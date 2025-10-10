વલસાડ SOGની મોટી કામગીરી; વાપીમાં ગાંજા સાથે બે શખ્સોની ધરપકડ, 18 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

ETV Bharat / state

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 0.314 કિલોગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજો જપ્ત કર્યો છે, જેની કિંમત ₹12,87,400 આંકવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 2:53 PM IST

વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાની સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ (એસઓજી)એ વાપી ટાઉનમાંથી મોટી કામગીરી હાથ ધરતાં ગેરકાયદેસર હાઇબ્રિડ ગાંજા સાથે બે શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. આ કામગીરીમાં કુલ ₹17,97,400 કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

બે આરોપીઓની કરાઈ ધરપકડ

પોલીસે જે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા તેઓ છે - દીપક ઉર્ફે લંગડા પુત્ર ભરત જયસ્વાલ (વય 29 વર્ષ), મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના રહેવાસી અને હાલ વાપી ટાઉનના અલ્કાપુરી સોસાયટી વિસ્તારમાં રહેતા. બીજો આરોપી મનીષ ઉર્ફે ચિન્નુ ઉર્ફે બાબુ રામાશંકર તિવારી (વય 25 વર્ષ), મૂળ બિહારના સાસારામ ગામનો અને હાલ વાપી ટાઉનના નામધા રોડ વિસ્તારમાં રહેતો છે.

17 લાખ 97 હજાર 400નો મુદ્દામાલ

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 0.314 કિલોગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજો જપ્ત કર્યો છે, જેની કિંમત ₹12,87,400 આંકવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત મારુતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ VDI કાર (નંબર DN-09-K-2951) જેની કિંમત ₹5 લાખ છે તે પણ જપ્ત કરાઈ છે. બે મોબાઇલ ફોન (₹10,000) અને વાહનની આરસી બુક સહિત કુલ ₹17,97,400 કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

ખાસ બાતમીને આધારે પડી રેડ

એસઓજી વલસાડ કેમ્પ વાપીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.યુ.રોઝની આગેવાની હેઠળની ટીમને ખાસ બાતમી મળતાં તેઓએ વાપી ટાઉનના નામધા રોડ, અનાવિલ હોલની સામે દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રિતેશકુમાર ચિમનભાઈ અને નવીનકુમાર સુભાષચંદ્રને સંયુક્ત માહિતી મળતાં આ કામગીરી સફળ બની હતી.

આરોપીઓની પાસેથી પાસ-પરમિટ વગર ગેરકાયદેસર રીતે ગાંજાનો જથ્થો રાખ્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ-1985ની કલમ 8(સી), 20(બી)(II)(B) અને 29 મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

વલસાડ જિલ્લામાં વિવિધ જગ્યાઓ પર યુવા વર્ગ ડ્રગ્સના રવાડે ચડી અધોગતિ તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે વલસાડ જિલ્લા પોલીસે ટ્રક્સનો કારોબાર કરનાર સામે લાલ કરીને તેમને પકડવા માટેની કમર ઘસી જાય છેલ્લા છ માસમાં કુલ 10થી વધુ કેસો કરી અનેક પેડલરો અને અનેક વેચાણ કરતા ઓછી સામે પોલીસે એનડીપીએસ એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. છેલ્લા છ માસમાં પોલીસે 10 ઠેકાણે કાર્યવાહી કરતાં ફાફડાટ ફેલાઈ ગયો છે. વલસાડ પોલીસ જિલ્લામાં ચરસ, ગાંજો, અફીણ અને અન્ય ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થોના વેચાણ અને હેરાફેરી સામે સતત કડક કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવી રહી છે.

