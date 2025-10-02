આજથી વાવ-થરાદ જિલ્લાનો શુભારંભ; 8 તાલુકા, 2 નગરપાલિકા અને 416 ગામડાઓનો સમાવેશ
વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી અને મંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂતના હસ્તે થરાદ ખાતે નવીન વાવ-થરાદ જિલ્લાની કલેક્ટર કચેરીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો.
Published : October 2, 2025 at 4:57 PM IST
બનાસકાંઠા: સુશાસન, વિકાસ અને એકતાના નવા અધ્યાયની સાથે આજથી વાવ-થરાદ જિલ્લાનો વિધિવત પ્રારંભ થયો છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી અને મંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂતના હસ્તે થરાદ ખાતે નવીન વાવ-થરાદ જિલ્લાની કલેક્ટર કચેરીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ જિલ્લામાં 8 તાલુકા, 2 નગરપાલિકા અને 416 ગામડાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
આ પ્રસંગે શંકરભાઈ ચૌધરી અને બલવંતસિંહ રાજપૂતે ઉપસ્થિત લોકોને શુભેચ્છા પાઠવી અને રિબિન કાપીને કલેક્ટર કચેરીનો પ્રારંભ કર્યો. આ સાથે ચાર નવા તાલુકા ઓગડ, ધરણીધર, રાહ અને હડાદ પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. ખોરડા, જેતડા, ભોરડું અને ખેંગારપુરા ગામના લોકોએ ઢોલ-નગારા સાથે બંને મહાનુભાવોનું ભવ્ય સ્વાગત કરી સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. આજનો દિવસ સરહદી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ઉત્સાહ અને ઉમંગનો દિવસ બન્યો, જેની ઉજવણી થરાદથી રાહ સુધી બાઇક રેલીના આયોજન સાથે કરવામાં આવી.
થરાદ ખાતે નવી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક કચેરી અને જિલ્લા પંચાયત કચેરીનો શુભારંભ થયો. સરહદી વિસ્તારની વર્ષો જૂની માંગણી પૂર્ણ થતાં બહોળી સંખ્યામાં નાગરિકોએ ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી.
નવનિર્મિત વાવ-થરાદ જિલ્લામાં થરાદ, વાવ, સુઈગામ, ભાભર, દિયોદર, લાખણી, ઢીમા અને રાહ મળીને કુલ 8 તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે. આ જિલ્લામાં 2 નગરપાલિકા, 416 ગામડાઓ અને 9,78,840ની વસ્તીનો સમાવેશ છે. બીજી તરફ, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પાલનપુર, ડીસા, વડગામ, દાંતીવાડા, દાંતા, અમીરગઢ, ધાનેરા, કાંકરેજ, ઓગડ અને હડાદ મળીને કુલ 10 તાલુકાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
સરકારે વાવ-થરાદ જિલ્લા માટે જિલ્લા કલેક્ટર તરીકે જે.એસ.પ્રજાપતિ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી તરીકે કાર્તિક જીવાણી અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક તરીકે ચિંતન જે. તેરૈયાની નિમણૂક કરી છે. શુભારંભ પ્રસંગે વાવના ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોર, પૂર્વ સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ, બનાસકાંઠા કલેક્ટર મિહિર પટેલ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એમ.જે.દવે, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પ્રશાંત સુમ્બે સહિત અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ અને બહોળી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા.
