ્પિટલ અને વધુ સારવાર અર્થે જુનાગઢ ખસેડવામાં આવ્યાં હતાં. ધ્રુવરાજસિંહની ફરિયાદના આધારે પોલીસે દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા શખ્સો સામે તાલાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. આ હુમલા બાદ ખવડ સહિતના આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતાં.
દૂધઈથી કરાઈ હતી ધરપકડ
દેવાયત ખવડે ગીરમાં હુમલો કર્યો હોવાની જાણ પોલીસને થતા DYSP,પી.આઇ.સહિતના પોલીસકર્મીઓની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને વિવિધ દીશાઓમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન દેવાયત ખવડ સહિત 7 જેટલા શખ્સોને જિલ્લા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દુધઇ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યા હતા.
સાત શખ્સો વિરુદ્ધ હુમલાનો કેસ
ઉલ્લેખનીય છે કે દેવાયત ખવડ અને અન્ય સાત શખ્સો વિરુદ્ધ હુમલાના કેસમાં તાલાલા પોલીસે ગત તારીખ 18 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ પોલીસ રિમાન્ડની માગણી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે તેને નામંજૂર કરી દીધી હતી. આ સાથે જ કોર્ટે આ કેસના તમામ શખ્સોને જામીન પર મુક્ત કરવાનો મૌખિક આદેશ પણ આપ્યો હતો. આ કેસમાં પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહીની માગ થઈ રહી હતી, જ્યારે હુમલો કરનારના પક્ષે પોતાનો બચાવ મજબૂત રીતે રજૂ કર્યો હતો.
આ મામલાની સુનાવણી દરમિયાન ફર્સ્ટ ક્લાસ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ એ.એ.જાની સમક્ષ બંને પક્ષ વચ્ચે એક કલાકથી વધુ સમય સુધી દલીલો ચાલી હતી. બંને પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે રાત્રે 9:45 કલાકે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. કોર્ટે દેવાયત ખવડના પોલીસ રિમાન્ડ નામંજૂર કર્યા અને કેસના તમામ શખ્સો, જેમાં દેવાયત ખવડ સહિત 7 લોકોને જામીન મંજૂર કર્યા હતા, જોકે પોલીસ દ્વારા આ જામીનને પડકારવામાં આવ્યા હતા.