વાપી ડ્રગ્સ કેસ: સુરત કોર્ટે મુખ્ય આરોપીના 9 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા, તપાસમાં થઈ શકે મોટા ખુલાસા

ATS દ્વારા ગુનાના મૂળ સુધી પહોંચવા અને સઘન પૂછપરછ માટે 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી.

સુરત સેશન્સ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર
સુરત સેશન્સ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
સુરત: ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા વાપીમાં પાડવામાં આવેલી સફળ રેડ બાદ ₹29.50 કરોડના મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ કેસના મુખ્ય આરોપી મોહનલાલ નારાયણલાલ પાલીવાલને શનિવારે સુરતની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ATS દ્વારા ગુનાના મૂળ સુધી પહોંચવા અને સઘન પૂછપરછ માટે 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી કોર્ટે 9 દિવસના પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

ATSએ 14 દિવસની માંગણી સામે કોર્ટે 9 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા
પ્રિન્સિપલ સિનિયર સિવિલ અને એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં સરકારી વકીલ મુકેશ પાટણવાડિયા દ્વારા મજબૂત દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ડ્રગ્સનું વેચાણ યુવાધનને પાયમાલ કરે છે અને આરોપી રીઢો ગુનેગાર હોવાથી ગુનાના મૂળ સુધી પહોંચવું અનિવાર્ય છે. કોર્ટે આ દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને 9 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

રેડ અને મુદ્દામાલની વિગતો
ATS દ્વારા દમણ પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાંચ અને વલસાડ SOGની મદદ સાથે 3 ઓક્ટોબરના રોજ વાપીના ચલા રોડ પરના એક બંગલામાં તેમજ દમણના બામણપૂજા સર્કલ પાસેના ફાર્મહાઉસમાં સંયુક્ત રેડ પાડવામાં આવી હતી. આરોપીઓ પાસેથી 5.9 કિલો મેફેડ્રોન (સોલિડ તથા લિક્વિડ), આશરે 300 કિલો રો-મટિરિયલ, અને પ્રોડક્શન માટે ઉપયોગમાં લેવાતી મશીનરી સહિતનું એપરેટસ મળી આવ્યું હતું. જેની કુલ કિંમત આશરે 29.50 લાખ છે. ઝડપાયેલા આરોપી મોહનલાલ પાલીવાલ વિરુદ્ધ NDPS એક્ટની કલમ 8(C), 22(C) અને 29 હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

વોન્ટેડ આરોપીઓ અને ગોળ-ગોળ જવાબો
ફરિયાદ મુજબ, આરોપી મોહનલાલે મેહુલ ઠાકુર અને વિવેક રાય સહિતના ઈસમો સાથે મળીને વાપીમાં ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થ મેફેડ્રોન બનાવવાનું કાવતરું રચ્યું હતું. રેડ દરમિયાન મોહનલાલ ઝડપાઈ ગયો હતો, જ્યારે મેહુલ ઠાકુર અને વિવેક રાય સહિત અન્ય આરોપીઓ વોન્ટેડ જાહેર કરાયા છે. ATSના રિમાન્ડ રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે, આરોપી મોહનલાલ પૂછપરછમાં ગોળ-ગોળ જવાબો આપીને તપાસમાં સહકાર આપી રહ્યો નથી. તે અગાઉ પણ બે NDPSના ગુનામાં પકડાઈ ચૂક્યો છે અને ફેબ્રુઆરી 2025થી લાજપોર જેલમાંથી પેરોલ જમ્પ કરીને નાસતો-ફરતો હતો.

ATSએ કોર્ટ સમક્ષ કયા કારણો દર્શાવીને રિમાન્ડની માંગણી કરી?

  • ગુનાના કાવતરામાં મોહનલાલ સાથે સંડોવાયેલા અન્ય ઈસમોની હકીકત જાણવા.
  • મેફેડ્રોનનો જથ્થો કોને-કોને અને કઈ-કઈ જગ્યાએ વેચવાનો હતો, તે નેટવર્કની વિગતો મેળવવા.
  • મેફેડ્રોન બનાવવાની પ્રક્રિયા કોની પાસેથી મેળવી અને જથ્થો કઈ જગ્યાએ તૈયાર કરાયો હતો, તે હકીકત જાણવા.
  • મેફેડ્રોન બનાવવા માટે વાપરેલ રો-મટિરિયલ (પ્રી-કર્સર) અને સાધનો કોની-કોની પાસેથી ખરીદ્યા હતા, તેની હકીકત જાણવા.
  • આરોપી કોઈ આંતર-રાજ્ય કે આંતર-રાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ માફિયાઓ કે આતંકવાદી સંગઠન સાથે સંકળાયેલો છે કે કેમ, તે હકીકત જાણવા.
  • વોન્ટેડ આરોપીઓ મેહુલ ઠાકુર અને વિવેક રાય ક્યાં મળશે, તે બાબતે તપાસ કરવા.
  • કોર્ટ દ્વારા 9 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થતાં, ATS હવે આ ડ્રગ્સ રેકેટના સંપૂર્ણ નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે પોતાની તપાસ વધુ વ્યાપક દિશામાં આગળ વધારશે.

