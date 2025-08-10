Essay Contest 2025

વલસાડ એસટી ડેપોમાં બાળકે હેન્ડબ્રેક ખેંચતા ટેમ્પો મુસાફરો તરફ ધસી આવ્યો, જુઓ વિડીયો - VALSAD BUS STATION

ટેમ્પો ચાલકની ગેરહાજરીમાં ટેમ્પોમાં બેઠેલા એક બાળકે હેન્ડબ્રેક ખેંચી લેતા ટેમ્પો ઢાળથી બસ સ્ટેશન તરફ ધસી આવ્યો

વલસાડ બસ સ્ટેશનમાં અચાનક ટેમ્પો અકસ્માત,
વલસાડ બસ સ્ટેશનમાં અચાનક ટેમ્પો અકસ્માત, (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 10, 2025 at 7:49 PM IST

વલસાડ : વલસાડ એસટી ડેપોમાં એક વિચિત્ર અકસ્માત સર્જાતા મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. ચા પીવા ગયેલા ટેમ્પો ચાલકની ગેરહાજરીમાં ટેમ્પોમાં બેઠેલા એક બાળકે હેન્ડબ્રેક ખેંચી લેતા ટેમ્પો ઢાળ પરથી નીચે ધસી આવ્યો અને પ્લેટફોર્મ પર બેઠેલા મુસાફરો સાથે અથડાયો હતો. આ ઘટનામાં બે થી ત્રણ મુસાફરોને સામાન્ય ઇજા પહોંચી હતી. જેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે.

શું હતી આખી ઘટના : વલસાડ એસટી ડેપોમાં બપોરના સમયે એક ટેમ્પો ચાલક પોતાનો ટેમ્પો ડેપોમાં પાર્ક કરીને નજીકની ચાની કીટલી પર ગયો હતો. તે દરમિયાન ટેમ્પોમાં બેઠેલા એક નાના બાળકે રમતા રમતા અચાનક ટેમ્પોની હેન્ડબ્રેક ખેંચી લીધી હતી. જેના કારણે ડેપોના વિસ્તારમાં થોડો ઢાળ હોવાથી હેન્ડબ્રેક છૂટતા જ ટેમ્પો ઝડપથી નીચે તરફ ધસી આવ્યો હતો, અને ડેપોમાં જ્યાં મુસાફરો ઊભા રહે છે. તે પ્લેટફોર્મ તરફ આગળ વધ્યો હતો.

પ્લેટફોર્મ પર મુસાફરોને અડફેટે લીધા : અચાનક અનિયંત્રિત બનેલા ટેમ્પોએ પ્લેટફોર્મ પર બસની રાહ જોઈને બેઠેલા મુસાફરોને અડફેટે લીધા હતા. ટેમ્પો સીધો પ્લેટફોર્મ સાથે અથડાયો હતો. આ અકસ્માતમાં બે થી ત્રણ મુસાફરોને નાની-મોટી ઈજાઓ થઈ હતી. અકસ્માત સર્જાતા જ ડેપોમાં હાજર અન્ય મુસાફરો અને સ્ટાફ કર્મચારીઓ દોડી આવ્યા હતા. લોકોનું ટોળું ઘટના સ્થળે ભેગું થઈ ગયું હતું.

વલસાડ બસ સ્ટેશનમાં અચાનક ટેમ્પો અકસ્માત, (Etv Bharat Gujarat)

ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડાયા : ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોને તાત્કાલિક ડેપોના સ્ટાફ અને સ્થાનિક લોકોની મદદથી સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી મુસાફરોમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો. લોકોએ ભેગા થઈ ગયા હતા. ટેમ્પોમાં નાનું બાળક દેખાઈ આવતા લોકો એક સમયે સ્તભદ થઈ ગયા હતા.

સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી ફૂટેજમાં ઘટના કેદ : આ સમગ્ર અકસ્માત ડેપોમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો છે. ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે ટેમ્પો ચાલક બહાર ગયા બાદ એક બાળક ટેમ્પોમાં બેઠેલું છે, અને અચાનક હેન્ડબ્રેક ખેંચે છે. ત્યારબાદ ટેમ્પો ઢાળ પરથી નીચે ગતિ પકડીને પ્લેટફોર્મ સાથે અથડાઈને ઊભો રહે છે. લોકો એકત્ર થઈ જાય છે. ઈજાગ્રસ્તોને હેમખેમ ઉઠાડીને ટેમ્પો ચાલકને શોધતા સીસીટીવીમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ ફૂટેજ હાલ સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

સાવધાની રાખવાની જરૂરિયાત : આ ઘટનાએ ડેપો અને જાહેર સ્થળો પર વાહન પાર્ક કરતી વખતે વધુ સાવધાની રાખવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ રહી છે. વાહનચાલકોએ વાહનને સુરક્ષિત રીતે પાર્ક કરવાની સાથે બાળકોને વાહનમાં એકલા ન છોડવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. એક નાની બેદરકારી પણ મોટી દુર્ઘટનાનું કારણ બની શકે છે, તે આ ઘટના પરથી સાબિત થાય છે. આ ઘટના અંગે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

વલસાડ ડેપો મેનેજરે જણાવ્યુ : વલસાડ ડેપો મેનેજર અનિલભાઈ અટારાએ જણાવ્યું કે, આજે સવારે આ ઘટના ધ્યાન પર આવી જ્યારે ટેમ્પો ચાલક ટેમ્પોમાં બાળક બેસાડીને ચા પીવા ઉતર્યો હતો. ઘટનામાં બાળકે હેંડ બ્રેક ખેંચી લેતા ટેમ્પો ઢાળ હોવાથી ડેપોના પ્લેટફોર્મ તરફ ધસી આવ્યો હતો. કોઈ મોટી હોનારત ન બની પરંતુ એક મહિલાને ઇજાઓ થઈ છે. ઘટનામાં પોલીસ પહોંચી હતી, અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

