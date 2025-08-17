વલસાડ: જિલ્લાના વાપીમાંથી શનિવારે એક ચોંકાવનારી અને થ્રિલર ફિલ્મ જેવી ઘટના સામે આવી હતી. સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં થયેલા હત્યાના કેસમાં વોન્ટેડ આરોપી અશફાક શેખે પોલીસ પર ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો.
પોલીસે સ્વબચાવમાં ગોળી ચલાવતા આરોપીના પગમાં ગોળી વાગી હતી. બાદમાં પોલીસે તેને કાબૂમાં લઈ સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાએ વાપી શહેરમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે અને સ્થાનિકોમાં પણ દહેશતનો માહોલ સર્જાયો છે.
ઉપરાંત અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 'અશફાકને આ ગુનામાં મદદરૂપ રહ્યા હોય તેવા લોકો સામે પણ કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.'
આ રીતે હત્યાના આરોપીને પકડી પાડવા માટે પોલીસ સમક્ષ મોટો ચેલેન્જ ઉભો થયો હતો. પરંતુ બહાદુરીપૂર્વક પોલીસ ટીમે જીવલેણ હુમલો સહન કરીને પણ આગળની કાર્યવાહી કરી હતી. હાલમાં આરોપીને પગમાં ગોળી વાગવાથી તે હોસ્પિટલ સારવાર હેઠળ છે અને તેના નિવેદનો લઈ આગળની કડીઓ પોલીસ જોડવાની દિશામાં કાર્યરત છે.
મોડી રાતે કોઈ થ્રિલર ફિલ્મ ચાલતી હોય એવા દૃશ્યો સાથે પોલીસે આરોપીને દબોચી લીધો હતો અને વધુ તપાસ અર્થે સુરત લઈ જવાયો છે.
