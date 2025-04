ETV Bharat / state

ચાંદોદમાં વિધિ કરવા આવેલા અમરેલીના પરિવારમાં શોક, સ્નાન દરમિયાન ઘરના મોભી નદીમાં ગરકાવ - MAN DROWNS

ચાંદોદ ખાતે નદીમાં એક વ્યક્તિ ડૂબ્યો ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 22, 2025 at 7:02 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 8:35 AM IST 1 Min Read

ડભોઈ, વડોદરા: હાલ હિન્દુ શાસ્ત્ર મુજબ ચૈત્ર મહિનો ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે પિતૃઓને મોક્ષ આપવા માટે ભારતમાંથી દૂર દૂરથી લોકો નર્મદા કિનારે આવતા હોય છે, ત્યારે ગઈકાલે 21 એપ્રિલ સોમવારના રોજ વડોદરા જિલ્લાના ચાંદોદ નર્મદા કિનારે અમરેલીનો એક પરિવાર પંચબલીની વીધી કરવા માટે આવ્યો હતો. પરિવારના એક સભ્ય નદીમાં નાહવા જતાં લાપતા થયો હતો જેને પગલે પરિવારના સભ્યો ચિંતિત થઈ ગયાં હતાં અને ઘટના અંગે ચાંદોદ પોલીસને જાણ કરતાં પોલીસે સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી શોધખોળ શરૂ કરી હતી. વિધિ કરવા આવેલા એક પરિવારનો દિકરો નદીમાં ડૂબ્યો

