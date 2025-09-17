ETV Bharat / state

વાપીમાં થઈ યુવક-યુવતીની સરાજાહેર હત્યા, લવ ટ્રાયએન્ગલનું આવ્યું કરુણ પરિણામ

પોલીસ માહિતી અનુસાર લગ્ન કરવાની ના પાડતા પૂર્વ પ્રેમીએ યુવતી અને તેના પ્રેમી પર ચપ્પુથી હુમલો કર્યો, જેમાં બંનેનું મોત થયું.

વાપીમાં થઈ યુવક-યુવતીની સરાજાહેર હત્યા
વાપીમાં થઈ યુવક-યુવતીની સરાજાહેર હત્યા (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 17, 2025 at 1:02 PM IST

વલસાડ : વાપીમાં ગીતાનગર પોલીસ ચોકી નજીક બસ સ્ટેન્ડ પાસે ગઈ સાંજે એક ગંભીર ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે. જેમાં એક યુવકે અન્ય યુવક અને યુવતી પર ચપ્પુથી હુમલો કર્યો હતો. જે બાદ સારવાર દરમિયાન ઇજાગ્રસ્ત યુવક-યુવતીનું મોત નીપજ્યું હતું.

જાહેરમાં થઈ ગઈ યુવક-યુવતીની હત્યા : મળતી માહિતી અનુસાર, યુવતી નેહા ગોંડ અને મૂળ સુરતના દિલીપ નકુમને આરોપી ચંદન લાલ ગુપ્તા સાથે કોઈ મુદ્દે વાદવિવાદ થયો હતો. થોડા સમય બાદ ચંદન લાલે ગુસ્સામાં આવી બંને પર ચપ્પુથી હુમલો કર્યો હતો. હુમલા દરમિયાન દિલીપ નકુમ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો અને સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું. બીજી તરફ, નેહા ગોંડ પણ ઈજાગ્રસ્ત થઈ અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતી, જ્યાં તેની હાલત ગંભીર હતી. મોડી સાંજે તેનું પણ મોત નીપજ્યું.

વાપીમાં થઈ યુવક-યુવતીની સરાજાહેર હત્યા (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે આરોપીને દબોચી લીધો : આ ઘટના બન્યા બાદ સ્થળ પર હાજર રહેલા લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી. રેલવે પોલીસે સ્થળ પર પહોંચીને આરોપી ચંદન લાલ ગુપ્તાને ઝડપી લીધો હતો અને ત્યારબાદ તેને ટાઉન પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો. પોલીસને ઘટનાની નોંધ લઈને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન ચંદન લાલે હુમલો કરવાનો કબૂલ કર્યો હોવાનું જાણવા મળે છે.

પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ : સ્થાનિક લોકોમાં ભય અને ચિંતાનું વાતાવરણ ફેલાયું છે. પોલીસે સુરક્ષા વધારી દીધી છે અને શહેરમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે સતત પેટ્રોલિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. મૃતકના પરિવારજનોને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી છે અને તેઓએ યોગ્ય ન્યાય મળે તેવી માંગ કરી છે.

પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું હત્યાનું કારણ

પોલીસે જણાવ્યું છે કે, હુમલો કરનાર યુવક ચંદનલાલ ગુપ્તા મૃતક યુવતીનો પૂર્વ પ્રેમી હતો, તેને યુવતી સાથે લગ્ન કરવા હતા. પરંતુ યુવતીએ ના પાડતા તે ઉશ્કેરાઇ જઈ હાથાપાઈ પર ઉતરી આવ્યો હતો. તેણે દિલીપ નકુલ પર હુમલો કરી દીધો, જેને બચાવવા જતા યુવકને પણ ઈજા થઈ હતી. વાપીમાં લોકો આ ઘટનાથી સ્તબ્ધ થયા છે અને શાંતિ જાળવવા માટે સૌને સહકાર આપવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

લવ ટ્રાયએન્ગલનું કરુણ પરિણામ

ચંદનલાલ ગુપ્તા યુવતીનો પૂર્વ પ્રેમી હતો, જ્યારે દિલીપ નકુલ પણ યુવતીને પ્રેમ કરતો હતો. યુવતી દિલીપ નકુમ સાથે રહેવા માંગતી હોય તે ચંદન લાલાની વાતને ટાળી રહી હતી. જેના કારણે સમગ્ર ઘટના બની હોવાનું હાલ માનવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, ચંદનલાલ ગુપ્તાએ યુવક-યુવતીને ચપ્પુ માર્યું હોવાની માહિતી પોલીસ સમક્ષ કબૂલી હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. આમ ધોળા દિવસે બનેલી ઘટના અંગે ભારે ચકચાર જગાવી છે.

