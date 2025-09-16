વેરાવળ: ગૌશાળાના લાભાર્થે યોજાયેલા લોકડાયરામાં ડોલર-સોનાની નોટો ઉડી, સાંસદ-ધારાસભ્યએ કર્યો રૂપિયાનો વરસાદ
આદ્રી ગામમાં છેલ્લાં 25 વર્ષથી મહાકાળી ગૌશાળાના લાભાર્થે દર વર્ષે ભાદરવા મહિનાના સોમવારે આદ્રી ગામ સમસ્ત દ્વારા લોકડાયરાનું અને સમૂહ પ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
Published : September 16, 2025 at 3:43 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળના આદ્રી ગામમાં મહાકાળી ગૌશાળાના લાભાર્થે લોકડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ લોક ડાયરામાં તરભ વાળીનાથ મંદિરના મહંત જયરામગીરી બાપુ પર ડોલર અને સોનાની નોટોનો વરસાદ કરવામાં આવ્યો હતો. આદ્રી ગામમાં છેલ્લાં 25 વર્ષથી મહાકાળી ગૌશાળાના લાભાર્થે દર વર્ષે ભાદરવા મહિનાના સોમવારે પૂર્વ ધારાસભ્ય રાજસીભાઈ જોટવાના નેતૃત્વમાં આદ્રી ગામ સમસ્ત દ્વારા લોકડાયરાનું અને સમૂહ પ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ચાલું વર્ષના ગઈ કાલે યોજાયેલા ડાયરામાં મહેસાણાના તરભ ગામના વાળીનાથ અખાડાના મહંત જયરામગીરી બાપુ આશીર્વચન આપવા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા.
સાંસદ-ધારાસભ્યએ ડાયરામાં કર્યો નોટોનો વરસાદ
આ લોકડાયરામાં મહંત જયરામગીરી બાપુને ડાયરાના મંચ પાસે લાવીને સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, પૂર્વ ધારાસભ્ય તેમજ આયોજક રાજસીભાઈ જોટવા અને ધારાસભ્ય તેમજ પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી જસાભાઈ બારડે અને ગામના યુવાનોએ મહંત જયરામગીરી બાપુ પર ડોલર અને સોનાની નોટોનો વરસાદ કર્યો હતો. ડાયરાના મંચ તેમજ જયરામગીરી બાપુની આસપાસ નોટો ઢગલો થઇ જાય એટલી બધી નોટો ઉડાવવામાં આવી હતી. જેને જોઈને સૌ કોઈ અવાક થઈ જાય એવું આ દૃશ્ય ગઈકાલે રાત્રે આદ્રી ગામમાં જોવા મળ્યું હતું.
20 લાખથી વધુ ડોલર-સોનાની નોટો ઉછાળી
જાણવા મળ્યા મુજબ આ ડાયરામાં અંદાજિત 20 લાખથી વધુની ડોલર અને સોનાની નોટોનો વરસાદ કરવામાં આવ્યો હતો. આ રૂપિયા ગૌશાળામાં ગાયોની સેવા માટે વાપરવામાં આવશે. તેમજ આ યોજાયેલા ડાયરામાં એક કલાકાર ચાલુ ડાયરા દરમિયાન મંચ પરથી બોલ્યા કે આદ્રી ગામના આ ડાયરામાં એક પણ નોટ બાકી નથી રહી જેનો અહીં વરસાદ ન થયો હોય. 10, 20, 50, 100, 500 અને બાકી હતું તો સોનાની અને ડોલરની નોટોનો પણ વરસાદ થયો છે.
ડાયરામાં 35000 લોકો જોડાયા
સામાન્ય રીતે કોઈપણ ડાયરામાં પુરુષોની સંખ્યા વધુ જોવા મળે છે અને મહિલાઓ નહિવત હોય છે, જો કે આદ્રી ગામના આ ડાયરામાં 35000 લોકોમાં 7000 મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહી હતી. વેરાવળ, પ્રભાસ પાટણ, તાલાળા અને સુત્રાપાડા વિસ્તારના આહીર સમાજ તેમજ અન્ય સમાજના લોકો આ ડાયરામાં હાજર રહ્યાં હતા. આ ધાર્મિક કાર્યમાં અનેક જ્ઞાતિના આગેવાનો, કાર્યકરો અને વિવિધ પક્ષોના પદાધિકારીએ ભાગ લીધો હતો.
35 વર્ષથી ભાદરવા માસના સોમવારે વાછરાદાદાના નિવેદનું આયોજન
આદ્રી ગામે છેલ્લા 35 વર્ષથી મહાકાળી ગૌશાળાના લાભાર્થે ભાદરવા માસના સોમવારે વાછરાદાદાના નિવેદ અને 10,000 લોકોનો સમૂહ પ્રસાદ ભોજન અને રાત્રે લોકડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 10,000 લોકો એક પંગતે બેસીને પ્રસાદ લે છે. બાદમાં રાત્રિના મનોરંજન માટે મહાકાળી માતાજી મંદિરના વિશાળ પ્રાંગણમાં કસુંબલ લોકડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
35 વર્ષથી ગૌશાળા કાર્યરત
તેમજ આદ્રી ગામે છેલ્લા 35 વર્ષથી મહાકાળી ગૌશાળા કાર્યરત છે. જેમાં ગામની તેમજ આજુબાજુની સેંકડો ગાયોનો નિભાવ કરવામાં આવે છે. મહાકાળી ગૌશાળામાં રખડતી ભટકતી અને બીમાર ગાયોની સેવા માટે ગામના યુવાનો દિવસ દરમિયાન ખેતી કામ બાદ રાત્રીના 7થી 11 વાગ્યા સુધી ગૌશાળામાં નિત્ય સેવા આપે છે.
આ પણ વાંચો: