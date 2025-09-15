ETV Bharat / state

વાપીમાં યોજાયો ફેશન શો "રૂપ", 20 થી 80 વર્ષ સુધીની મહિલાઓએ રેડ કાર્પેટ પર જાદુ પાથર્યો

વાપી વુમન્સ કલબ દ્વારા એક અનોખો ફેશન શો યોજાયો "રૂપ", જેમાં 20 વર્ષથી લઈને 80 વર્ષ સુધીની મહિલાઓએ રેડ કાર્પેટ પર કેટ વોક કર્યું.

વાપીમાં યોજાયો ફેશન શો "રૂપ"
વાપીમાં યોજાયો ફેશન શો "રૂપ" (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 9:53 AM IST

Updated : September 15, 2025 at 11:32 AM IST

વલસાડ : ઘર પરિવારની જવાબદારી અને બાળકોની જવાબદારી સંભાળતી મહિલાઓ સૌંદર્ય અને શૃંગાર સાથે પોતાના સ્વપ્ન પૂર્ણ કરી શકે તે માટે એક અનોખુ પ્લેટફોર્મ વાપી વુમન્સ ક્લબે પૂરી પાડ્યું છે. જેમાં 20 વર્ષથી લઈને છેક 82 વર્ષ સુધીની મહિલાઓએ ભાગ લીધો અને પોતાની શૃંગાર અને સૌંદર્યના ઓજસ પાથર્યા હતા.

અનોખો ફેશન શો "રૂપ"

વાપીના નામધા રોડ પર આવેલા અનાવિલ સમાજ વાડીમાં આયોજિત કરવામાં આવેલ ફેશન શોને "રૂપ" નામ આપવામાં આવ્યું હતું. દરેક સ્ત્રી માટે રૂપ અને સૌંદર્ય અને શૃંગાર એ ખૂબ મહત્વની બાબત હોય છે. દરેક સ્ત્રીને મનમાં એક ઈચ્છા હોય છે કે તે સોળ શૃંગાર કરીને તૈયાર થાય. ઉપરાંત દરેક વ્યક્તિ તેના રૂપના વખાણ કરે, એ રૂપ નામ પરથી જ ફેશન શોનું નામ "રૂપ" નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

20 થી 80 વર્ષ સુધીની મહિલાઓએ રેડ કાર્પેટ પર જાદુ પાથર્યો (ETV Bharat Gujarat)

20 વર્ષથી 82 વર્ષ સુધીની મહિલા સ્પર્ધકો

આ ફેશન શોમાં અંદાજિત 180 જેટલા સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો. આ તમામ મહિલાઓ છેલ્લા એક માસ કરતા પણ વધુ સમયથી આ બાબતે તૈયારી કરી રહી હતી. 20 વર્ષથી લઈને 80 વર્ષ સુધીની મહિલાઓએ રેડ કાર્પેટ પર કેટ વોક કરીને લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું. મહિલા સ્પર્ધકોએ કહ્યું કે, માત્ર ઘરની જવાબદારી જ નહીં પરંતુ પોતાના સ્વપ્ન પણ પૂર્ણ કરવા માટે મહિલાઓ અગ્રેસર છે. આ પ્રકારના પ્લેટફોર્મ તેઓને પોતાના સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા માટેની તક આપી રહ્યા છે.

વાપી વુમન્સ ક્લબની આગવી પહેલ : છેલ્લા એક માસથી વાપી વુમન્સ કલબ દ્વારા આયોજિત ફેશન શો માટે છેલ્લા એક માસથી અનેક મહિલા સ્પર્ધકો તૈયારી કરી રહ્યા હતા. જેમાં મહિલાઓ માટે બ્યુટી પાર્લરથી લઈને નેઇલ આર્ટ સહિતની તમામ પ્રક્રિયા, તેમજ રેડ કાર્પેટ પર કેટ વોક કરવા સુધીની તમામ પ્રક્રિયાની તૈયારી છેલ્લા એક મહિનાથી તમામ સ્પર્ધકો કરી રહ્યા હતા. જેના પરિણામે તમામ સ્પર્ધકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

મહિલાઓએ રેડ કાર્પેટ પર જાદુ પાથર્યો
મહિલાઓએ રેડ કાર્પેટ પર જાદુ પાથર્યો (ETV Bharat Gujarat)

"મહિલા શક્તિનું સ્વરૂપ છે, દરેક રૂપમાં બખૂબી જવાબદારી નિભાવી શકે છે"

દમણથી ફેશન શોમાં ભાગ લેવા આવેલ સ્પર્ધક ચાર્મી પારેખે જણાવ્યું કે, સ્ત્રી શક્તિ અને નવદુર્ગાના સ્વરૂપ છે, જેના અનેક રંગો છે. સ્ત્રી કરુણા, મમતા અને શક્તિ દુર્ગા સ્વરૂપ અને કાલીકા પણ છે. આ દરેક સ્વરૂપ અહીં જોવા મળે છે. એટલું જ નહીં ઘર પરિવારની જવાબદારીમાં કામ કરી રહેલી મહિલાઓએ પણ અહીં ભાગ લીધો છે.

વાપી વિમેન્સ કલબ દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમમાં 151 થી વધુ મહિલાઓએ ભાગ લીધો છે. સ્ત્રી હંમેશા પોતાના શૃંગાર પર ધ્યાન આપતા હોય છે, એ પછી યુવતી હોય કે મોટી ઉંમરની મહિલાઓ, દરેક શૃંગાર મહિલાઓને પ્રિય હોય છે. આયોજકો દ્વારા કરવામાં આવેલ આયોજન ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છે. આ સ્પર્ધા નહીં પણ આ પ્લેટફોર્મ દરેક મહિલામાં ઉત્સાહ પૂરવા માટે પૂરતું છે.

મહિલાઓએ રેડ કાર્પેટ પર જાદુ પાથર્યો
મહિલાઓએ રેડ કાર્પેટ પર જાદુ પાથર્યો (ETV Bharat Gujarat)

વાપીના જાણીતા ચહેરા પણ રેડ કાર્પેટ પર ઉતર્યા

આ ફેશન શોમાં વાપીના કેટલાક જાણીતા ચહેરા પણ હતા. જેમાં જાણીતા ડોક્ટર તેમજ જાણીતા સામાજિક કાર્યકર, મહિલા સંસ્થાના પ્રમુખ સહિત અનેક મહિલાઓ સામેલ હતી. આ મહિલાઓને રેડ કાર્પેટ પર કેટ વોક કરતા પહેલી વાર જોઈ જનતા પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ હતી. આવા કુલ નવ જેટલા ખૂબ જાણીતા મહિલા રેડ કાર્પેટ પર ઉતર્યા છે.

બોલીવુડ સ્ટાઇલના ફેશન શોમાં રેડ કારપેટ પર કેટ વોક કરતી અનેક મહિલાઓ અને યુવતીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. વાપી વુમન્સ ક્લબ દ્વારા આયોજિત પ્રથમવાર આ અનોખા ફેશન શોમાં વિવિધ ત્રણથી ચાર જેટલા વિભાગોમાં આયોજન થયું હતું.

Last Updated : September 15, 2025 at 11:32 AM IST

