વલસાડ : ગતરોજ બુધવારે ગુજરાતભરમાં વરસાદનો રાઉન્ડ શરુ થયો છે. બુધવારે સવારે 6 વાગ્યાથી આજે સવારે 6 વાગ્યા સુધીના છેલ્લા 24 કલાકમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે. આ વચ્ચે વલસાડ જિલ્લામાં ભેંસુ ખાડીમાં i20 કાર તણાઈ હતી. આ કારમાં શિક્ષક દંપતી તેમની આઠ વર્ષની દીકરી સાથે સવાર હતા.
વલસાડની ભેંસુ ખાડીમાં કાર તણાઈ : આ બનાવ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર એક શિક્ષક દંપતી અને તેમની આઠ વર્ષની દીકરી સાથે i20 કારમાં મોડી રાત્રે દુમલાવથી પારડી તરફ જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન પારડી તાલુકાના તરમાલિયા ગામની ભેંસુ ખાડીના ધસમસતા પ્રવાહમાં કાર ઉતારતા કાર ખાડીના પાણીમાં તણાઈ હતી. આ ઘટનામાં ચાલક શિક્ષક દરવાજો ખોલી બહાર નીકળી ગયા. જ્યારે આઠ વર્ષીય પુત્રી અને શિક્ષિકા કાર સાથે તણાઈ ગયા હતા.
#WATCH | Gujarat | NDRF and locals conduct a rescue operation after a car, along with its three passengers, was washed away in Desai Creek in Valsad district. The driver of the car has been rescued. His wife and child, the other two passengers, are still missing. pic.twitter.com/9DPxJJgSYq— ANI (@ANI) August 20, 2025
પિતા બચી ગયા, પત્ની-પુત્રીનું દુઃખદ મોત
રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF) એ સ્થાનિક રહેવાસીઓ સાથે મળીને ગુમ થયેલા લોકોને શોધવા માટે કામગીરી શરૂ કરી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કારના ડ્રાઇવરને બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેની પત્ની અને બાળક સહિત બે અન્ય લોકો શોધી શક્યા ન હતા. વહેલી સવારે સાત વાગે i20 કાર ખાડીમાંથી મળી આવી, જેમાં બે મૃતદેહ હતા.
#WATCH | Valsad, Gujarat | Tehsildar of Pardi Tehsil, Kiran Rana, said, After the rain, about four feet of water was flowing over the road... An i10 car got stuck there. The driver was saved by the locals, but despite trying, they could not save his child and wife. For that… https://t.co/IxoBgVHEhh pic.twitter.com/AeoQ8YJ9zW— ANI (@ANI) August 21, 2025
શિક્ષક દંપતી અને આઠ વર્ષની પુત્રી
આ બનાવમાં બચી જનાર મહેશભાઈ પટેલ ઉમરગામ હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. જ્યારે તેમના સ્વ. પત્ની તનાસાબેન પટેલ મૂળ ડુમલાવ ગામના વતની હતા. તેઓ 2018થી પારડી નજીકના અંબાચ ગામે ભાણીયા ફળિયામાં આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા હતા. શિક્ષક દંપતીને આઠ વર્ષની દીકરી યશ્વી હતી.
#WATCH | Valsad, Gujarat | A local who helped rescue the car driver, Praveen Bhai, says, " at 7.30 pm, we got a message that a man's car was sinking in the water here. we came here immediately. we searched here but couldn't find anyone. then we heard the man's voice calling out to… pic.twitter.com/vClKECIr2x— ANI (@ANI) August 20, 2025
વહેલી સવારે i20 કાર મળી, જેમાં બે મૃતદેહ હતા
પારડીના મામલતદાર કિરણ રાણાએ જણાવ્યું કે, "વરસાદ પછી, રસ્તા પર લગભગ ચાર ફૂટ પાણી વહી રહ્યું હતું. એક કાર ત્યાં ફસાઈ ગઈ. સ્થાનિક લોકોએ ડ્રાઇવરને બચાવ્યો, પરંતુ તેની પુત્રી અને પત્નીને બચાવી શક્યા નહીં. આ કારણોસર, NDRF ટીમને વલસાડ બોલાવવામાં આવી. 20 લોકોની ટીમે અઢી કલાક શોધખોળ કરી."
ડ્રાઈવરને બહાર કાઢવામાં મદદ કરનાર સ્થાનિક પ્રવીણભાઈએ જણાવ્યું, "સાંજે 7.30 વાગ્યે, અમને સંદેશ મળ્યો કે અહીં એક વ્યક્તિની કાર પાણીમાં ડૂબી રહી છે. અમે તાત્કાલિક અહીં આવ્યા. અમે અહીં શોધખોળ કરી પણ કોઈ મળ્યું નહીં. પછી અમને તે વ્યક્તિનો અવાજ સંભળાયો જે અમને બોલાવી રહ્યો હતો. અમે તેને બચાવ્યો."
