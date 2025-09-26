વડોદરા: સસ્તા ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલિંગ પ્લાન બતાવી 1.95 કરોડની છેતરપિંડી કરનાર શૈલેષ બીદવે ઝડપાયો
સસ્તા ટુર પેકેજ અને આકર્ષક ટ્રાવેલિંગ પ્લાન બતાવીને અનેક ટ્રાવેલ્સ સંચાલકોને છેતરનાર ભેજાબાજ મહારાષ્ટ્ર ખાતેથી પકડાયો છે.
વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં ફરી એક વખત સાયબર ગુનેગારો સામે પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. સસ્તા ટુર પેકેજ અને આકર્ષક ટ્રાવેલિંગ પ્લાન બતાવીને અનેક ટ્રાવેલ્સ સંચાલકોને છેતરનાર ભેજાબાજ મહારાષ્ટ્ર ખાતેથી પકડાયો છે. વડોદરા સાયબર ક્રાઇમની ટીમે મહારાષ્ટ્ર ખાતે છાપો મારી શૈલેષ બીદવે નામના આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપીએ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ટ્રાવેલ્સ બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા લોકોને 1 કરોડ 95 લાખ જેટલી રકમનો ગેરકાયદે કબજો કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
છેતરપિંડીની અનોખી રીત
સાયબર ક્રાઇમ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે, શૈલેષ બીદવે પોતે પ્રવાસ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ હોવાનો ભાસ કરતો હતો. તે ટ્રાવેલ્સ સંચાલકોને મેઈલ મારફતે આકર્ષક ઓફર્સ અને સસ્તા પ્રવાસના પ્લાન મોકલતો. શરૂઆતમાં ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે તે ટિકિટો સસ્તા દરે બુક કરતો અને ડીલ ક્લિયર કરતો. પરંતુ જેમજેમ ટ્રાવેલ્સ સંચાલકો તેની સાથે મોટા પાયે બુકિંગ કરવા લાગ્યા તેમ તેણે નકલી ટિકિટો અને ફેક હોટેલ બુકિંગના કાગળો આપવાનું શરૂ કર્યું.
કેટલાક ટ્રાવેલ ગ્રુપ જ્યારે વિદેશ પ્રવાસે ગયા ત્યારે એરપોર્ટ પર જ નકલી ટિકિટ હોવાનો ભાંડો ફૂટ્યો. એટલું જ નહીં, કેટલાક હોટેલોમાં પણ બુકિંગ કન્ફર્મ ન થતા પ્રવાસીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્યારબાદ અનેક ફરિયાદો વડોદરા સાયબર ક્રાઇમ સેલ સુધી પહોંચી હતી.
કરોડો રૂપિયાનું છેતરપિંડી કૌભાંડ
તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપી શૈલેષએ વડોદરા સહિત ગુજરાતના વિવિધ ટ્રાવેલ્સ સંચાલકો સાથે મોટાપાયે છેતરપિંડી કરી છે. અંદાજે 1 કરોડ 95 લાખ જેટલી રકમ તેણે ખોટા બહાનામાં મેળવી હતી. ફ્લાઇટ ટિકિટો, હોટેલ બુકિંગ, વિદેશી પ્રવાસના પેકેજ વગેરેના નામે તેણે અલગ–અલગ કંપનીઓ અને એજન્સીઓને ચુનો લગાવ્યો હતો.
સાયબર ક્રાઇમ પોલીસની કામગીરી
મેળવાયેલી ફરિયાદો બાદ વડોદરા સાયબર ક્રાઇમની ટીમે ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી હતી. ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનના આધારે પોલીસે શૈલેષનો પતો લગાવ્યો. આખરે મહારાષ્ટ્રમાં છાપો મારી તેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો. હાલ આરોપીને રિમાન્ડ ઉપર લઇ વધુ પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે.
વધુ ભોગ બનનાર સામે આવવાની શક્યતા
તપાસકર્તાઓ માને છે કે આટલી મોટી રકમની છેતરપિંડી કરનાર શૈલેષના વધુ ભોગ બનનાર લોકો સામે આવી શકે છે. કારણ કે આરોપી લાંબા સમયથી આ રેકેટ ચલાવી રહ્યો હતો અને માત્ર વડોદરા જ નહીં પરંતુ અન્ય શહેરોના ટ્રાવેલ્સ એજન્ટ્સને પણ ટાર્ગેટ બનાવતો હતો.
સાવચેત રહેવાની અપીલ
સાયબર ક્રાઇમ સેલના અધિકારી એસીપી મયુરસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું કે ઓનલાઈન ડીલ કે મેઈલ મારફત મળતી લોભામણી ઓફર્સમાં વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. કોઈપણ અજાણ્યા વ્યક્તિ કે એજન્સી સાથે ડીલ કરતા પહેલા તેની વેરિફિકેશન કરવી જરૂરી છે. તેમણે નાગરિકોને સાયબર છેતરપિંડીથી સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી છે.
વડોદરા સાયબર ક્રાઇમની ટીમે એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરીને શહેરમાં વિશ્વાસનો માહોલ ઉભો કર્યો છે. જોકે આ કેસથી ફરી એકવાર સાબિત થયું છે કે સસ્તા અને લોભામણા પ્લાન પાછળ દોડવાથી ભારે નુકસાન ભોગવવું પડી શકે છે. શૈલેષ બીદવેની ધરપકડ બાદ હવે વધુ ભોગ બનનાર બહાર આવે તો છેતરપિંડીની રકમ વધી શકે છે.
