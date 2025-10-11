વલસાડ: કપરાડામાં અંધશ્રદ્ધાના નામે 14 વર્ષીય સગીરા પર ભૂવાએ આચર્યું દુષ્કર્મ
પરિવાર સગીરાને લઈ આસલોણા ગામે શંકર વળવી નામના ભૂવા પાસે પહોંચ્યો, જેણે “દેવની પ્રાર્થના અને આશીર્વાદ”થી સગીરાને સાજી કરવાની ખાતરી આપી હતી.
વલસાડ: કપરાડા તાલુકાના આસલોણા ગામમાં અંધશ્રદ્ધા અને ધાર્મિક આડંબરના નામે એક હૃદયદ્રાવક અને માનવતાને શરમજનક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. આ ઘટનામાં એક ભૂવાએ “સારવાર”ના બહાને 14 વર્ષીય સગીરા પર દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેણે સમગ્ર વિસ્તારને હચમચાવી દીધો છે.
અંધશ્રદ્ધામાં ડૂબેલા માતાપિતાએ દીકરીને ભૂવાને સોંપી
કપરાડા તાલુકાના એક આદિવાસી પરિવારની 14 વર્ષીય સગીરા લાંબા સમયથી બીમાર હતી. પરિવારે તેની તબિયત સુધારવા માટે મંદિરો, દરગાહો અને વિવિધ તાંત્રિકો પાસે સારવાર કરાવી હતી, પરંતુ કોઈ ફરક ન પડ્યો. ગામના કેટલાક લોકોની સલાહ પર પરિવાર સગીરાને લઈ આસલોણા ગામે શંકર વળવી નામના ભૂવા પાસે પહોંચ્યો, જેણે “દેવની પ્રાર્થના અને આશીર્વાદ”થી સગીરાને સાજી કરવાની ખાતરી આપી હતી.
પરિવાર ત્રણ દિવસ ભૂવા પાસે રોકાયો
પરિવાર ત્રણ દિવસ સુધી ભૂવા પાસે રોકાયો. ભૂવાએ પરિવારને સમજાવ્યું કે સગીરાની સ્થિતિ સુધરવા માટે વધુ સમયની જરૂર છે અને તેને પોતાની પાસે રાખવી પડશે. વિશ્વાસમાં આવેલા પરિવારે સગીરાને ભૂવાના આશ્રયમાં છોડી ઘરે પરત ફર્યા. પરંતુ, ભૂવાએ એકલતાનો લાભ લઈ સગીરા પર દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સગીરાએ ઘટના જણાવતાં પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી
ત્રણ દિવસ બાદ ભૂવાએ સગીરાને ઘરે મોકલી. ઘરે પહોંચતાં સગીરાએ પરિવારને “સારવાર”ના નામે થયેલા અત્યાચારની વાત કરી. આ સાંભળી પરિવાર આઘાતમાં આવી ગયો અને તુરંત કપરાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે આરોપી શંકર વળવીને ઝડપી પાડ્યો અને પોક્સો અધિનિયમ હેઠળ કેસ નોંધી કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી.
ભૂવો લોકોને ભ્રમિત કરતો હતો
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે શંકર વળવી લાંબા સમયથી ધાર્મિક વિધિઓ અને “દેવની પ્રાર્થના”ના નામે લોકોને ભ્રમિત કરતો હતો. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે આરોપી અગાઉ પણ આવા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો હતો કે નહીં. પીડિતાને તબીબી તપાસ અને કાઉન્સેલિંગ માટે મોકલવામાં આવી છે, જ્યારે આરોપીને રવિવાર સુધી પોલીસ રિમાન્ડમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.
સમાજમાં ચિંતા અને ચેતવણી
આ ઘટનાએ આસપાસના વિસ્તારોમાં ચિંતાનો માહોલ ઊભો કર્યો છે. ગામજનોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે અંધશ્રદ્ધાના નામે લોકો પોતાના સંતાનોને અજાણ્યા વ્યક્તિઓના હવાલે કેવી રીતે કરી દે છે. સામાજિક સંસ્થાઓએ આ ઘટનાની નિંદા કરી અને સરકારને આવા ગુનેગારો સામે કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. આ ઘટના સમાજ માટે અંધશ્રદ્ધા સામે જાગૃતિનો મજબૂત સંદેશ આપે છે.
