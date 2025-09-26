ETV Bharat / state

સોમનાથ મહાદેવને અર્પણ થતાં પીતાંબર વસ્ત્રોમાંથી બનશે 'વસ્ત્ર પ્રસાદ', મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ

શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટે મહિલાઓને રોજગારી આપવા અને તેમને આત્મનિર્ભર કરવા માટે એક અનોખી પહેલ શરૂ કરી છે, જાણો શું છે આ પહેલ ?

શ્રી સોમનાથ ટ્ર્સ્ટ દ્વારા મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ
શ્રી સોમનાથ ટ્ર્સ્ટ દ્વારા મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)
ગીરસોમનાથ: દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગોમાં પ્રથમ, ભગવાન સોમનાથની પાવન ભૂમિ પરથી આસ્થા, સ્ત્રીસશક્તિકરણ અને આત્મનિર્ભર ભારતનો એક નવો અધ્યાય લખાઈ રહ્યો છે. અહીં, મહાદેવને અર્પણ થતાં પીતાંબર હવે માત્ર આસ્થાનું પ્રતીક નથી, પરંતુ દાદાના વસ્ત્રો ગ્રામીણ મહિલાઓના આર્થિક સ્વાવલંબનનું માધ્યમ બની રહ્યા છે.

મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ

શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટની એક અનોખી પહેલ અંતર્ગત, આ પવિત્ર વસ્ત્રોમાંથી કલાત્મક અને આકર્ષક કૂર્તા તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે ન માત્ર દેશ-વિદેશના ભક્તો સુધી મહાદેવના પ્રસાદ બનીને પહોંચશે, પરંતુ સોમનાથની આસપાસના ગામોની મહિલાઓને 'લખપતિ દીદી' બનાવવાનો માર્ગ પણ બનશે.શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટની આ પહેલ તેમની સામાજિક જવાબદારીની ઊંડી પરંપરાનો જ એક વિસ્તાર છે. આ પહેલાં પણ, ટ્રસ્ટ સોમનાથ મહાદેવ અને માતા પાર્વતીના શ્રૃંગારમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા પવિત્ર વસ્ત્રોને 21 હજારથી વધુ જરૂરિયાતમંદો સુધી પહોંચાડી ચૂક્યું છે.

શ્રી સોમનાથ ટ્ર્સ્ટ દ્વારા મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)

મહાદેવને અર્પણ કરાયેલા વસ્ત્રોનો સદઉપયોગ

મહાદેવનું આ વસ્ત્ર પ્રસાદ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે તેની સાથે એક અમૂલ્ય સંદેશ પણ જાય છે કે તે ક્યારેય એકલો નથી, કારણ કે "સૌના નાથ છે સોમનાથ". હવે આ જ ભાવનાને આગળ વધારતા, ટ્રસ્ટે આસ્થાને આત્મનિર્ભરતા સાથે જોડી છે.પ્રધાનમંત્રી મોદીની 'લખપતિ દીદી'ની સંકલ્પના, જેનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રામીણ મહિલાઓની વાર્ષિક આવકને એક લાખ રૂપિયાથી વધુ કરવાનો છે, તેને શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટે ધાર્મિક અને આધુનિક બિંદુઓનો અદ્ભુત સંગમ કરીને સાકાર રૂપ આપ્યું છે.

સોમનાથ મહાદેવને અર્પણ થતાં પીતાંબર વસ્ત્રોમાંથી બનેલા કૂર્તા
સોમનાથ મહાદેવને અર્પણ થતાં પીતાંબર વસ્ત્રોમાંથી બનેલા કૂર્તા (Etv Bharat Gujarat)

આસ્થાના તાંતણે ગૂંથાઈ રહેલી આજીવિકા

આત્મનિર્ભરતાનું વસ્ત્ર આ પહેલ પરંપરાગત પ્રસાદ વિતરણથી એક કદમ આગળ વધીને, તેને રોજગાર અને સન્માન સાથે જોડે છે. શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટે વિશેષ પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમો દ્વારા ગ્રામીણ મહિલાઓના કૌશલ્યને નિખાર્યું છે. આ મહિલાઓ હવે મહાદેવને શ્રદ્ધાપૂર્વક અર્પણ કરાયેલા પીતાંબરને ખૂબ જ કલાત્મકતાથી ભવ્ય વસ્ત્ર પ્રસાદના રૂપમાં પરિવર્તિત કરી રહી છે. આ કુર્તાઓની વિશેષતા માત્ર તેમનું પવિત્ર મૂળ જ નથી, પરંતુ તેમની આધુનિક ડિઝાઇન પણ છે. રંગબેરંગી, ડિઝાઇનર કોલર અને ડમરૂ, ત્રિશુલ, શિખર સહિતની શિવ-તત્વ સાથે જોડાયેલી વિશેષ બેક પ્રિન્ટ સાથે તૈયાર કરાયેલા આ કુર્તા આજના સમયના ફેશન ટ્રેન્ડને પણ પૂરા કરે છે.

મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ
મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)

દિલ્હી-મુંબઈ સુધી પહોંચશે ગામની દીદીની કળા

શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટની આ વાત્સલ્ય રૂપી યોજના એ સુનિશ્ચિત કરી રહી છે કે, અનેક મહિલાઓ દ્વારા નિર્મિત આ વસ્ત્ર પ્રસાદ માત્ર સ્થાનિક બજારો સુધી સીમિત ન રહે. ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ દ્વારા સુદ્રઢ વિતરણ પ્રણાલીથી, આ આકર્ષક કુર્તા દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ જેવા મહાનગરો અને દેશ-વિદેશમાં બેઠેલા ભક્તો સુધી પહોંચશે. આનાથી ન માત્ર આ મહિલાઓની આવકમાં અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ થશે, પરંતુ તેમની કળા અને મહેનતને એક રાષ્ટ્રીય મંચ પણ મળશે.

ગ્રામીણ મહિલાઓના આર્થિક સ્વાવલંબનનું માધ્યમ
ગ્રામીણ મહિલાઓના આર્થિક સ્વાવલંબનનું માધ્યમ (Etv Bharat Gujarat)

આ પહેલ સુંદરતા, આસ્થા અને સ્ત્રી સશક્તિકરણનો એક અનોખો સંગમ છે. એક તરફ જ્યાં ભક્તો પોતાના આરાધ્યના પ્રસાદને વસ્ત્રના રૂપમાં ધારણ કરી શકશે, ત્યાં બીજી તરફ, દરેક કુર્તાની ખરીદી સોમનાથ ક્ષેત્રની એક ગ્રામીણ મહિલાના જીવનને ઉજાળવામાં સીધો ફાળો આપશે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ, શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટની આ પહેલ એ વાતનો પુરાવો છે કે, કેવી રીતે આપણી ધાર્મિક સંસ્થાઓ સામાજિક પરિવર્તન અને આર્થિક સશક્તિકરણની વાહક બની શકે છે. આ યોજના ન માત્ર મહિલાઓને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવી રહી છે, પરંતુ તેમને એક નવી ઓળખ અને સન્માન પણ અપાવી રહી છે, જે 'આત્મનિર્ભર ભારત'ના સ્વપ્નને સાકાર કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

