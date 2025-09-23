ETV Bharat / state

યુનાઇડેટ વેના ગરબામાં કીચડના કારણે ખેલૈયાના હોબાળા બાદ આયોજકોની રિફંડ અંગે કરી જાહેરાત

યુનાઇટેડ વે મેદાનમાં વરસાદનું પાણી ભરાઈ જતાં ખેલૈયાઓ માટે ગરબા રમવા અનુકૂળ માહોલ ઉભો રહ્યો નથી.

યુનાઇટેડ વેના ગરબામાં હોબાળો
યુનાઇટેડ વેના ગરબામાં હોબાળો (ETV Bharat Gujarat)
September 23, 2025

વડોદરા: વડોદરાના યુનાઇટેડ વે મેદાનમાં આ વર્ષની નવરાત્રીને લઈને માહોલ ગરમાયો છે. સતત વરસેલા વરસાદના કારણે મેદાનમાં પાણી ભરાઈ જતાં ખેલૈયાઓમાં ભારે હોબાળો મચ્યો છે. આ પરિસ્થિતિમાં યુનાઇટેડ વે મેનેજમેન્ટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે કે, જેઓ આ સીઝનમાં ગરબા રમવા ઈચ્છતા ન હોય તેઓ આવતીકાલે પાસ ઓફિસમાં પોતાનો પાસ જમા કરાવી શકે છે. પાસ જમા કરાવ્યા બાદ તેમને ઓનલાઈન રૂપિયા પરત કરવામાં આવશે.

મેદાનમાં પાણી ભરાતા મુશ્કેલી
યુનાઇટેડ વે મેદાનમાં વરસાદનું પાણી ભરાઈ જતાં ખેલૈયાઓ માટે ગરબા રમવા અનુકૂળ માહોલ ઉભો રહ્યો નથી. મેદાનમાં કાદવ અને પાણીના કારણે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. ઘણા ખેલૈયાઓએ સોશ્યલ મીડિયા પર આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને આયોજન અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.

યુનાઇટેડ વેના ગરબામાં હોબાળો (ETV Bharat Gujarat)

આયોજકોની જાહેરાત
યુનાઇટેડ વે આયોજકોએ જણાવ્યું કે, ખેલૈયાઓની સલામતી તેમની પ્રથમ પ્રાથમિકતા છે. જો કોઈ ખેલૈયા આ પરિસ્થિતિમાં ગરબા રમવા માગતા ન હોય, તો તેઓ પાસ જમા કરાવી શકે છે. પાસ ઓફિસમાં પાસ જમા કર્યા બાદ, ઓનલાઈન પેમેન્ટ સિસ્ટમ દ્વારા ખેલૈયાઓને પૈસા પરત કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી હજારો ખેલૈયાઓને રાહત મળશે, કારણ કે તેમને આર્થિક નુકસાન નહીં સહન કરવું પડે.

ખેલૈયાઓની પ્રતિક્રિયા
ઘણા ખેલૈયાઓએ આ જાહેરાતનું સ્વાગત કર્યું છે, કારણ કે વરસાદ અને પાણી ભરાવાની સમસ્યાને કારણે તેઓ મુંઝવણમાં હતા. બીજી બાજુ કેટલાક ખેલૈયાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, આવી સ્થિતિ પહેલા જ ધ્યાનમાં રાખીને આયોજકોને પૂર્વ તૈયારીઓ કરવી જોઈતી હતી. પાસ માટે મોટા પ્રમાણમાં રૂપિયા ખર્ચવામાં આવ્યા છે. પરિસ્થિતિ સર્જાય ત્યારે પૈસા પરત કરવાની વ્યવસ્થા કરવી એ યોગ્ય છે, પણ મેદાન તૈયાર રાખવું એ વધુ મહત્વનું હતું," એવી ટીકા પણ જોવા મળી રહી છે.

પ્રશાસન અને તંત્રની ભૂમિકા
વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તંત્રએ પણ મેદાનમાંથી પાણી કાઢવા માટે પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. મશીનરી દ્વારા ડીવૉટરિંગ કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ સતત વરસાદના કારણે પ્રક્રિયા ધીમી પડી રહી છે. તંત્રના સૂત્રો જણાવે છે કે, “આવનારા દિવસોમાં હવામાન સુધરે તો મેદાન ખેલૈયાઓ માટે અનુકૂળ બનાવી શકાય.”

યુનાઇટેડ વે ગરબા નું મહત્વ
વડોદરાના યુનાઇટેડ વે ગરબા એશિયા લેવલ પર સૌથી મોટાં ગરબાઓમાં ગણાય છે. દર વર્ષે અહીં લાખો ખેલૈયાઓ જોડાય છે અને વૈશ્વિક સ્તરે પણ એની ચર્ચા થાય છે. એટલા માટે પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિને કારણે ઉભી થયેલી મુશ્કેલી પર સૌની નજર છે. યુનાઇટેડ વે મેદાનમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાએ આ વર્ષની નવરાત્રીની મજા થોડોક ફિકી કરી દીધી છે. જોકે આયોજકો દ્વારા ખેલૈયાઓને આપવામાં આવેલ વિકલ્પ – પાસ જમા કરી ઓનલાઈન રૂપિયા પરત લેવાની સુવિધા – ઘણા ખેલૈયાઓ માટે રાહતરૂપ છે. હવે ખેલૈયાઓની નજર વરસાદ થંભે અને મેદાન ફરી યોગ્ય બને તેવી આશા પર છે.

