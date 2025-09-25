ETV Bharat / state

બે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર જીતી જાનકી બોડીવાલાની "વશ", રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કર્યું સન્માન

"વશ" ફિલ્મને શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મ તરીકે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોર્ડ મળ્યો, જ્યારે અભિનેત્રી જાનકી બોડીવાલાને શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેત્રીનો એવોર્ડ મળ્યો.

By ANI

Published : September 25, 2025 at 9:39 AM IST

નવી દિલ્હી : ગુજરાતી સિનેમાએ 71મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિ મેળવી. કારણ કે મનોવૈજ્ઞાનિક હોરર-થ્રિલર "વશ" ફિલ્મને બે પ્રતિષ્ઠિત સન્માન મળ્યા છે. આ ફિલ્મને શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મ તરીકે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોર્ડ મળ્યો, જ્યારે અભિનેત્રી જાનકી બોડીવાલાને તેના ઉત્કૃષ્ટ અભિનય માટે શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેત્રીનો એવોર્ડ મળ્યો હતો.

"વશ" ફિલ્મને મળ્યા બે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોર્ડ

નવી દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં આયોજીત ભવ્ય સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોર્ડ્સ રજૂ કર્યા. આ ઉપરાંત દિગ્દર્શક કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક (બિગ બોક્સ સિરીઝ પ્રોડક્શન) અને નિર્માતા કલ્પેશ સોની (કેએસ એન્ટરટેઈનમેન્ટ) ને શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો, જ્યારે જાનકી બોડીવાલાને તેમની સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિ માટે સ્ટેજ પર સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.

ગુજરાતી સિનેમામાં સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિ

આ પ્રસંગે નિર્માતા કૃણાલ સોની, કલ્પેશ સોની, નિલય ચોટાઈ અને દીપેન પટેલે આનંદ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોમાં જીત મેળવવી એ વશ બનાવતી વખતે અમે જે કલ્પના કરી હતી, તેનાથી પણ વધુ છે. આ માન્યતા અમારી આખી ટીમ અને અમને ટેકો આપનાર દર્શકોની છે. તે અમને વધુ શક્તિશાળી સિનેમા બનાવવા માટે પ્રેરિત કરે છે. ગુજરાતી ફિલ્મો એક નવા યુગમાં પ્રવેશ કરી રહી છે, અને તેનો ભાગ બનવાનો અમને ગર્વ છે."

દિગ્દર્શક કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિકે કહ્યું કે, "ગુજરાતી સિનેમામાં મનોવૈજ્ઞાનિક હોરરનો ભાગ્યે જ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. તેને પ્રમાણિક રીતે રજૂ કરવા અને પછી રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ થવું એ દર્શાવે છે કે સારી સામગ્રી કોઈ ભાષા કે પ્રાદેશિક સીમાઓ જાણતી નથી. આ એવોર્ડ મારી ટીમ અને અમારામાં વિશ્વાસ રાખનારા દરેક દર્શકને સમર્પિત છે."

ફિલ્મમાં આર્યાની ભૂમિકા ભજવનાર જાનકી બોડીવાલાએ પોતાનો ઉત્સાહ શેર કરતાં કહ્યું, "ભારતના રાષ્ટ્રપતિ તરફથી આ સન્માન મેળવવું એ મારી કારકિર્દીની સૌથી મોટી ક્ષણ છે. મારા પર વિશ્વાસ કરવા બદલ હું કૃષ્ણદેવ સર અને સમગ્ર વશ પરિવારનો આભાર માનું છું. આ એવોર્ડ મારી અભિનય યાત્રામાં એક વળાંક છે."

(અસ્વીકરણ: ઉપરોક્ત પ્રેસ રિલીઝ PNN દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી છે, ETV Bharat જવાબદાર રહેશે નહીં.)

