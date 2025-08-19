ETV Bharat / state

વરતન્તુ સંસ્કૃત વિદ્યાલય: ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃત ભાષાનું સંરક્ષણ કેન્દ્ર - VARTANTU SANSKRIT VIDYALAYA

અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે પર આવેલું વરતન્તુ સંસ્કૃત વિદ્યાલય ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃત ભાષાને જાળવવાનું એક અદ્ભુત કેન્દ્ર છે.

અમદાવાદ: અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે પર આવેલું વરતન્તુ સંસ્કૃત વિદ્યાલય ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃત ભાષાને જાળવવાનું એક અદ્ભુત કેન્દ્ર છે. શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત આ વિદ્યાલય 1986માં સ્થપાયું હતું. આ સંસ્થા વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કૃત ભાષા ઉપરાંત વૈદિક જ્ઞાન અને ભારતીય મૂલ્યો શીખવે છે.

વરતન્તુ સંસ્કૃત વિદ્યાલય ગુરુકુળ પદ્ધતિ પર આધારિત છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ ગુરુઓના માર્ગદર્શન હેઠળ શિક્ષણ મેળવે છે. અહીં પ્રાથમિકથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીના અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છે. વિદ્યાલયમાં વેદ, ઉપનિષદ, ભગવદ્ ગીતા, વ્યાકરણ અને સાહિત્ય જેવા વિષયો શીખવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, ગણિત, વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી જેવા આધુનિક વિષયો પણ ભણાવવામાં આવે છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ આધુનિક યુગમાં સફળ થઈ શકે.

વિદ્યાલયની વિશેષતા એ તેનું શાંત અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણ છે. લીલોતરી વૃક્ષો અને ખુલ્લી જગ્યાઓ વચ્ચે આવેલું આ કેમ્પસ વિદ્યાર્થીઓને શીખવા માટે આદર્શ વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. અહીં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને નિયમિત યોગ, ધ્યાન અને વૈદિક મંત્રોચ્ચારની તાલીમ આપવામાં આવે છે, જે તેમના માનસિક અને શારીરિક વિકાસમાં મદદ કરે છે.

આજે વરતન્તુ સંસ્કૃત વિદ્યાલયે હજારો વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપીને સંસ્કૃત ભાષા અને ભારતીય સંસ્કૃતિના સંરક્ષણમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. સ્થાનિક સમુદાય આ સંસ્થાને સંસ્કૃત શિક્ષણનું પવિત્ર ધામ માને છે.

વિશ્વ સંસ્કૃત દિવસ: વિશ્વ સંસ્કૃત દિવસ દર વર્ષે શ્રાવણ માસમાં ઉજવાય છે. 1969થી ભારત સરકાર દ્વારા આ દિવસ સંસ્કૃત ભાષાને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેના સાંસ્કૃતિક મહત્વને ઉજાગર કરવા માટે ઉજવાય છે. ગુજરાતી ભાષા, જે સંસ્કૃતમાંથી ઉદ્ભવેલી છે, માટે આ દિવસ ખાસ મહત્વ ધરાવે છે, કારણ કે ગુજરાતી શબ્દભંડોળ અને વ્યાકરણમાં સંસ્કૃતનો ઊંડો પ્રભાવ છે. આ દિવસે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો, સંસ્કૃત શ્લોક પઠન અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દ્વારા ભાષાને પુનર્જન્મ આપવાનો પ્રયાસ થાય છે, જે ગુજરાતી સમુદાયમાં ભાષાકીય અને સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવામાં મદદ કરે છે.

સંસ્કૃત ભાષાનું મહત્વ: ભારતને વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન ભાષાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત છે. સંસ્કૃતને દેવતાઓની ભાષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે ભારતની સમૃદ્ધ વિરાસતનો મુખ્ય ભાગ છે. રામાયણ, મહાભારત, વેદો, ઉપનિષદો અને અન્ય પ્રાચીન ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં લખાયેલા છે. આધુનિક ભારતીય ભાષાઓ જેવી કે ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી અને બંગાળીનો ઉદ્ભવ સંસ્કૃતમાંથી થયો છે. જોકે, આજે સંસ્કૃતની અવગણના થઈ રહી છે, જે ચિંતાનો વિષય છે. સરકાર દ્વારા સંસ્કૃતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિશેષ યુનિવર્સિટીઓ અને સંસ્થાઓની સ્થાપના એ પ્રશંસનીય પગલું છે.

સંસ્કૃત ભાષાની ઉત્પત્તિ: સંસ્કૃત ઇન્ડો-આર્યન ભાષા પરિવારની શાખામાંથી ઉદ્ભવેલી છે અને લગભગ 3500 વર્ષ પહેલાંની માનવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મના મોટાભાગના ધર્મગ્રંથો, જેમ કે વેદ, ઉપનિષદ અને પુરાણો, સંસ્કૃતમાં લખાયેલા છે. આ ભાષાનો પ્રભાવ ભારતીય ઉપખંડ ઉપરાંત યુરોપિયન ભાષાઓ પર પણ જોવા મળે છે. સંસ્કૃત માત્ર સંચારનું માધ્યમ નથી, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિકતાનો પાયો છે.

