નવા જિલ્લા વાવ-થરાદના કલેક્ટર જે.એસ પ્રજાપતિ, ચિંતન તેરૈયા જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે નિમણૂક
નવા જિલ્લા વાવ થરાદમાં સિનિયર અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
Published : September 30, 2025 at 9:42 PM IST
અમદાવાદ: બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી અલગ થઈને નવો જિલ્લો વાવ-થરાદ બનાવવામાં આવ્યો છે. જે બાદ સરકાર દ્વારા નવા જિલ્લા વાવ થરાદમાં સિનિયર અધિકારીઓની પણ નિમણૂક કરી દેવામાં આવી છે.
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં જે.એસ પ્રજાપતિની કલેકટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે જયારે કાર્તિક જીવાણીને વાવ થરાદ જિલ્લાના ડીડીઓ (DDO) તરીકે નિમણૂક આપવામાં આવી છે.
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે IPS ચિંતન તેરૈયાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, બનાસકાંઠામાંથી અલગ પડીને બનેલા નવા વાવ-થરાદ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક થરાદ રહેશે. આ નવા જિલ્લામાં કુલ 8 તાલુકાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વાવ-થરાદ જિલ્લામાં વાવ, થરાદ, સુઈગામ, દિયોદર, ભાભર, લાખણી, રાહ અને ધરણીધર તાલુકાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
વિભાજન બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક પાલનપુર જ રહેશે. આ નવા વાવ-થરાદ જિલ્લામાં કુલ 10 તાલુકાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં નવા રચાયેલા હડાદ અને ઓગડ તાલુકાનો પણ સમાવેશ થાય છે. બનાસકાંઠામાં પાલનપુર, વડગામ, દાંતા, અમીરગઢ, ડીસા, કાંકરેજ, ધાનેરા, દાંતીવાડા, ઓગડ અને હડાદ તાલુકાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
