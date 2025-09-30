ETV Bharat / state

નવા જિલ્લા વાવ-થરાદના કલેક્ટર જે.એસ પ્રજાપતિ, ચિંતન તેરૈયા જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે નિમણૂક

નવા જિલ્લા વાવ થરાદમાં સિનિયર અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લાના કલેક્ટર તરીકે જે.એસ પ્રજાપતિ અને ચિંતન તેરૈયા જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે નિમણૂક
નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લાના કલેક્ટર તરીકે જે.એસ પ્રજાપતિ અને ચિંતન તેરૈયા જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે નિમણૂક (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 9:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી અલગ થઈને નવો જિલ્લો વાવ-થરાદ બનાવવામાં આવ્યો છે. જે બાદ સરકાર દ્વારા નવા જિલ્લા વાવ થરાદમાં સિનિયર અધિકારીઓની પણ નિમણૂક કરી દેવામાં આવી છે.

વાવ-થરાદ જિલ્લામાં જે.એસ પ્રજાપતિની કલેકટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે જયારે કાર્તિક જીવાણીને વાવ થરાદ જિલ્લાના ડીડીઓ (DDO) તરીકે નિમણૂક આપવામાં આવી છે.

નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લાના કલેક્ટર તરીકે જે.એસ પ્રજાપતિ અને ચિંતન તેરૈયા જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે નિમણૂક
નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લાના કલેક્ટર તરીકે જે.એસ પ્રજાપતિ અને ચિંતન તેરૈયા જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે નિમણૂક (ETV Bharat Gujarat)
નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લાના કલેક્ટર તરીકે જે.એસ પ્રજાપતિ અને ચિંતન તેરૈયા જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે નિમણૂક
નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લાના કલેક્ટર તરીકે જે.એસ પ્રજાપતિ અને ચિંતન તેરૈયા જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે નિમણૂક (ETV Bharat Gujarat)

વાવ-થરાદ જિલ્લામાં જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે IPS ચિંતન તેરૈયાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, બનાસકાંઠામાંથી અલગ પડીને બનેલા નવા વાવ-થરાદ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક થરાદ રહેશે. આ નવા જિલ્લામાં કુલ 8 તાલુકાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વાવ-થરાદ જિલ્લામાં વાવ, થરાદ, સુઈગામ, દિયોદર, ભાભર, લાખણી, રાહ અને ધરણીધર તાલુકાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

વિભાજન બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક પાલનપુર જ રહેશે. આ નવા વાવ-થરાદ જિલ્લામાં કુલ 10 તાલુકાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં નવા રચાયેલા હડાદ અને ઓગડ તાલુકાનો પણ સમાવેશ થાય છે. બનાસકાંઠામાં પાલનપુર, વડગામ, દાંતા, અમીરગઢ, ડીસા, કાંકરેજ, ધાનેરા, દાંતીવાડા, ઓગડ અને હડાદ તાલુકાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

VAV THARAD DISTRICTJ S PRAJAPATI COLLECTORIPS CHINTAN TARAIYA VAV THRAD SPVAV THRADVAV THARAD DISTRICT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.