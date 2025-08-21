ETV Bharat / state

વલસાડની ભેંસુ ખાડીમાં કાર તણાઈ: પિતા બચી ગયા, પત્ની-પુત્રીનું દુઃખદ મોત - VALSAD NEWS

વલસાડના પારડી તાલુકામાં એક દુખદ બનાવ બન્યો છે. અહીં ભેંસુ ખાડીમાં એક કાર તણાઈ હતી, જેમાં શિક્ષક દંપતી તેમની આઠ વર્ષની દીકરી સાથે સવાર હતા.

વલસાડની ભેંસુ ખાડીમાં કાર તણાઈ
વલસાડની ભેંસુ ખાડીમાં કાર તણાઈ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 10:30 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 11:03 AM IST

વલસાડ : ગતરોજ બુધવારે ગુજરાતભરમાં વરસાદનો રાઉન્ડ શરુ થયો છે. બુધવારે સવારે 6 વાગ્યાથી આજે સવારે 6 વાગ્યા સુધીના છેલ્લા 24 કલાકમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે. આ વચ્ચે વલસાડ જિલ્લામાં ભેંસુ ખાડીમાં i20 કાર તણાઈ હતી. આ કારમાં શિક્ષક દંપતી તેમની આઠ વર્ષની દીકરી સાથે સવાર હતા.

વલસાડની ભેંસુ ખાડીમાં કાર તણાઈ : આ બનાવ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર એક શિક્ષક દંપતી અને તેમની આઠ વર્ષની દીકરી સાથે i20 કારમાં મોડી રાત્રે દુમલાવથી પારડી તરફ જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન પારડી તાલુકાના તરમાલિયા ગામની ભેંસુ ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં કાર ઉતારતા કાર ખાડીના પાણીમાં તણાઈ હતી. આ ઘટનામાં ચાલક શિક્ષક દરવાજો ખોલી બહાર નીકળી ગયા. જ્યારે આઠ વર્ષીય પુત્રી અને શિક્ષિકા કાર સાથે તણાઈ ગયા હતા.

પિતા બચી ગયા, પત્ની-પુત્રીનું દુઃખદ મોત

રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF) એ સ્થાનિક રહેવાસીઓ સાથે મળીને ગુમ થયેલા લોકોને શોધવા માટે કામગીરી શરૂ કરી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કારના ડ્રાઇવરને બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેની પત્ની અને બાળક સહિત બે અન્ય લોકો શોધી શક્યા ન હતા. વહેલી સવારે સાત વાગે i20 કાર ખાડીમાંથી મળી આવી, જેમાં બે મૃતદેહ હતા.

શિક્ષક દંપતી અને આઠ વર્ષની પુત્રી

આ બનાવમાં બચી જનાર મહેશભાઈ પટેલ ઉમરગામ હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. જ્યારે તેમના સ્વ. પત્ની તનાસાબેન પટેલ મૂળ ડુમલાવ ગામના વતની હતા. તેઓ 2018થી પારડી નજીકના અંબાચ ગામે ભાણીયા ફળિયામાં આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા હતા. શિક્ષક દંપતીને આઠ વર્ષની દીકરી યશ્વી હતી.

વહેલી સવારે i20 કાર મળી, જેમાં બે મૃતદેહ હતા

પારડીના મામલતદાર કિરણ રાણાએ જણાવ્યું કે, "વરસાદ પછી, રસ્તા પર લગભગ ચાર ફૂટ પાણી વહી રહ્યું હતું. એક કાર ત્યાં ફસાઈ ગઈ. સ્થાનિક લોકોએ ડ્રાઇવરને બચાવ્યો, પરંતુ તેની પુત્રી અને પત્નીને બચાવી શક્યા નહીં. આ કારણોસર, NDRF ટીમને વલસાડ બોલાવવામાં આવી. 20 લોકોની ટીમે અઢી કલાક શોધખોળ કરી."

ડ્રાઈવરને બહાર કાઢવામાં મદદ કરનાર સ્થાનિક પ્રવીણભાઈએ જણાવ્યું, "સાંજે 7.30 વાગ્યે, અમને સંદેશ મળ્યો કે અહીં એક વ્યક્તિની કાર પાણીમાં ડૂબી રહી છે. અમે તાત્કાલિક અહીં આવ્યા. અમે અહીં શોધખોળ કરી પણ કોઈ મળ્યું નહીં. પછી અમને તે વ્યક્તિનો અવાજ સંભળાયો જે અમને બોલાવી રહ્યો હતો. અમે તેને બચાવ્યો."

