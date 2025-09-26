વલસાડ: નાણાં મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ GST સુધારાના અનુસંધાને વિગતવાર માહિતી આપી

ETV Bharat / state

ગુજરાતના નાણાં, ઉર્જા-પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના કેબીનેટ મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈના વાપી વી.આઈ.એ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Published : September 26, 2025 at 3:39 PM IST

વલસાડ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં કાર્યરત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જી.એસ.ટી.માં કરવામાં આવેલ સુધારા (GST REFORMS) સંદર્ભે વિગતવાર માહિતી આપવા વલસાડ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ હેમંતભાઈ કંસારાની આગેવાનીમાં ગુજરાતના નાણાં, ઉર્જા-પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગના કેબીનેટ મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈના વાપી વી.આઈ.એ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં તાજેતર માં થયેલ GST સુધારા અંગે વિગતવાર માહિતી આપી.

પત્રકાર પરિષદમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હેમંતભાઈ કંસારા દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રમોદીજીના નેતૃત્વમાં શરૂ કરવામાં આવેલ જી.એસ.ટી બચત અભિયાન અંગે માહિતી આપી હતી.

નાણાં મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ ગરીબ મધ્યમવર્ગ, કિસાન તેમજ ઉદ્યોગકારો સહિત આમ જનતાને જી.એસ.ટી સુધારા થકી થનાર લાભો અને બચત અંગે વિગતવાર માહિતીઓ આપતા જણાવ્યું કે, જીએસટી દરમાં ઘટાડો થતા સામાન્ય માણસ ઉધોગકારો અને ખેડૂતોને સીધો ફાયદો થશે 15 મી ઓગસ્ટમાં દિને લાલ કિલ્લા ઉપરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલા ભાષણમાં દિવાળી અને નવરાત્રીના સમયે લોકોને જીએસટીના સ્લેબમાં ફેરફાર કરીને સામાન્ય લોકોને મુશ્કેલી ન પડે અને લોકોને અગવડ ન પડે તે બાબતે ફેરફાર કરવા માટેનું વાયદો કર્યો હતો જે અનુસાર તારીખ ત્રણ અને ચાર સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ યોજાયેલી 56મી જીએસટી કાઉન્સિલમાં માળખાગત સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે.

Gst કાઉન્સિલની બેઠક રાત્રે 11 સુધી ચાલી હતી

જેમાં વેરાદરમાં સુધારો અને ઇસ ઓફ લિવિંગ એમ મુખ્ય ત્રણ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ માટે રાજ્યના તમામ નાણામંત્રી સાથે એક વિશેષ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ચાલી હતી અને તમામના સરવાનું મતે જીએસટીમાં કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ખેતી માટે જરૂરી એવા ટ્રેક્ટર ફર્ટિલાઇઝર પીએફના સાધનો તેમ જ અન્ય મસીનરી વગેરે પર વેરાનો દર 18% અને 12% થી ઘટાડી 5 ટકા કરવામાં આવ્યો છે, તેથી ખેતપેદાશની ઊંચી લાગતમાં ઘટાડો થશે અને આ પગલું લેતા ગુજરાતના કરોડો ખેડૂતોને તેનો સીધો ફાયદો થશે.

ક્યાં કેટલા GST દર માં ઘટાડો થયો

સામાન્ય માણસોને જરૂરી એવી ચીજ વસ્તુઓમાં પણ ખાદ્ય પદાર્થ જેવા કે પરાઠા ખાખરા પનીર પીઝા બ્રેડ વગેરે વસ્તુઓ પર વેરા મુક્તિ આપવામાં આવી છે. પેસ્ટ્રી, કેક, ચોકલેટ, કેન્ડી, સીવીલ ફ્લેક્સ વગેરે વસ્તુઓ પર જીએસટી 18% હતો, તે ઘટાડી ૫ ટકા કરવામાં આવ્યો છે. ફૂડ, સોયા, મિલ્ક દૂધની બનાવટના પીણા, ફ્રુટ, પીણા વગેરે પર 12%થી વેરાનો દર ઘટાડી 5 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. દૈનિક વપરાશની ચીજ વસ્તુઓ જેવી કે ટૂથપેસ્ટ, સેવિંગ ક્રીમ, સાબુ વગેરે વસ્તુ પર વેરાનો દર ઘટાડીને 5 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. ટેલિવિઝન, એસી, ફ્રીઝ, વોશિંગ મશીન વગેરે પર વેરાનો દર 28 થી ઘટાડી 18 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. વ્યક્તિગત મેડીક્લેમ અને વ્યક્તિગત જીવન વીમાના પ્રીમિયમને જીએસટી હેઠળ મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

કેન્સરની દવા અને સ્ટેશનરીને પણ રાહત

કેન્સર જેવી જીવલેણ રોગોની સારવાર માટે વપરાતી દવાઓને વેરામાંથી આપવામાં આવી છે. સર્જીકલ આઈટમ મેડિકલ ગ્રેડ ઓક્સિજન ગ્લુકોમીટર જેવી વસ્તુઓને 12% થી ઘટાડી 5 ટકા જીએસટી કરવામાં આવ્યો છે. સ્ટેશનરી જેવી કે રબર, સ્ટેશનરી, બુક્સ, મેપ વગેરે વસ્તુઓ પર જીએસટી હેઠળ મુક્તિ આપવામાં આવી છે. તેમ જ કાગળ મેથેમેટિકલ બોક્સ, જીઓમેટ્રિકલ બોક્સ અને કલરબોક્સ પર વેરાનો દર ઘટાડી 5 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. હેન્ડીક્રાફ્ટની વસ્તુઓ જેવી કે મૂર્તિ, લેમ્પ પેઇન્ટિંગ, સ્ટોનવર્ક વગેરે પર વેરાનો દર 12% માંથી ઘટાડી 5 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.

ફોર વ્હીલર વાહનો ઉપર પણ ઘટાડો

1200ccથી ઓછી એન્જિન કેપેસિટી વાળી પેટ્રોલ એલપીજી અને સીએનજી વેરિયન્ટની ગાડીમાં તેમજ 1500 સીસીથી ઓછી એન્જિન કેપેસિટીવાળી ડીઝલ ગાડીઓમાં વેરાનો દર 28% થી ઘટાડી 18 ટકા કરવામાં આવ્યા છે, જેનો સીધો ફાયદો નાના અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને થશે. આ સાથે સાથે રિન્યુએબલ એનર્જીના વપરાશ અને ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સોલાર વિન્ડ તેમજ દરિયાઈ મોજાથી ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા માટેના સાધનો અને તેના પાર્ટ્સ પર વેરાનો દર 12% થી ઘટાડી 5 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. માઇક્રો તેમજ નાના ઉદ્યોગોને ઉપરોક્ત સુધારાને સીમા ચિન્હ રૂપે ફાયદો થશે તેવું જણાય છે.

નાના ઉધોગકારોને થશે ફાયદો

વાપીના ઉદ્યોગ જગતના નાના ઉદ્યોગોને ફાયદો થાય તેવી ભારોભાર શક્યતા છે. જેમાં વેરાના દરમાં ઘટાડો થવાથી વસ્તુઓનો ઉપયોગ વધશે. વસ્તુ કે સેવાના વર્ગીકરણમાં સુધારો થવાથી લીટીગેશન ઘટશે, જેથી એસ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસને વેગ મળશે. રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ સરળ થવી વગેરે સુધારાઓથી ધંધામાં વધારો થશે તેમ જ કોમ્પ્લાયન્સ કોસ્ટમાં પણ ઘટાડો કરીને ઇસ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસમાં વધારો થશે. રિફંડ પ્રક્રિયામાં સરળીકરણ તેમજ રિફંડનો ઝડપી નિકાલ તથા નાણાકીય લિક્વિટીના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવશે.

જ્યાં સુધી જુનો સ્ટોક પૂર્ણ નહીં થાય ત્યાં સુધી નવો ભાવ લાગુ નહી થાય

આ પ્રસંગે નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા ખરીદી કરનાર અને વપરાશ કરનારને સીધો ફાયદો થાય તે માટે સરકાર દ્વારા તમામને લાભો મળે તે માટેની વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે હાલમાં જુનો સ્ટોક જ્યાં સુધી બજારમાં ઉપલબ્ધ રહેશે ત્યાં સુધી તેના ભાવમાં ઘટાડો થશે નહીં કારણકે જ્યાં સુધી જુનો સ્ટોક પૂર્ણ નહીંથાય ત્યાં સુધી નવો સ્ટોક જીએસટી સાથે આવશે નહીં અને નવો સ્ટોક આવ્યા બાદ તેનો ભાવ ઘટાડો સીધો જોવા મળશે. તેમણે કહ્યું કે જીએસટીના ઘટાડાને કારણે 50000 કરોડનો લોકોને લાભ થશે.

આ તબક્કે વલસાડ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી શિલ્પેશભાઈ દેસાઈ, વી.આઈ.એ. પ્રમુખ સતિષભાઈ પટેલ, જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ જીતેશભાઈ પટેલ,જિલ્લા ભાજપ મીડિયા કન્વીનર દિવ્યેશ કૈલાશનાથ પાંડે, વાપી શહેર પ્રમુખ મનીષભાઈ પટેલ, વાપી તાલુકા પ્રમુખ સમયભાઈ પટેલ,વાપી નોટિફાઇડ પ્રમુખ અમનભાઈ ત્રિવેદી, જિલ્લા સહ-મીડિયા ઇન્ચાર્જ સંદીપભાઈ પટેલ, સહિત ત્રણે મંડળના હોદ્દેદારો, કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

