વલસાડ : ગુજરાતના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં વાપીમાં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ યાત્રામાં 75 મીટર લાંબા રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે હજારો લોકોએ ભાગ લીધો હતો. નાણામંત્રીએ યાત્રાને ઝંડી બતાવી શરૂઆત કરાવી અને પોતે પણ આ યાત્રામાં જોડાયા હતા.
વાપીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન : આ પ્રસંગે કનુભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "આ તિરંગા યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દરેક નાગરિકના હૃદયમાં દેશભક્તિની ભાવના જગાડવાનો છે. સાથે જ સ્વચ્છતા અભિયાનને પ્રોત્સાહન આપીને આપણે આપણા ઘર, ફળિયું, ગામ અને શહેરને સુંદર અને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ." તેમણે દેશની આઝાદી માટે બલિદાન આપનારા શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને તેમના સમર્પણને યાદ કર્યું.
75 મીટર લાંબો રાષ્ટ્રધ્વજ આકર્ષણનું કેન્દ્ર
આ બે કિલોમીટર લાંબી તિરંગા યાત્રામાં વાપીની વિવિધ શાળાઓ અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ, મનપા કમિશનર, ભાજપના કાર્યકરો તેમજ મોટી સંખ્યામાં નાગરિકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. યાત્રા દરમિયાન દેશભક્તિના નારા અને ગીતોથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. 75 મીટર લાંબા રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે બે કિમી લાંબી યાત્રા સૌનું મન મોહી લીધું હતું. સેંકડોની સંખ્યામાં લોકો આ યાત્રા સ્વેચ્છાએ જોડાયા હતા
20 સ્કૂલ-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા : 75 મીટર જેટલી લંબાઈ ધરાવતા ભવ્ય રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે સન્માનપૂર્વક નીકળેલી આ તિરંગા યાત્રામાં વાપી અને તેની આસપાસમાં આવેલી 20 થી વધુ સ્કૂલ-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ તિરંગા યાત્રામાં પોતાના હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ લઈને ભારત માતા કી જયના નારા સાથે જોડાયા હતા. વાપીના વૈશાલી ચાર રસ્તા પાસે આવેલા શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા ચોક પાસેથી આ ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનો પ્રારંભ નાણાપ્રધાન કનુભાઈએ કરાવ્યો હતો.
નાણાપ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈ જોડાયા : વાપી મહાનગરપાલિકાના કમિશનર, મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીઓ, કોલેજના આચાર્ય, ભારતીય જનતા પાર્ટી વાપી તાલુકાના હોદ્દેદારો, નોટિફાઇડ વિસ્તારના હોદ્દેદારો તેમજ વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનના સભ્યો સહિત અનેક મહાનુભાવો તિરંગા યાત્રામાં નાણાપ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈ સાથે જોડાયા હતા. નાણાપ્રધાન પણ તિરંગા યાત્રામાં શામજી કૃષ્ણ વર્મા ચોકથી લઈ વાપીના ગુંજન ચોક સહિત અનેક વિસ્તારમાં ફર્યા હતા.
આ પણ વાંચો...