વડોદરામાં મહિલા સાથે પહેલા દુષ્કર્મ, પછી બ્લેકમેઈલિંગ: પોલીસે વરસાવડા દંપતીની કરી ધરપકડ

વડોદરામાં નોંધાયેલ પોલીસ ફરીયાદ બાદ નવાપુરા પોલીસે આરોપી વકીલ નિકુંજ વરસાવડા અને તેમની પત્નીની ધરપકડ કરી.

વડોદરામાં મહિલા સાથે દુષ્કર્મ
વડોદરામાં મહિલા સાથે દુષ્કર્મ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 12:05 PM IST

2 Min Read
વડોદરા : તાજેતરમાં વડોદરા શહેરના આર. વી. દેસાઈ રોડ વિસ્તારમાં રહેતા વકીલ નિકુંજ વરસાવડા સામે નવાપુરા પોલીસ મથકે ગંભીર પ્રકારનો ગુનો નોંધાયો હતો. એક મહિલાએ તેમની સામે દુષ્કર્મ, બ્લેકમેઈલિંગ અને આર્થિક દબાણ સર્જવાનો આક્ષેપ કરતા ફરિયાદ નોંધાવી છે. મહિલાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે વકીલ નિકુંજ વરસાવડા અને તેમની પત્નીની ધરપકડ કરી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો ?

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, પીડિત મહિલા વ્યવસાયે ધંધો કરે છે. ફરિયાદીને સિવિલ મેટર સંબંધિત કાયદાકીય મદદની જરૂર હતી અને તે સંદર્ભે તેમણે આરોપી નિકુંજ વરસાવડાનો સંપર્ક કર્યો હતો. શરૂઆતમાં કાનૂની સલાહ માટે થયેલી મુલાકાત બાદ ધીમે ધીમે બંને વચ્ચે વારંવાર મુલાકાત થવા લાગી. આ મુલાકાતમાં વકીલ અને મહિલા વચ્ચે સંબંધો વિકસિત થયા હતા.

મહિલા સાથે પહેલા દુષ્કર્મ, પછી બ્લેકમેઈલિંગ (ETV Bharat Gujarat)

પહેલા દુષ્કર્મ અને પછી બ્લેકમેઈલિંગ

મહિલાનો આક્ષેપ છે કે નિકુંજ વરસાવડાએ તેને પોતાના ઘરે બોલાવી, ફોસલાવી અને પટાવી દુષ્કર્મ આચર્યું. વધુમાં, વકીલના ઘરમાં અનેક CCTV કેમેરા લગાડેલા હતા, જેના આધારે મહિલાનો ન્યૂડ ફોટો વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને સતત દબાણ કરવામાં આવતું હતું. મહિલાનો દાવો છે કે નિકુંજે ધમકી આપીને તેની પાસેથી પૈસા માંગ્યા હતા.

ધમકીઓ અને પજવણી બાદ ફરિયાદ

ફરિયાદ મુજબ, નિકુંજ વરસાવડા વારંવાર મહિલાને પૈસા આપવા દબાણ કરતો હતો. સતત પજવણી અને ધમકીથી કંટાળી, અંતે મહિલાએ હિંમત કરી નવાપુરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસને આપવામાં આવેલી વિગતોના આધારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી.

"ફરિયાદ ગંભીર પ્રકારની છે, મહિલાના નિવેદન તથા પ્રાથમિક પુરાવાના આધારે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીના ગુનાહિત ઈતિહાસની તપાસ હાથ ધરી છે, જો જરૂરી થશે તો વધુ કલમ ઉમેરવામાં આવશે." -- અશોક રાઠવા (ACP, સી ડિવિઝન-વડોદરા)

પોલીસે વરસાવડા દંપતીની કરી ધરપકડ

નવાપુરા પોલીસે ગુનો નોંધાતા જ નિકુંજ વરસાવડા અને તેમની પત્ની સ્મૃતિ વરસાવડાને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે બંનેને કસ્ટડીમાં લઈ વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, વકીલ નિકુંજ વરસાવડા વિરુદ્ધ અગાઉ પણ અનેક ગુના નોંધાયેલા છે. જેમાં આર્મ્સ એક્ટ હેઠળનો ગુનો, મારામારી તથા છેડતી જેવા કેસ શામેલ છે.

CCTV ફૂટેજ અને મોબાઈલ રેકોર્ડિંગની તપાસ

હાલ પોલીસે નિકુંજ વરસાવડા અને તેમની પત્નીને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા છે અને રીમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવશે. પીડિત મહિલાની સુરક્ષા તથા ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા માટે પોલીસ તરફથી ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે જ, નિકુંજ વરસાવડા દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા CCTV ફૂટેજ અને મોબાઈલ રેકોર્ડિંગની પણ તપાસ કરવામાં આવશે, જેથી આક્ષેપોની સત્યતા બહાર આવે.

