વલસાડ: પંડોર ગામના આહીર સમાજ યુવક મંડળની પરંપરા, બે યુવકોના કંઠે ગવાતા 300 પરંપરાગત ગરબા

પંડોર ગામના આહીર સમાજ યુવક મંડળે છેલ્લા 25 વર્ષથી નવરાત્રીને ભક્તિમય બનાવી, પરંપરાગત ગરબાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે.

પંડોર ગામનું આહીર સમાજ યુવક મંડળ
પંડોર ગામનું આહીર સમાજ યુવક મંડળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 8:01 AM IST

વલસાડ : વાપી તાલુકાનું પંડોર ગામ નવરાત્રીના પાવન પર્વ માટે ખાસ ઓળખ ધરાવે છે. આજના સમયમાં મોટાભાગે નવરાત્રીમાં DJ અને આધુનિક ગરબા રમાય છે. બીજી તરફ પંડોર ગામના આહીર સમાજ યુવક મંડળે છેલ્લા પચ્ચીસ વર્ષથી પરંપરાગત રીતે ગરબાનું આયોજન કરી, પોતાની આગવી પરંપરાને જીવંત રાખી છે. આ વિશેષતા ગામના લોકોને જ નહીં પરંતુ આસપાસના વિસ્તારમાં પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે.

આખા ગરબા મેદાનમાં ગૂંજ્યા બે અવાજ

ગામના યુવાનો માટે ગર્વની વાત એ છે કે અહીં માત્ર બે યુવકોના કંઠે 300થી વધુ ગરબા સંભાળવામાં આવે છે. અશોકભાઈ ડાહ્યાભાઈ આહીરે છેલ્લા 27 વર્ષથી આ સેવા નિભાવી છે. તેઓએ યુવાનીથી ગરબા ગાવાનું શરૂ કર્યું અને આજ સુધી પોતાની પરંપરા જીવંત રાખી છે. તેમના સંગાથમાં હિતેશ લક્ષ્મણભાઈ આહીર છે, જેઓ ધોરણ 4થી ગરબા ગાઈ રહ્યા છે. વર્ષોની તપશ્ચર્યાના કારણે આજે તેઓને સેંકડો ગરબા કંઠસ્થ છે.

પંડોર ગામના આહીર સમાજ યુવક મંડળની પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

રામાયણ-મહાભારતના ઐતિહાસિક પ્રસંગો ધરાવતા ગરબા

પંડોર ગામના ગરબા માત્ર ધાર્મિક ભક્તિપૂર્વક જ નહીં, પરંતુ પુરાતન કથાઓને જીવંત કરતા હોય છે. અહીં રામાયણ અને મહાભારતના વિવિધ પ્રસંગોને આધારે રચાયેલા ગરબા મોઢે ગવાય છે. નવ દિવસની નવરાત્રીમાં દરરોજ અલગ અલગ ગરબા ગવાય છે. પ્રથમ દિવસે દેવીના સ્તુતિ ગીત, બીજા દિવસે રામાયણના પ્રસંગો, ત્રીજા દિવસે મહાભારતના યુદ્ધ પ્રસંગો, તેમજ આવતી કાળે અન્ય પુરાણકથા આધારિત ગરબા ગાઈને સમગ્ર ગામને ભક્તિમાં લીન કરવામાં આવે છે.

આવનારી પેઢી માટે પ્રેરણારૂપ

આજની પેઢી જ્યાં મોબાઈલ, TV અને DJ ની મજા માણે છે. બીજી તરફ પંડોર ગામના આહીર સમાજ યુવક મંડળે પરંપરાગત બે તાળીના ગરબા જાળવી રાખીને નવો માપદંડ સ્થાપ્યો છે. યુવાઓએ આધુનિકતામાં ભળી જવા બદલે પરંપરાને આગળ વધારીને સમાજને અનોખું સંદેશ આપ્યું છે કે ભક્તિમાં અસલ આનંદ છે. ગામના વડીલો કહે છે કે આ ગરબા માત્ર નૃત્ય–સંગીત પૂરતા નથી પરંતુ ભક્તિ, અધ્યાત્મ અને ભારતીય સંસ્કૃતિના જીવંત પ્રતિક છે.

25 વર્ષની થતું પરંપરાગત આયોજન

ગામમાં આ ગરબાનું આયોજન સતત 25 વર્ષથી થઈ રહ્યું છે. દર વર્ષે નવરાત્રી આવે એટલે આખું ગામ ભક્તિભાવથી ભરી ઊઠે છે. સૌ કોઈ બે તાળીના ગરબામાં તલ્લીન થઈ જાય છે. મહિલાઓ પરંપરાગત વેશભૂષામાં, પુરુષ સફેદ વસ્ત્રોમાં અને બાળકો રંગબેરંગી વસ્ત્રોમાં ભેગા થઈને આ ગરબાને વિશેષ બનાવે છે. ગામના વડીલોના જણાવ્યા મુજબ, નવરાત્રીની શરૂઆતમાં જ આ ગરબા માટે ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે.

આધુનિક યુગમાં આગવી ઓળખ ઊભી કરી

જ્યાં મોટા શહેરોમાં નવરાત્રી વેપારીકરણ અને મનોરંજનનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે, ત્યાં પંડોર ગામે હજુ પણ મૂળભૂત ભાવનાથી ગરબા રમાય છે. અહીં ન તો ડી.જે.ના કાનફાડું અવાજ છે, ન તો ઝગમગતી લાઈટની સ્પર્ધા. અહીં માત્ર કંઠની મધુર અવાજ, તાળીઓનો ઠેકો અને ભક્તિનો સાદ છે. આ અનોખી પરંપરાને કારણે પંડોર ગામની નવરાત્રી આસપાસના વિસ્તારોમાં ખાસ ઓળખ ધરાવે છે.

આજની પેઢીને સંદેશ : આ પરંપરાગત ગરબા માત્ર ધાર્મિક પ્રસંગ પૂરતા નથી પરંતુ સમાજમાં એકતા, ભક્તિ અને સંસ્કારના સંદેશ આપે છે. દર વર્ષે ગામના નાના–મોટા, સ્ત્રી–પુરુષો ભેગા થઈને નવ દિવસ સુધી આ ગરબામાં ભાગ લે છે. આ સાથે યુવા પેઢી માટે પણ પ્રેરણા બની રહે છે કે સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને સાચવવી એ જ સત્ય સેવા છે.

TAGGED:

