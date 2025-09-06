ETV Bharat / state

સાવધાન! વડોદરામાં વિશ્વામિત્રી નદીની સપાટી એક દિવસમાં 8 ફૂટ વધી, 5 હજાર લોકો સંપર્ક વિહોણા

વડસર ગામમાં આવેલ કાંસા રેસિડેન્સી, કોટેશ્વર ગામ અને સમૃદ્ધિ મેન્શન તરફ જતો રોડ પૂરની અસર હેઠળ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.

વડોદરામાં વિશ્વામિત્રીના જળસ્તરમાં વધારો
વડોદરામાં વિશ્વામિત્રીના જળસ્તરમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 5:03 PM IST

વડોદરા: શહેરમાં સતત વરસતા વરસાદને કારણે વિશ્વામિત્રી નદીનું જળસ્તર ઝડપથી વધી રહ્યું છે. ગઈકાલે સવારે નદીની સપાટી 11.51 ફૂટ હતી, જે 24 કલાકમાં છ ફૂટ જેટલો વધારો થતાં આજે સવારે 17.68 ફૂટ સુધી પહોંચી હતી. હાલ નદીનું લેવલ 18 ફૂટ સુધી નોંધાયું છે. જો વરસાદ યથાવત રહેશે તો આવનારા કલાકોમાં સપાટીમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે.

5 હજાર લોકો પર અસર
વડસર ગામમાં આવેલ કાંસા રેસિડેન્સી, કોટેશ્વર ગામ અને સમૃદ્ધિ મેન્શન તરફ જતો રોડ પૂરની અસર હેઠળ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. જેના કારણે આશરે 4,000 થી 5,000 લોકો સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે. લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવા તંત્ર દ્વારા સૂચના અપાઈ છે.

વડોદરામાં વિશ્વામિત્રીના જળસ્તરમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

તંત્ર સતર્ક: ફાયર બ્રિગેડ સ્ટેન્ડબાય
વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને સ્ટેન્ડબાય પર મૂકી દીધી છે. સાથે જ અધિકારીઓ પણ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં દોડી આવ્યા છે. નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને જોખમવાળા વિસ્તારમાં ન જવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

આજવા સરોવરથી પાણી છોડાતું રહેતાં નદીમાં વધારો
વડોદરાના ઐતિહાસિક આજવા સરોવરના 62 દરવાજામાંથી હાલ 6,500 ક્યુસેક પાણી વિશ્વામિત્રી નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે. જેના કારણે નદીની સપાટીમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આજવા સરોવરનું લેવલ આજે સવારે 213.03 ફૂટ હતું, જ્યારે ગઈ રાત્રે આ લેવલ 213.50 ફૂટ સુધી પહોંચી ગયું હતું. હાલ આસોજ ફીડરથી 0.39 મીટર જેટલું પાણી નદીમાં ઠાલવાતું રહે છે.

વિશ્વામિત્રી નદીની વહન ક્ષમતા વધારાઈ
વિશ્વામિત્રી પ્રોજેક્ટ હેઠળ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નદીની પહોળાઈ અને ઊંડાઈ વધારવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. પહેલા નદીની વહન ક્ષમતા 750 કયુમેકસ (ક્યુબિક મીટર પ્રતિ સેકન્ડ) હતી. હવે આ ક્ષમતા વધારીને 1150 કયુમેકસ કરવામાં આવી છે. આથી નદી હવે પહેલાં કરતાં વધુ પાણી વહન કરવામાં સક્ષમ બની છે. જોકે સતત વરસાદ અને સરોવરોમાંથી વધારાનું પાણી છોડાતા પરિસ્થિતિ ગંભીર બનવાની શક્યતાઓ હજી પણ યથાવત છે.

26 ફૂટે નદીનું ભયજનક લેવલ
હાલ નદીનું લેવલ 18 ફૂટ સુધી પહોંચ્યું છે. જો નદી 20 ફૂટની નજીક પહોંચશે તો આજવા ડેમના દરવાજા બંધ કરવાની શક્યતા તંત્ર દ્વારા દર્શાવવામાં આવી છે. નદીનું ભયજનક લેવલ 26 ફૂટ ગણવામાં આવે છે. એટલે કે હાલ ભયજનક સપાટીથી નદી 8 ફૂટ દૂર છે. વરસાદની તીવ્રતા પર આધાર રાખીને આવનારા કલાકોમાં પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર કે કાબૂમાં રહેશે તે નક્કી થશે.

નાગરિકોને સૂચના
તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને સલામત સ્થળે ખસી જવા અને પાણી ભરાયેલા માર્ગો પર વાહનવ્યવહાર ન કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને વડસર, કોટેશ્વર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લોકો સતર્ક રહે અને બાળકોને પાણીમાં રમવા ન દે તેવી પણ અપીલ કરવામાં આવી છે.

હાલની પરિસ્થિતિ

  • નદીનું હાલનું લેવલ: 18 ફૂટ
  • ભયજનક લેવલ: 26 ફૂટ
  • 24 કલાકમાં વધારો: 6 ફૂટ
  • પ્રભાવિત લોકો: 4,000–5,000
  • આજવા સરોવરનું લેવલ: 213.03 ફૂટ
  • પાણી છોડાવાની માત્રા: 6,500 ક્યુસેક

વડોદરામાં હાલની પરિસ્થિતિ તંત્ર માટે પડકારરૂપ બની રહી છે. વિશ્વામિત્રી નદીના વધતા સ્તરથી શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળ્યાં છે અને હજારો લોકો અસરગ્રસ્ત થયા છે. તંત્ર દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે અને પરિસ્થિતિ કાબૂમાં રહે તે માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે. વરસાદ યથાવત રહે તો આગામી કલાકોમાં નદીના સ્તરમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતાઓ નકારી શકાય નહીં.

