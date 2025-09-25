ETV Bharat / state

વાપીમાં 'સ્વચ્છતા હી સેવા' અભિયાન અંતર્ગત નાણામંત્રીએ સફાઈની કામગીરી કરી, સફાઈ કામદારોને અપાયા ચેક

છીરી પોલીસ ચોકી નજીકમાં આવેલા રોડ ઉપર દરેક અગ્રણી દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું.

વાપીમાં 'સ્વચ્છતા હી સેવા' અભિયાન અંતર્ગત સફાઈ અભિયાન
વાપીમાં 'સ્વચ્છતા હી સેવા' અભિયાન અંતર્ગત સફાઈ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read
વાપી: નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં છીરી પોલીસ ચોકી સામે “સ્વચ્છતા હી સેવા – 2025 શ્રમદાન : એક દિવસ, એક કલાક, એક સાથે” અભિયાન અંતર્ગત વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે નગરપાલિકાના કમિશનર, ડેપ્યુટી કમિશનર ઉપરાંત જીરી અને આસપાસની મહાનગરપાલિકામાં આવતા ગામોના માજી સરપંચો તથા અગ્રણીઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.

છીરી ગામની સાફસફાઈ અને કાયા પલટ કરવામાં આવશે
કાર્યક્રમના પ્રારંભે ડેપ્યુટી કમિશનરે સૌને આવકાર આપ્યો હતો. જે બાદ કમિશનરે યોગેશ ચૌધરીએ છીરીની કાયાપલટ કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે અંગે માહિતી આપી હતી. છીરી ગામ પણ મનપામાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવેલા 11 ગામ પૈકીનું એક છે. જેમાં રોડ-રસ્તા અને સ્ટ્રીટ લાઇટની શું સુવિધા ઊભી કરવામાં આવશે તેની જાણકારી આપી હતી.

વાપીમાં 'સ્વચ્છતા હી સેવા' અભિયાન અંતર્ગત સફાઈ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

આયુષ્માન ભારત કાર્ડનું વિતરણ સફાઈ કર્મચારીને કરાયું
કાર્યક્રમ દરમ્યાન સફાઈ કર્મચારીને આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે રૂપિયા 10 હજારનો એક ચેક પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. મહાનગરપાલિકામાં સાફ-સફાઈ માટે કામગીરી કરતા અનેક કર્મચારીઓને આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ સવલત મળી રહે તે માટે સરકાર દ્વારા હાલમાં જાહેર કરવામાં આવેલી આયુષ્માન ભારત સેવા અંતર્ગત કાર્ડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે સાથે દર મહિને સાફ-સફાઈ માટેની કામગીરી કરતા વિવિધ કર્મચારીઓને વિશેષ ચેકનું વિતરણ કરવામાં આવે છે જે અંતર્ગત એક ચેકનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

સ્વછતા જાળવવા માટે વડાપ્રધાને વધુ ભાર મૂક્યો છે: નાણા પ્રધાન
કાર્યક્રમમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ સ્વચ્છતા અંગે જનતાને સંદેશ આપતાં જણાવ્યું કે, “જ્યાં સ્વચ્છતા હોય ત્યાં જ પ્રભુતા હોય છે અને ત્યાં જ સર્વાંગી વિકાસ શક્ય બને છે.” તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, આંદોલનને લોકોનો સહકાર મળે તો શહેરો અને ગામો સુંદર, સ્વસ્થ અને પ્રગતિશીલ બની શકે છે.

વાપીમાં 'સ્વચ્છતા હી સેવા' અભિયાન અંતર્ગત સફાઈ અભિયાન
વાપીમાં 'સ્વચ્છતા હી સેવા' અભિયાન અંતર્ગત સફાઈ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

નાણા પ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈ જણાવ્યું કે, આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતનું મુખ્યમંત્રી પદ નરેન્દ્રભાઈ સંભાળ્યું ત્યારથી આ 7 ઓક્ટોબરે એમને 24 વર્ષ પૂર્ણ થવાના છે અને એ 24 વર્ષમાં ગુજરાતે તેમજ તેમના નેતૃત્વમાં અનેક વિકાસની હરણફાળ ભરી છે. જે નરેન્દ્ર ભાઈએ પોતાના જન્મદિવસની હંમેશા સેવાકીય કાર્ય સાથે જોડીને સેવા અઠવાડિયું તરીકે ઉજવવાનો પણ એમણે જે નિર્દેશ આપ્યો છે. એમાં આવા અનેક કામો સામેલ થયા છે અને ખાસ કરીને સ્વચ્છતા હોય એક પેડ માટે નામ મેડિકલ કેમ કરી આવા અનેક કામો બધા ગુજરાતના નહીં પરંતુ આખા ભારતના દરેક કાર્યકરો કરી રહ્યા છે. લોકસેવાના કામો ત્યારે સ્વછતા માટે પણ તેમણે વધુ ભાર આપ્યો છે.

વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું
આ પ્રસંગે દરેક અગ્રણીઓના હસ્તે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. છીરી પોલીસ ચોકી નજીકમાં આવેલા રોડ ઉપર દરેક અગ્રણી દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમના ભાગરૂપે લોકોએ હાથમાં ઝાડુ લઈને શેરીના વિવિધ વિસ્તારોમાં સફાઈની કામગીરીનો પ્રારંભ કર્યો હતો. નગરજનોમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવા માટે આ શ્રમદાનને ખાસ લોકપ્રતિસાદ મળ્યો હતો.

