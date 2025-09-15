ભરૂચ દૂધધારા ડેરી ચૂંટણી 2025: ભાજપ વિરુદ્ધ વાગરા MLAએ કહ્યું વિકાસ પેનલથી જ લડશું, મનસુખ વસાવા બોલ્યા આવું...
Published : September 15, 2025 at 2:24 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 2:42 PM IST
ભરૂચ : જીલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રમાં તાજેતરમાં ઊભી થયેલી રાજકીય હલચલ નવા વળાંકો લઈ રહી છે. દુધધારા ડેરીની ચૂંટણીમાં ભાજપ દ્વારા પેનલ વિરુદ્ધ જઈને લડનાર 9 ઉમેદવારોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા બાદ, વાગરા ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રાણાએ ખુલ્લેઆમ પક્ષ વિરુદ્ધ બગાવટનો ઢોલ વગાડ્યો છે. રાણાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે “અમે ભાજપના નિશાન વિના વિકાસ પેનલ દ્વારા ચૂંટણી લડશું અને જીત મેળવશું.”
સહકારી ક્ષેત્રમાં કમળનો અભાવ
વાગરા ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રાણાએ દાવો કર્યો કે, ભરૂચ જિલ્લામાં સહકારી ક્ષેત્રની ચૂંટણીમાં ક્યારેય કમળના નિશાન પર ન તો લડાઈ થઈ છે, અને ન તો જીત મળી છે. સહકારી સંસ્થાઓમાં હંમેશા વ્યક્તિગત અને પેનલ આધારિત રાજકારણ રહ્યું છે. પક્ષના ઉચ્ચ કમાન્ડ દ્વારા આપેલા મંડેટ સામે ઉમેદવારો ઊભા કરવામાં આવ્યા હોવાને કારણે 9 ઉમેદવારોને સસ્પેન્ડ કરવાની કાર્યવાહી કરાઈ.
અરૂણસિંહ રાણાનો હૂંકાર
સસ્પેન્શન બાદ વાગરા ધારાસભ્યે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, “અમારા માટે આ સસ્પેન્શનનો કોઈ અર્થ નથી. અમે વિકાસ પેનલ દ્વારા ચૂંટણી લડીશું અને કાર્યકરોના સહકારથી વિજયી બનીશું. ભાજપની ફોજમાંથી કાર્યકરોને અવગણવામાં આવ્યા છે. સક્રિય કાર્યકરોને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા નથી, તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે.”
રાણાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, “અમારા કાર્યકરો વર્ષો સુધી પક્ષ માટે ખટ્યા છે, તેમ છતાં તેમની અવગણના થઈ છે. આથી અમે મજબૂરીમાં પક્ષના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ જઈ પેનલ ઉભી કરી છે.”
ભાજપ માટે પડકાર
દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણીમાં ભાજપની અંદરની ગોઠવણ ખુલ્લી પડી છે. પ્રદેશ અને જિલ્લા કક્ષાએ પક્ષે અલગથી પેનલ જાહેર કરી હતી, પરંતુ સ્થાનિક સ્તરે MLAના નેતૃત્વ હેઠળ બળવાખોરો ઉભા રહ્યા છે. હવે ભાજપના સસ્પેન્ડ કરાયેલા 9 ઉમેદવારોની આગેવાની અરૂણસિંહ રણાએ ખુદ હાથમાં લીધી છે.
વિકાસ પેનલ વિરુદ્ધ સત્તાવાર પેનલ
એક બાજુ ભાજપ મંડળ દ્વારા સત્તાવાર પેનલ જાહેર કરવામાં આવી છે. જ્યારે બીજી બાજુ વિકાસ પેનલ તરીકે ઓળખાતી અરૂણસિંહ રણાની ટીમ મેદાનમાં છે. આથી ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે ભાજપ જ જોવા મળી રહ્યું છે. રાજકીય નિરીક્ષકો માને છે કે સહકારી ક્ષેત્રની આ ચુંટણી ભાજપ માટે પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન બની ગઈ છે.
ધારાસભ્યનો પક્ષ પર પ્રહાર
અરૂણસિંહ રણાએ આરોપ મૂક્યો કે, ભાજપમાં અસંખ્ય કાર્યકરો હોવા છતાં ટિકિટની પસંદગી મર્યાદિત ગોઠવણ આધારિત થઈ છે. “જે કાર્યકરોએ જીવનભર પક્ષને સમય આપ્યો છે, તેમને અવગણવામાં આવ્યા છે. આથી અમે પક્ષ માટે નહીં પણ કાર્યકરોના સન્માન માટે લડી રહ્યા છીએ.”
રાજકીય અસર
આ વિવાદ માત્ર એક સહકારી ચૂંટણી પૂરતો મર્યાદિત નથી. ભવિષ્યમાં ભરૂચ જિલ્લામાં ભાજપની આંતરિક એકતા પર પ્રશ્નચિન્હ ઉભું થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પક્ષના તળિયાના કાર્યકરોના મનમાં અસંતોષ ઉદ્દભવવાની શક્યતા વધી છે.
દુધધારા ડેરીની ચૂંટણી હવે માત્ર સહકારી સંસ્થા પૂરતી નથી રહી, પરંતુ ભાજપની આંતરિક રાજકીય લડાઈમાં પરિણમી છે. એક બાજુ પ્રદેશ નેતૃત્વનું મંડેટ છે તો બીજી બાજુ સ્થાનિક ધારાસભ્યનો દમદાર હુકમ. હવે જોવાનું એ છે કે વિકાસ પેનલ વિજયી બને છે કે સત્તાવાર પેનલ પોતાનું વલણ જાળવી શકે છે.
આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પાર્ટીને મોટો ફટકો પડશે: વસાવા
ભરૂચ સાંસદે જણાવ્યું કે, "આ થઈ રહ્યું છે, એ ઘણું ખોટું થઈ રહ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પાર્ટીને મોટો ફટકો પડશે જોકે આ બાબતે ભરૂચ નર્મદાના સંકલનને સાથે રાખી આ મેન્ડેટ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હોત તો આ વિવાદ જ ન થાત, પરંતુ આ કોઈના મહ્ત્વાકાંક્ષાને કારણે પ્રદેશને ગેરમાર્ગે દોરી છે. પ્રદેશને ખબર ન હોઈ કે કોણ ભાજપના છે, અને કોણ નહિ પરંતુ મેન્ડેટ આપ્યા પછી પ્રદેશને ખબર પડી કે, આમાં કેટલાક લોકો કોંગ્રેસના છે.
મેન્ડેટ આપ્યા પછી ચિન્હ બદલવામાં આવ્યા આ પ્રક્રિયા જે થઈ એ તદ્દન ખોટી થઈ છે. આ પાર્ટીને ભવિષ્યમાં બહુ મોટું નુકસાન થવા જઈ રહ્યું છે. જો મેન્ડેટ આપવામાં આવ્યા તો ચિન્હ કેમ બદલવામાં આવ્યા, કારણ કે આ બિલકુલ ખોટું થઈ રહ્યું છે. જેને લઈ સાંસદે ભાજપ નાજ નેતાઓને આડે હાથે લઈ પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો.
