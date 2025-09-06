વલસાડમાં ભારે વરસાદ મધુબન ડેમમાંથી 50,000 ક્યુસેક પાણી છોડાયું, નદી કિનારે ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે વિસર્જન
દમણ ગંગા નદી ઉપર બનેલા મધુબન ડેમમાંથી બપોરે 12 વાગે 50,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. જેને પગલે નદી બંને કાંઠે વહી રહી છે.
Published : September 6, 2025 at 9:01 PM IST
વલસાડ : જિલ્લામાં આજે વહેલી સવારથી પડેલા ભારે વરસાદને કારણે નદીઓ ગાંડી તુર બની છે. દમણ ગંગા નદી ઉપર બનેલા મધુબન ડેમમાંથી બપોરે 12 વાગે 50,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. જેને પગલે નદી બંને કાંઠે વહી રહી છે. વાપી નજીક બનેલા વિયર પણ છલકાઈ ગયો છે, ત્યારે નદી કિનારે આજે આનંદ ચૌદસને લઈને વિસર્જન યાત્રા નીકળી રહી છે,
જેમાં કોઈ ઘટના ન બને તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત અને ફાયર વિભાગની ટીમ તૈયાર કરી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
વલસાડ જિલ્લામાં કુલ 6 તાલુકાઓમાં વરસાદના આંકડા : વલસાડ તાલુકામાં સવારે 6 કલાકથી 8 કલાકના સમયગાળામાં 0.04 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે સવારે 8 થી 12 દરમિયાન કોઈ વરસાદ નોંધાયો ન હતો. આ તાલુકામાં આજના દિવસનો કુલ વરસાદ 0.04 ઇંચ રહ્યો છે, અને સીઝનનો કુલ વરસાદ 73.27 ઇંચ થયો છે.
ધરમપુર તાલુકામાં સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધી 24 ઇંચ અને 8 વાગ્યાથી 10 સુધી 16 ઇંચ અને 10 વાગ્યાથી 12 સુધી 0.08 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. આ તાલુકામાં આજનો કુલ વરસાદ 0.47 ઇંચ નોંધાયો છે અને સીઝનનો કુલ વરસાદ 93.86 ઇંચ પહોંચ્યો છે.
પારડી તાલુકામાં સવારે 6 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી 0.12 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આ તાલુકામાં આજનો કુલ વરસાદ 0.12 ઇંચ રહ્યો છે, અને સીઝનનો કુલ વરસાદ 84.76 ઇંચ થયો છે.
કપરાડા તાલુકામાં સૌથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. સવારે 6 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી 1.57 ઇંચ, 8 વાગ્યાથી 10 સુધી 0.94 ઇંચ અને 10 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી 2.09 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. આ તાલુકામાં આજનો કુલ વરસાદ 4.61 ઇંચ નોંધાયો છે, અને સીઝનનો કુલ વરસાદ 123.35 ઇંચ પહોંચ્યો છે.
ઉંબરગાંવ તાલુકામાં સવારે 6 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી 0.16 ઇંચ, 8 વાગ્યાથી 10 સુધી 0.47 ઇંચ અને 10 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી 0.71 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આ તાલુકામાં આજનો કુલ વરસાદ 1.34 ઇંચ રહ્યો છે, અને સીઝનનો કુલ વરસાદ 83.23 ઇંચ થયો છે.
વાપી તાલુકામાં સવારે 6 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી 0.16 ઇંચ અને 8 વાગ્યાથી 10 સુધી 0.31 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો. જ્યારે 10 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી કોઈ વરસાદ નોંધાયો ન હતો. આ તાલુકામાં આજનો કુલ વરસાદ 0.47 ઇંચ રહ્યો છે, અને સીઝનનો કુલ વરસાદ 88.35 ઇંચ પહોંચ્યો છે.
જિલ્લાની સરેરાશ વાત કરીએ તો સવારે 6 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી 0.38, 8 વાગ્યાથી 10 સુધી 0.31 ઇંચ, અને દ10 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી 0.48 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. સમગ્ર જિલ્લામાં આજનો સરેરાશ વરસાદ 1.17 ઇંચ રહ્યો છે અને સીઝનનો સરેરાશ વરસાદ 91.13 ઇંચ પહોંચ્યો છે.
|વલસાડ તાલુકો
|73.27 ઈંચ
|ધરમપુર
|93.86 ઈંચ
|પારડી
|84.76 ઈંચ
|કપરાડા
|123.35 ઈંચ
|ઉંબરગાંવ
|83.23 ઈંચ
|વાપી
|88.35 ઈંચ
સમગ્ર જિલ્લાની
સરેરાશ
|91.13 ઈંચ
દમણગંગા મધુબન ડેમ જળાશયમાં પાણીની સપાટી 77.15 મીટર પહોંચી : દમણગંગા બેસિનના જળાશયમાં સતત વરસાદને કારણે પાણીની સપાટી નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આજે બપોરે 12 વાગ્યાના સમયે લેવાયેલા માપદંડો અનુસાર જળાશયમાં પાણીની વર્તમાન સપાટી 77.15 મીટર પહોંચી ગઈ છે. જે નિયમ સપાટીના 78 મીટરની ખૂબ જ નજીક છે.
યોજના નંબર 42 તરીકે ઓળખાતા આ જળાશયમાં હાલમાં 77.13 ટકા પાણીનો સંગ્રહ છે. કુલ સંગ્રહ ક્ષમતા 404.85 મિલિયન ક્યુબિક મીટર પહોંચી ગઈ છે. જે જળાશયની ઉત્તમ સ્થિતિ દર્શાવે છે.
પ્રવાહના આંકડાઓ જોતાં જળાશયમાં 65,738 ક્યુસેક પાણીનો પ્રવાહ આવી રહ્યો છે. આ મોટા પ્રવાહને નિયંત્રિત કરવા માટે સ્પીલવે દ્વારા 24,340 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશનના પ્રથમ અને દ્વિતીય એકમ દ્વારા 1059 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. નદીમાં કુલ 25,400 ક્યુસેક પાણીનો વિસર્જન થઈ રહ્યો છે. જળાશયના ડાબા કિનારાના કેનાલ અને જમણા કિનારાના કેનાલ દ્વારા હાલમાં કોઈ પાણી છોડવામાં આવતું નથી. જળાશયના ગેટની સ્થિતિ જોતાં નંબર 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 ગેટમાં 0.80 ટર્ન સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. આ વ્યવસ્થા પાણીના પ્રવાહને યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરવા માટે કરવામાં આવી છે.
જિલ્લામાં વરસાદને પગલે 95 રસ્તા બંધ : વલસાડ જિલ્લામાં પડી રહેલા અધિક ભારે વરસાદને પગલે સ્ટેટ હાઇવે પંચાયતના તેમજ નેશનલ હાઇવે સહિત કુલ 95 જેટલા માર્ગો વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. વરસાદી પાણી રોડ ઉપર ફરી વળવાને કારણે આ રોડ રસ્તા બંધ કરાયા છે. તાલુકા વાઇસ રસ્તા બંધ થવાની માહિતી જોઈએ તો કપરાડા તાલુકાના સૌથી વધુ 42 જેટલા રસ્તાઓ બંધ છે. જ્યારે ધરમપુર તાલુકામાં કુલ 22 રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. પાટડી તાલુકાના 6 રસ્તા બંધ છે. વલસાડ તાલુકાના 16 રસ્તા બનશે વાપી તાલુકાના 6 રસ્તા બંધ કરવામાં આવ્યા છે.
દમણ ગંગા નદી કિનારે તકેદારી સાથે વિસર્જન : રેડ એલર્ટને પગલે મધુબન ડેમમાંથી છોડવામાં આવેલા 50000 ક્યુસેક પાણીને પગલે દમણ ગંગા નદી બંને કાંઠે વહી રહી છે, ત્યારે આનંદ ચૌદસને લઈને આજે ગણેશ વિસર્જનનું પણ આયોજન થયું છે, ત્યારે અહીં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ફાયર વિભાગના 10 જેટલા જવાનોની ટીમ પોલીસ વિભાગની પીએસઆઇ સહિતની ટીમો તેમજ પોલીસ સમન્વય ની ટીમ પણ અહીં કામે લાગી છે, એટલે કે કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે વિશેષ આયોજન કરાયું છે.
અહીં બનાવવામાં આવેલા વિશેષ કૃત્રિમ કુંડમાં ગણપતિની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું છે. નદીના કિનારા વિસ્તારમાં કોઈપણ નાના બાળકોને વૃદ્ધોને જવા દેવામાં આવતા નથી સાથે જ અહીં વોલેન્ટર દ્વારા ગણપતિની પ્રતિમાઓ ફાયર વિભાગની ટીમ સુધી પહોંચાડી તેને કૃત્રિમ કુળમાં વિસર્જિત કરવામાં આવી રહી છે.
આમ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટની જાહેરાત બાદ વરસાદે ભારે કહેર વરસાવ્યો છે, વહેલી સવારથી પડી રહેલા વરસાદે અનેક જગ્યા ઉપર વરસાદમાં પાણી ભરાયા છે.
