વલસાડમાં વરસાદી ઝાપટાં વચ્ચે ખેલૈયાઓનો ઉમંગ, છત્રી અને રેઈનકોટ પેહરી ગરબામાં ઝૂમ્યા, જુઓ VIDEO

વાપીના કેટલાક વિસ્તારમાં લોકો વરસતા વરસાદમાં ભીંજાતા ભીંજાતા ગરબા રમતા જોવા મળ્યા.

વરસાદી ઝાપટાં વચ્ચે ખેલૈયાઓનો ઉમંગ
વરસાદી ઝાપટાં વચ્ચે ખેલૈયાઓનો ઉમંગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 28, 2025 at 3:34 PM IST

વલસાડ : ધરમપુર તાલુકાના તસ્કરી ગામે આયોજીત ગરબા મહોત્સવમાં લોકો મન મૂકી ઝૂમી રહેલા જોવા મળ્યા હતા. વરસાદ પણ જાણે નવરાત્રીનો એક ભાગ હોય તે રીતે એક ખેલૈયાઓ ગરબાની અંદર માતા શક્તિની આરાધના કરતા વરસતા વરસાદમાં છત્રી અને રેનકોટ લઈને ગરબા રમતા જોવા મળ્યા હતા. વાપીના કેટલાક વિસ્તારમાં લોકો વરસતા વરસાદમાં ભીંજાતા ભીંજાતા ગરબા રમતા જોવા મળ્યા.

વરસાદે ખેલૈયાનો ઉત્સાહ વધાર્યો

નવરાત્રી મહોત્સવમાં માતાજીની આરાધના દોઢગણી બની ગઈ, જ્યારે અંબે માતા મંદિર પરિસરમાં યોજાતા પરંપરાગત ગરબાના કાર્યક્રમ દરમિયાન અચાનક વરસાદ વરસ્યો. વાતાવરણમાં છવાયેલું વાદળછાયું આભ ખેલૈયાઓ માટે શરૂઆતમાં ચિંતાનો વિષય બન્યું હતું, પરંતુ થોડા જ સમયમાં વરસતા વરસાદે ખેલૈયાઓના ઉત્સાહમાં નવો રંગ ભરી દીધો. માતાજીની આરાધનામાં મશગુલ ખેલૈયાઓએ વરસાદને પણ પર્વનો હિસ્સો માનીને ગરબા મેદાનમાં ઝૂમી ઉઠ્યા હતા.

વરસાદી ઝાપટાં વચ્ચે ખેલૈયાઓનો ઉમંગ (ETV Bharat Gujarat)

વરસાદ ખેલૈયાઓ માટે વિઘ્ન બની ન શક્યો

અચાનક પડેલા વરસાદે ખેલૈયાઓની રફ્તાર રોકી નહોતી, પરંતુ તેમની ખુશીમાં ઉમેરો કર્યો હતો. યુવતીઓ, મહિલાઓ અને યુવાનો પરંપરાગત વેશભૂષામાં ભીંજાઈને ગરબે રમતા જોવા મળ્યા હતા. વરસાદની ટીપાં સાથે ખેલૈયાઓના ઘૂંઘટ, ચણિયાચોળી અને રંગીન કપડાં ઝળહળતા થતાં સમગ્ર મેદાન એક અનોખું દૃશ્ય પેદા થયું હતું. માતાજીના ભક્તિગીતોની મધુર ધૂન સાથે વરસતો વરસાદ ખેલૈયાઓ માટે યાદગાર ક્ષણો બની રહ્યો હતો.

વરસાદી ઝાપટાં વચ્ચે ખેલૈયાઓનો ઉમંગ
વરસાદી ઝાપટાં વચ્ચે ખેલૈયાઓનો ઉમંગ (ETV Bharat Gujarat)

દર્શનાર્થે આવેલા લોકો વરસાદથી બચતા જોવા મળ્યા

અંબે માતા મંદિર ખાતે દર વર્ષે યોજાતા ગરબામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજરી આપતા હોય છે. આ વર્ષે પણ મંદિરે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. સાંજે વાતાવરણ ખુલ્લું હોવાને કારણે ઘણા પરિવારો પોતાના બાળકો સાથે વિના છત્રી દર્શનાર્થે પહોંચ્યા હતા, પરંતુ અચાનક વરસાદના કારણે મંદિર પરિસરમાં આવેલા લોકો છત અને શામિયાણા નીચે આશરો લેતા જોવા મળ્યા હતા. કેટલાક પરિવારો વરસાદમાંથી બચવા માટે નજીકના હોલ તથા દુકાનોના શેડ નીચે ઊભા રહી ગયા હતા.

છત્રી અને રેઈનકોટ પેહરી લોકો ગરબામાં ઝૂમ્યા
છત્રી અને રેઈનકોટ પેહરી લોકો ગરબામાં ઝૂમ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ભીંજાતા ગરબે રમવાના દૃશ્યો મોબાઈલમાં કેદ કરતા લોકો જોવા મળ્યા

ઘણા ખેલૈયાઓએ વરસાદને અવસર માનીને ખુલ્લા મેદાનમાં જ ભીંજાઈને ગરબે રમવાનું પસંદ કર્યું. યુવતીઓ અને મહિલાઓ વરસાદી ટીપાં વચ્ચે માતાજીની સ્તુતિ કરતાં ગરબા રમતા દેખાયા. ઘણા ખેલૈયાઓ મોબાઇલમાં આ અનોખા દૃશ્યો કેદ કરતા જોવા મળ્યા હતા. વરસાદી ઝાપટાં વચ્ચે ખેલૈયાઓની તાળી, પગલાં અને સંગીતની તાલ સાથે મેદાન ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

છત્રી અને રેઈનકોટ પેહરી લોકો ગરબામાં ઝૂમ્યા
છત્રી અને રેઈનકોટ પેહરી લોકો ગરબામાં ઝૂમ્યા (ETV Bharat Gujarat)

છત્રી અને રેઈનકોટ પેહરી લોકો ગરબામાં ઝૂમ્યા

સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે, "વર્ષોથી ગરબા રમીએ છીએ, પરંતુ વરસાદમાં ગરબા રમવાનો આ અનુભવ ખરેખર અદભુત છે. માતાજીના આશીર્વાદ રૂપે વરસેલો વરસાદ ખેલૈયાઓ માટે આનંદનો વિષય બની ગયો હતો. નાના બાળકો વરસાદમાં દોડતા અને ગરબાની તાલ પર ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. મહિલાઓ અને યુવતીઓ પરંપરાગત વેશભૂષામાં ભીંજાઈને પણ ઉત્સાહપૂર્વક રમતા રહ્યા હતા.

વરસાદી ઝાપટાં વચ્ચે ખેલૈયાઓનો ઉમંગ
વરસાદી ઝાપટાં વચ્ચે ખેલૈયાઓનો ઉમંગ (ETV Bharat Gujarat)

આ રીતે અચાનક પડેલા વરસાદે અંબે માતા મંદિરના ગરબાને નવી છાપ આપી હતી. ખેલૈયાઓ માટે આ અનુભવ યાદગાર બની રહ્યો હતો. વરસાદી વાતાવરણ અને ભક્તિભાવ સાથે રમાયેલો ગરબા જીવનભર યાદ રહી શકે એવો બની ગયો હતો. માતાજીના દર્શન સાથે ખેલૈયાઓએ વરસાદને પણ પર્વની ખુશીમાં સ્વીકારી લીધો હતો.

