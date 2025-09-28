ETV Bharat / state

છેલ્લે છેલ્લે વરસાદે બગાડી ગરબાની મજા, વલસાડમાં આંધી-તોફાન સાથે ખાબકેલા વરસાદથી આયોજકોને નુકશાન

ઝડપે ફુકાયેલા પવનમાં ગરબાનો સ્ટેજ હવામાં ભંગોડાયને નીચે પડ્યો. જેને લઇને ગોકુળ ગ્રુપના આયોજકોને ભારે નુકસાન થવા પામ્યું છે.

વલસાડમાં વરસાદ થતા આયોજકોને ભારે નુકશાન
વલસાડમાં વરસાદ થતા આયોજકોને ભારે નુકશાન (ETV Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 1:17 PM IST

વલસાડ : મેઘરાજાએ છઠ્ઠા નોરતે પાડ્યો રંગમાં ભંગ અનેક મોટા આયોજકોને થયું ભારે નુકસાન. વલસાડના ગોકુળ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત ગરબા મહોત્સવમાં વાવાઝોડા સાથે આવી પડેલા વરસાદને પગલે ગ્રાઉન્ડ ઉપર પાણી ભરાઈ ગયા તો બીજી તરફ તીવ્ર ઝડપે ફુકાયેલા પવનમાં ગરબાનો સ્ટેજ હવામાં ભંગોડાયને નીચે પડ્યો. જેને લઇને ગોકુળ ગ્રુપના આયોજકોને ભારે નુકસાન થવા પામ્યું છે.

રાત્રિ દરમિયાન આવી પડેલા વરસાદને પગલે દોડધામ મચી

નોરતા શરૂ થયા બાદ ખેલૈયાઓમાં ગરબા રમવા માટેની ધૂમ બચી હતી. જો કે અચાનક છઠ્ઠા નોર્થ છે, મેઘરાજાએ એન્ટ્રી આકસ્મિક રીતે કરતા ખેલૈયાઓમાં નારાજગી આપી ગઈ હતી, તો બીજી તરફ અચાનક આવી પડેલા વરસાદને પગલે અનેક જગ્યા ઉપર ગ્રાઉન્ડમાં દોડધામ મચી હતી. વાવાઝોડા સાથે આવેલા વરસાદને પગલે અનેક જગ્યાઓ પર ખાડા ખરાબી જોવા મળી હતી.

વલસાડમાં વરસાદ થતા આયોજકોને ભારે નુકશાન (ETV Bharat Gujarat)

વલસાડના ગોકુલ ગ્રુપમાં આયોજકોને નુકસાન

વલસાડના ગોકુલ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત નવરાત્રી મહોત્સવ 2025માં શનિવારના રોજ આવી પડેલા અચાનક વરસાદને પગલે ગરબે રમી રહેલા ખેલૈયાઓમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ભારે પવન સાથે મુકાયેલા વરસાદમાં અનેક જગ્યા ઉપર પાણી ભરાયા હતા, તેમ જ હોલ્ડિંગ સો ઉડીને નીચે પડ્યા હતા. આયોજકો દ્વારા બેનરો લગાવવામાં આવ્યા હતા, એ બેનરો પણ હવામાં ફંગોળાઈ ગયા હતા. એટલું જ નહીં ઓરકેસ્ટ્રા પાર્ટી માટે અને ગાયકો માટે બનાવવામાં આવેલો સ્ટેજના ડોમનું છત પણ હવામાં ઉડી ગયો હતો. પત્તાનો મહેલ હવામાં ઉડી જાય તે રીતે માત્ર ગણતરીની સેકન્ડમાં મોટો સ્ટેજનો છંદ ઉડી ગયો હતો. જેને લઈને ત્યાં ઉભેલાઓ પણ આચાર્યચકિત થઈ ગયા હતા.

ઓર્કેસ્ટ્રાનો સ્ટેજ ઉડ્યો
ઓર્કેસ્ટ્રાનો સ્ટેજ ઉડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ગરબા આયોજકોને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું

લાખો રૂપિયા ખર્ચીને દર વર્ષે નવરાત્રિ આયોજકો ખેલૈયાઓને મોજ પડે તે માટેનું વિશેષ ધ્યાન રાખતા હોય છે, અને તે માટે ગરબાના આયોજનોમાં વિશેષ ખર્ચો પણ કરતા હોય છે. ગોકુળ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત ગરબા મહોત્સવમાં આયોજકો દ્વારા ખેલૈયાઓને ધ્યાનમાં રાખીને વિશેષ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. વિવિધ ડોન તેમજ બેઠક વ્યવસ્થા ખુરશીઓ અને ઓરકેસ્ટ્રા પાર્ટી માટે વિશેષ સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સ્ટેજ ઉપરનો ડોમની છત પણ હવામાં પોતાની જેમ ઉડી ગઈ હતી. જેને લઇને લાઈટો કેબલિંગ તેમજ મંડપના કાપડ પણ વરસાદમાં પલળી ગયા હતા.

ગરબા રમવા ગયેલા ખેલૈયાએ કેદ કરેલો લાઇવ વિડિયો સામે આવ્યો

વલસાડના ગોકુળ ગ્રુપમાં આયોજિત ગરબામાં ગરબા ખેલવા માટે ગયેલા ખેલૈયા દ્વારા વરસાદના કેટલાક ફોલોને કેદ કરવા માટે મોબાઇલમાં વિડીયો કેદ કરાયો હતો. આ વીડિયોમાં તીવ્ર પવન સાથે આવેલા વરસાદને કારણે ઉડી ગયેલા સ્ટેજની છતનો વિડિઓ મોબાઈલમાં કેદ થઈ જવા પામ્યો હતો. જેમાં કેટલાક સ્ટેજ ઉપર ઉભેલા લોકો ઈલેક્ટ્રીક લાઈટો અને એની સામગ્રીઓ ઊતરી લેતા જોવા મળ્યા હતા.

ઓર્કેસ્ટ્રાનો સ્ટેજ ઉડ્યો
ઓર્કેસ્ટ્રાનો સ્ટેજ ઉડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

પવન સાથે આવેલા વરસાદને કારણે અનેક સ્થળે ઇલેક્ટ્રિક પોલ ધરાશાઈ

ઝડપી પવન સાથે આવેલા વરસાદને પગલે પારડીના વાઘછીપા વિસ્તારમાં 5થી વધુ વીજપોલ ધરાઈ થઈ જતા ગામમાં અંધાર પટ છવાયો. રાત્રિ દરમ્યાન રોડ રસ્તા ઉપર ઝાડની ડાળીઓ ઇલેક્ટ્રિક વીજતાર ઉપર પડતા જ અનેક સ્થળે થાંભલા જમીનદોસ્ત થવા પામ્યા હતા. જોકે કોઈ જાનહાનિ બની નહી હતી.

આમ વલસાડ શહેર માં વેરી બનેલા વરસાદને પગલે મોટા ગરબા આયોજકોને નુકશાની વહોરવાનો વારો આવ્યો હતો. ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પડ્યો હતો.

વરસાદ થતા આયોજકોને ભારે નુકશાન
વરસાદ થતા આયોજકોને ભારે નુકશાન (ETV Bharat Gujarat)

